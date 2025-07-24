Россиянин перепутал лося с капибарой и поговорил с ним

Мужчина встретил у Голубого озера в Бердске Новосибирской области лося, которого по ошибке принял за капибару. Животное плавало в водоеме, после чего благополучно выбралось на берег.

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— Это капибара ваша или что это? Какая красивая! Стоит в камыше красавица, — передает слова жителя Сибири Telegram-канал Mash Siberia.

В Сети набирает популярность видеоролик, на котором туристка на пляже в Туапсе случайно утопила свой телефона, пока каталась на сап-борде. Девушка снимала видео, и смартфон продолжил съемку даже под водой. Упавшим на дно устройством заинтересовался краб.

До этого в Сети стал популярен другой похожий видеоролик. На нем турист пытается привлечь лису с помощью устройства, приговаривая: «Держи, очень вкусный телефон». Хищница аккуратно подошла, а затем ловко выхватила смартфон и побежала прочь. Мужчина, ругаясь, погнался за воровкой, но лиса оказалась быстрее.

В мае медведь в заповеднике «Тунгусский» в Красноярском крае попал в объектив фотоловушки в момент, когда решил пометить территорию около наиболее популярного среди сородичей дерева и «станцевал» около него.