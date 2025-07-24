Как «Семейка Осборнов» стала лучшим реалити-шоу

22 июля не стало легендарного рок-музыканта Оззи Осборна. Одним он запомнится как «крестный отец хеви-метала», другим — как скандалист, который на протяжении всей жизни употреблял алкоголь и наркотики в немереных количествах и однажды на сцене откусил голову летучей мыши. Для третьих он останется в памяти как главный герой реалити-шоу «Семейка Осборнов», где он играл рок-звезду и мультимиллионера, воспитывающего с женой двух проблемных детей-подростков. Передача выходила на канале MTV в начале 2000-х годов и пользовалась бешеной популярностью. Спустя годы после закрытия шоу обрело вторую жизнь благодаря соцсетям. Подробнее о том, что происходило в эфире «Семейки Осборнов» и как она покорила миллионы зрителей, — в материале «Ленты.ру».

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«А помните, приходишь из школы, по MTV "Семейка Осборнов", ты заварил чай и никуда не спешишь? Ну разве что сделать домашку на завтра», — Telegram-канал «БП online».

«Идеальная американская семья»

В эфире шоу на MTV рок-музыкант предстал с новой, непривычной для поклонников стороны — в качестве главы семьи. Каждый выпуск «Семейки Осборнов» рассказывал о забавных, безумных и порой даже грустных моментах из жизни Осборна, его жены Шэрон, их дочери Келли и сына Джека.

«Знакомьтесь, идеальная американская семья» — с этих слов началась первая серия шоу.

Следом за этим шла совсем далекая от семейной идиллии сцена: Келли отчитала Джека за то, что он пользуется родством с отцом, чтобы попадать на вечеринки, после чего брат и сестра начали бросаться друг в друга вещами. Конец их конфликту положила мать.

«Я скажу вам вот что: я жена Оззи Осборна, так что заткните рты и идите спать», — заявила Шэрон.

Первый выпуск был посвящен переезду семьи рок-музыканта в особняк в Беверли-Хиллз и проблемам, с которыми они столкнулись в новом доме. В центре внимания были муки Осборна с пультом для телевизора: рок-звезда никак не мог справиться с устройством и в итоге позвал на помощь сына.

«Я простой парень, тут нужен компьютерный гений, чтобы включать и выключать телик», — возмутился глава семьи.

Кроме того, в эфире показали подготовку артиста к съемкам в «Вечернем шоу с Джеем Лено» (The Tonight Show with Jay Leno) и его выступление. Также в выпуск вошел момент с пожаром, который устроила Келли на кухне.

«Как только Келли родилась, мы поняли, что у нее руки-крюки», — прокомментировал выходку дочери Осборн.

В конце серии Джек и Келли вместе отправились в ночной клуб, но перед этим выслушали наставления отца.

«Пожалуйста, не напивайтесь и не принимайте наркотики. <...> Если у вас будет секс, то надевайте презерватив», — сказал музыкант.

«Я не буду убирать собачье дерьмо. Я рок-звезда!»

С каждым новым выпуском зрители все ближе знакомились с мировой рок-звездой и его привычками. Например, оказалось, что Осборн часто слоняется по дому, бесконечно зовет жену, ест буррито по три раза в день, много возится с домашними питомцами и обожает документальные фильмы о Второй мировой войне.

Самыми забавными в «Семейке Осборнов» были моменты, когда музыкант выражал недовольство чем-либо. Так, во время подготовки к одному из концертов Шэрон сообщила, что на сцене будут летать мыльные пузыри, чем привела супруга в бешенство.

«Пузыри! Да ладно тебе, Шэрон! Я чертов Оззи Осборн, Принц тьмы! Зло! Зло! Что злого в куче гребаных мыльных пузырей!» — закричал рок-звезда.

Еще в одном выпуске Осборн закатил родным скандал из-за гадящих в доме домашних животных.

«Я не буду убирать собачье дерьмо. Я рок-звезда!» — возмутился он.

Одной из наиболее запоминающихся была сцена, где Осборн пытался развести костер возле пляжного домика, но начался прилив, и поток воды потушил огонь.

«Прекрати! Отправляйся на гребаную Аляску! Хватит! Убирайся!» — проклинал волну музыкант.

Эмоций глава семьи не сдержал и во время рыбалки: он пытался поймать рыбу, но волны были слишком сильными, в результате чего он потерял равновесие и упал.

«Чертов океан! Прекрати!» — воскликнул он.

Создателям программы также удалось запечатлеть противостояние Осборнов с шумными соседями, которые постоянно играли в теннис. Члены семьи не раз просили живущих по соседству людей вести себя тише, но те игнорировали их, и тогда герои реалити-шоу начали мстить им. Так, Осборны включали на полную громкость песни метал-группы Meshuggah, бросали в дом оппонентов ветчину, а однажды Оззи метнул в их окно бревно.

В шоу находилось место не только для радостных и забавных событий, но печальных. В 2002 году у Шэрон диагностировали рак толстой кишки, и ее лечение частично попало в эфир. Съемочная группа сопровождала супругу музыканта во время походов в больницу, а также была с ней, когда она, измученная борьбой с болезнью, лежала дома в постели. В итоге ей после длительного и тяжелого лечения удалось победить рак.

Каждый выпуск передачи, посвященной семейной жизни рок-звезды, собирал у экранов более пяти миллионов зрителей. Телепроект стал самым просматриваемым шоу в истории MTV. В 2002 году «Семейка Осборнов» даже выиграла премию «Эмми» как лучшее реалити-шоу, выходящее в прайм-тайм.

«Одно из самых смешных и лучших шоу на телевидении», «Очень смешно наблюдать за тем, как Оззи постоянно сталкивается с проблемами. Знаменитому певцу не просто дается обычная жизнь, и это забавно», «"Осборны" — одно из немногих реалити-шоу, которое действительно было настоящим и которое стоит посмотреть», — высказывались о программе зрители.

«Оззи даже не подозревал, насколько он смешной»

Премьера «Семейки Осборнов» состоялась на MTV в марте 2002 года — время, когда жанр реалити-шоу только начинал набирать популярность. Проект совершил революцию на телевидении: впервые зрителям показали закулисную жизнь мировой звезды. «Семейка Осборнов» положила начало волне подобных передач, среди которых были «Простая жизнь» с актрисой и певицей Пэрис Хилтон и «Семейство Кардашьян».

«Мы с самого начала поняли, что Оззи будет смешным, что бы он ни делал. (...) Он был таким смешным и даже не подозревал, насколько он смешной. Никто никогда не говорил Оззи: "Эй, можешь сказать это еще раз?" Все, что мы снимали, мы использовали. И именно это делало шоу таким потрясающим, потому что оно было реалистичным», — продюсер «Семейки Осборнов» Сью Колински в интервью американской газете New York Post.

Продюсер «Семейки Осборнов» Сью Колински отметила, что с участниками шоу было легко работать: они разрешали снимать их в любом виде и днем, и ночью. По ее словам, за все время ни Осборн, ни его родные не просили вырезать какой-либо фрагмент.

Колински также вспомнила случай, когда Оззи и Шэрон отправились в путешествие, однако телеканалу запретили вести съемки в самолете. Тогда создателям «Семейки Осборнов» пришлось пойти на хитрость: они сняли супругов в черном внедорожнике, но сделали так, чтобы создалось впечатление, будто пара находится на борту самолета.

Когда Осборну показали выпуск перед выходом в эфир, он от смеха упал на пол.

«Боже мой, я не могу поверить, что вы превратили машину в самолет!» — воскликнул он.

Оператор Кэмерон Гленденнинг рассказал, что по ночам, когда Осборну становилось скучно, он зависал в гараже со съемочной группой. Музыкант также любил разыграть фанатов, которые толпились у ворот его дома: артист специально направлял на любопытных поклонников разбрызгиватели для полива газона.

«Как можно не любить это шоу?»

В 2020-х годах фрагменты из «Семейки Осборнов» внезапно заполонили видеохостинг YouTube. В комментариях под роликами, набиравшими сотни тысяч просмотров, пользователи испытывали ностальгию и признавались шоу в любви. Многие отмечали, что некоторые сцены их до сих пор веселят, хотя программа перестала выходить еще в 2005 году.

«[Осборн], без сомнения, самый забавный из когда-либо существовавших людей», «Смотрел это шоу с моим отцом. Это был лучший момент моего детства», «Как можно не любить это шоу? Эта семья проблемная, но в ней много любви», — делились впечатлениями на YouTube поклонники «Семейки Осборнов».

Одновременно с этим моменты из передачи начали активно публиковать в соцсетях. Любимым у пользователей стал эпизод, где у Осборна спросили, сколько чашек кофе он пьет в день.

«Ничего себе чашечка у Оззи», «Я тоже из такой пью», «Как я его понимаю», — написали под видео пользователи.

Осборн также стал героем множества мемов. Один из самых популярных — фрагмент из «Семейки Осборнов», где рок-музыкант сначала заявил, что ему нельзя пить алкоголь, а уже в следующей сцене налил спиртное в стакан.

В другом ролике с подписью «Я и мое настроение» Осборн стоял под навесом и смотрел на ливень. Сначала он показал непогоде средний палец, а через секунду помахал рукой и улыбнулся. А в видео под названием «Когда решил завести кулинарный блог» музыкант хотел приготовить пудинг, но не смог открыть банку варенья, в результате чего сорвался и осыпал банку нецензурными ругательствами.

«Я не хотел быть на гребаном телике»

Рассуждая о причинах успеха шоу, профессор кино и медиакультуры в Миддлберийском колледже в США Джейсон Миттелл предположил, что зрителей привлек именно контраст между тем, какой яркой и дерзкой личностью Осборн был на сцене, и тем, каким ворчливым, неуклюжим и забавным он оказался дома. Кроме того, музыкант не боялся делать что-то постыдное, добавил он.

Другого мнения придерживается Колински.

«Я считаю, что причина, по которой шоу "Семейка Осборнов" было таким популярным, заключалась в том, что это была действительно любящая семья», — заявила она.

Сам же Осборн в 2013 году признался, что жалеет об участии в «Семейке Осборнов».

«Я не хотел быть на гребаном телике. Я стал гребаным рок-н-рольным певцом не для того, чтобы читать гребаный прогноз погоды, понимаете, о чем я?» — возмущался он.

***

После того как стало известно о смерти легенды рок-музыки, под видео из «Семейки Осборнов» в соцсетях появилось множество новых комментариев. «Оззи был с крутым юмором. Легенда, которая будет жить вечно», «Ностальгия, приходишь из школы и смотришь, а больше и не было ничего интересного», «Детство, детство, ты куда ушло», — написали пользователи.