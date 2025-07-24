Монархисты в Политбюро. Как Николай II оказался под охраной ОГПУ

Не проходит и недели, чтобы по телевидению не показали, как минимум, одну передачу с восхвалением царя Николая II и «золотого века его правления».

Между тем 40 лет назад Николай II не интересовал 99,9% советских граждан. К нему относились как к Александру I, Елизавете Петровне, Анне Иоанновне, то есть как к давно прошедшему времени. У англичан это называется Past Perfect.

Как такое могло случится? А дело в том, что репутацию последнего царя и Григория Распутина с конца 1920-х бдительно охраняли ОГПУ, НКВД, МГБ и КГБ.

Уже в первые недели после отречения государя появились тысячи скандальных статей и даже десятки кинофильмов о жизни императорской четы и Григория Распутина.

Да что журналисты и киношники? Через два дня после отречения состоялось заседание Священного Синода. Процитируем выступления иерархов. Епископ Рыбинский Корнилий (Попов):

«Сейчас мы слышали об отречении государя Николая II. Тяжёлым крестом для России, для русского народа было его царствование».

Епископ Переславский Иннокентий (Фигуровский):

«Как мы все искренно радовались и торжествовали, когда низвергнут был Богом с престола безвольный император, и волею Божией, а не волею народа — как ложно утверждают неверующие — во главе нашего Отечества поставлены были лучшие люди».

Епископ Александровский Михаил (Космодемьянский):

«Воскрес Христос — и пали рабские дьявольские цепи. Пал самодержавный строй, этот деспотический режим — и рушились путы, которыми окована была вся жизнь человека от утробы матери и до могильной гробовой доски»… Синод единогласно признал Временное правительство благоверным.

Но к власти приходят большевики и к середине 1920-х годов упорядочивают критику Николая II. Теперь о нём можно судить только с классовых позиций. Он де стоял во главе помещиков и капиталистов, притеснявших простой народ. Из постановления Главлита:

«Совершенно недопустимо изображать царицу как единственную виновницу всех бед, которая будто бы “хуже” и царя, и всей камарильи… Подчёркивать её немецкое происхождение акцентировкой недопустимо».

С середины 1920-х число фильмов о царской семье и Распутине резко уменьшается. Одной из последних в 1927 г. была снята мелодрама «Солистка Его Величества». Роль Матильды Кшесинской (в фильме Плесинская) играла балерина Валентина Куинджи. В фильме были заняты талантливые актёры Павел Массальский, Ольга Книппер-Чехова, Степан Кузнецов и др. Фильм шёл с успехом, однако в начале 1930-х его сняли с экранов, копии были изъяты и все уничтожены.

С этого момента в СССР не был снят ни один фильм о Николае II и Распутине, о них не написано ни одной специальной монографии.

Таким образом, кроме ограниченной классовой критики Николая II весь негатив о его правлении убрали. Мало того, запрещалось писать о наиболее скандальных деяниях последнего царя. К примеру, о предыстории войн 1904-1905 и 1914-1917 годов. В первом случае на Порт-Артур вероломно напали японцы.

А в 1914-м России объявил войну злодей Вильгельм II. Писать о захвате Маньчжурии в 1897-1900 годах, уничтожении сотен тысяч китайцев при подавлении Ихэтуаньского восстания, взятии Пекина генералом Линевичем и разграблении «Запретного города» категорически возбранялось.

Были засекречены все планы захвата Константинополя с 1894 по 1917 год. В середине 1930-х запрещены исследования Сараевского убийства 1914 года, проведённые независимо друг от друга профессорами Михаилом Покровским и Николаем Полетикой. Их книги были изъяты и отправлены в секретные хранилища. Кстати, эти труды не опубликованы полностью до сих пор.

Лишь в 1972-1975 годах историк и писатель Валентин Пикуль рискнул написать роман «Нечистая сила» о последних месяцах правления Николая II. С огромным трудом ему удалось опубликовать журнальный (урезанный) вариант романа. И тут на Пикуля набросились главные советские идеологи: Суслов, Громыко, будущий «архитектор перестройки» Яковлев. Писатель попал под контроль КГБ. Полностью роман «Нечистая сила» был опубликован лишь в 1989-м.

В 1966 г. под соусом подготовки к 50-летию Великой Октябрьской социалистической революции Анатолий Эфрос попробовал снять фильм о царской семье по пьесе Алексея Толстого. Однако руководство через некоторое время назначило режиссёром Элема Климова. В августе 1966-го Комитет по кинематографии фильм «Агония» не утвердил. Мотивировка: «Нельзя критиковать царизм по альковной линии».

Тем временем в Голливуде, не подконтрольном нашим комитетчикам, был снят кассовый фильм «Николай и Александра». Это дало киношникам повод подсунуть властям «контрпропагандистский сценарий». На него деньги дали, но картина вышла на советский экран только в 1985 году. То есть несчастную «Агонию» снимали 19 лет!

Кстати, на Западе о царе, Распутине и лже-Анастасии выпущено не менее 40 фильмов.

Так что, советские вожди возлюбили Николая II? Вовсе нет. Им для внутри- и внешнеполитических целей нужна была неразрывная история страны.

Поэтому возникли культы создателей России — Александра Невского, Дмитрия Донского, Ивана Грозного, Петра Великого. Остальные же цари подвергались исключительно классовой критике, но их деяния, компрометировавшие не только их самих, но и политику России в целом, были засекречены.

Так бы и остался Николай II в пантеоне «рядовых» царей. Но с 1991 г. некие силы преступили к возвеличиванию последнего императора. При нём де был «золотой век», русские рабочие жили лучше, чем в Англии.

Николай II уже почти выиграл русско-японскую и германскую войны, но в последний момент прибежали большевики и украли победу. Кстати, заодно из царского кабинета Александровского дворца большевики спёрли план ГОЭРЛО и сами провели электрификацию всей страны.

Всё как в фильме «Служили два товарища»:

— Большевикам виры немае. Вы революцию продали. — Дуролом ты! Дубина стоеросовая! Ну скажи, кому мы её продали, кому?! — А кто его знает, кому вона потрибна, тому и продали...

Так и нынешние царепоклонники превозносят чудеса техники, созданные «благодаря чуткому руководству» Николая II.

В советское время дотошный восьмиклассник полез бы в справочники и начал бы болтать в школе, что автомат Фёдорова был под 6,5-мм японский патрон с негодной автоматикой, а конструктор, мол, попал в фавор советской власти и стал генерал-лейтенантом и академиком. И посему Ковровский завод до 1924 г. тужился с его автоматом, но сделать ничего не смог.

Далее мальчик сказал бы, что деревянный макетик танка Лебеденко так понравился Николаю II, что тот приказал оставить его у себя в кабинете. Но двигать Царь-танк на поле боя было нечем, поскольку российские заводы до 1917 г. не выпускали двигателей мощнее 100 л. с. Но тут повезло — на русские позиции сел цеппелин с двумя моторами по 240 л.с. Их сняли и поставили на Царь-танк.

Увы, танк Лебеденко завяз на лесной дороге под Дмитровом. Сдвинуть его так и не смогли и в 1923 г. на месте разобрали на металлолом.

Дотошный восьмиклассник достал бы фотографию деревянно-полотняного биплана «Илья Муромец» выпуска 1917 г. с французскими двигателями и английскими пулемётами и сравнил с фотографией цельнометаллического моноплана бомбардировщика «Юнкерс» того же года.

В советское время дотошного мальчика как минимум вычистили бы из комсомола, а папой заинтересовались бы «органы».

Да ладно школьники, а если студенты полезут в полуоткрытые с 1991 года архивы? Там ведь столько скелетов в шкафах времён «святого» Николая.

Зачем умышленно создавать напряжённость и конфронтацию в обществе? Ведь даже большевики благожелательно относились к монархам, создававшим государство Российское: Ивану Грозному, Петру I, Екатерине Великой. Почитайте романы о них, посмотрите советские фильмы.

Финны дважды, в 1918-м и 1940-м, разрушали памятник Петру в Выборге и оба раза Сталин приказывал восстановить его. В 1922-м «леваки» снесли Петра I в Петрозаводске. В середине 1930-х памятник восстановили, а «леваков» убрали, их позже реабилитировал Никита Сергеевич. В 1941-м финны снесли этот памятник Петру. Финнов побили, памятник восстановили.

В 2008-м в Севастополе был открыт памятник Екатерине Великой, деньги на который собирали коммунисты, демократы и монархисты. Они же неоднократно защищали памятник от банд укронацистов.

Как видим, Пётр и Екатерина уже стали символами объединения всех политических сил РФ. А из Николая II пытаются сделать «яблоко раздора».