Студент вернулся домой спустя месяц и обнаружил там голую незнакомку

В городе Питтсбург, США, два незнакомца поселились в съемной квартире студента, который уезжал на месяц. Об этом пишет CBS News.

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Студент Питтсбургского университета Маверик Крупи рассказал, что снимал двухкомнатную квартиру с приятелем. В июне он на время уехал и, вернувшись домой, не застал соседа на месте. По его словам, зайдя на кухню, он не увидел своих вещей.

«Там были новые кастрюли, новые сковородки, свеча», — добавил он.

Как рассказывает Крупи, затем к нему вышла голая женщина лет 35-40. Увидев студента, она начала кричать. Позже он обнаружил в квартире еще одного человека. Оказалось, что, пока Крупи не было, его сосед сдал свою комнату другим людям.

Крупи был уверен, что его права нарушили. Однако адвокаты прочитали подписанный им договор аренды и заявили, что Крупи вряд ли выиграет суд. Согласно документу, он платил не за всю квартиру, а за койко-место. Студенту пришлось смириться с новыми соседями.

Ранее сообщалось, что жительница Австралии обнаружила в своем доме незнакомца в маске и сняла его на видео. Мужчина сбежал, не попытавшись навредить женщине или обокрасть ее.