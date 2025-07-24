«Гранд Тартария»: почему европейцы называли Россию «Великим адом»

На картах, составленных европейскими историками, дипломатами и путешественниками до XVIII века, обширные азиатские территории евразийского континента были обозначены термином "Гранд Тартария", что в переводе означает "Великий ад". Под этим же названием, имевшим негативную коннотацию, была известна значительная часть восточных областей Московии, а затем и Российской империи.

Великий ад

Первые упоминания о стране Тартария появляются в документах конца XII века, но ее полное признание среди картографов происходит в период формирования империи Чингисхана. В XIII веке азиатские кочевники, известные своей свирепостью, сумели проникнуть в восточные регионы Европы, разграбить их и установиться в южнорусских степях, регулярно нанося набеги на запад.

Из-за мощи монголо-татарской орды европейцы начали считать этот воинственный народ посланниками ада, о которых ранее они ничего не слышали. Демонизация татар дошла до такой степени, что они даже упоминаются в аду Данте. Владимир Булатов, заведующий отделом картографии исторического музея, отмечает, что после установления отношений между Европой и монголо-татарской империей жители запада начали осознавать, что средневековое представление о размерах Азии не соответствует действительности, и она оказалась гораздо больше, чем они думали. В это время безымянные земли, которые простирались севернее и восточнее известной им Азии, от Каспия до Тихого океана и до границ Китая, включая степные, таежные, пустынные и тундровые части Евразии, получили название "Великая Тартария", так как практически полностью находились во владениях монголо-татарской империи.

Не делая различия между незнакомыми им народами, населявшими это громадное пространство, европейцы всех без разбору их происхождения, языка, вероисповедования, стали именовать словом «татары». Этот термин очень скоро из-за схожести звуков стал ассоциироваться со словом тартар, которым обозначалась глубочайшая бездна ада из древнегреческой мифологии. Первым эти два понятия смешал французский король Людовик IX, который в 1241 году, отвечая на вопрос своей матушки о возможном вторжении монголов, говорил: «О, мать моя, пусть небеса нас поддержат! Ибо если этот народ придёт к нам, либо мы прогоним их обратно в тартар, откуда они вышли, либо они всех нас отправят на небеса».

В 1244 году схожую мысль высказал германский император Фридрих II, сказавший: «Пусть тартары будут отброшены в их тартар».

Жители Тартарии

По мнению средневековых европейцев, страна «Великий ад» была столь же далека от их цивилизованного мира, как тартар от поверхности земли.

Жителей этой области европейцы считали дикими кочевниками, своим обликом отличающимися от обычных людей. Подобные же небылицы распространяли миссионеры и купцы, которые вместо предоставления достоверной информации о внешнем облике азиатов, в своих записях рассказывали, что население Великой Тартарии представляет собой мутантов с собачьими головами, бычьими копытами, людей с одной ногой и рукой вместо тела, женщин в мужском обличии, одноглазых индивидов, чудищ и прочих уродов. Об этом в частности свидетельствовал в работе «История монгалов» путешественник Плано Карпини, побывавшей в ставке монголов.

Россия или Тартария

Территория Великой Тартарии постоянно претерпевала изменения. Со временем, когда стали налаживаться дипломатические отношения с восточными регионами, когда пала монгольская империя и появились новые сведения об азиатских народах, Тартария в глазах европейцев перестала быть единым целым.

На карте монаха Марко Беневентана (1507 г.) Тартария начинается от Днепра, а на датируемой 1513 годом Страсбургской гидрографической и морской карте она помещена в предгорья Северного Кавказа, на среднее Поволжье и левобережье реки Ра (Волга).

По мере знакомства с владениями Московского царства западные картографы перемещали границы Тартарии дальше на восток.

Благодаря данным, собранным в труде «Записки о Московии», который принадлежал перу германского посла Сигизмунда Герберштейна, на западе узнали, что Тартария это вовсе не демоническая страна, а земли, лежащие за Русским государством.

Все чаще стали фигурировать такие термины, как «Малая Тартария» и «Великая Тартария», просуществовавшие до начала XIX века. Под первым подразумевалось Крымское ханство, как последний форпост бывший монгольской державы в Европе, а под вторым, вся остальная территория, уходившая далеко в Азию.

На карте Грегора Рейша 1515 года «Великая Тартария» состояла из Тартарии Перекопской, Тартарии куманов (Среднее Поволжье), Тартарии вороньей (Западная Сибирь), Тартарии Туркестан (Восточный Урал), Тартарии изобильнейшей (Восточная Сибирь), Тартарии Тангут (северо-восток Евразии).

Постепенно образ татар в европейской историографии начинает ассоциироваться с народами, населявшими Российское государство.

Выпущенная в 1562 году карта Дженкинсона, изданный в 1570-1598 годах Атлас Ортелия, созданная Джоном Спидом в 1626 году «Новая карта Тартарии», искажая действительность, изображали русского царя на фоне юрт кочевников, а в роли опричников представляли татар.В XVI-XVII веках, понимая, что значительная часть Тартарии уже находится под юрисдикцией русского правителя, европейцы стали отождествлять усиливавшуюся и расширяющуюся на восток Московию с тем самым «Великим адом».

По мнению историка Михаила Рогачева, причина, по которой Русское государство на средневековых картах фигурирует под названием Тартария, кроется в татарском господстве над этими землями. В XVI - XVII веках Московское княжество считалось зависимым от татар, а до XVIII века страна всё ещё платила дань крымским татарам.

Исходя из европейских карт, в XVIII веке Тартария представляла собой огромную область, которая подразделялась на русскую, независимую и китайскую Тартарии. Русская Тартария, она же северная или Московская Тартария включала в себя Сибирь и располагала самой обширной территорией.

Переосмысление

Концу XIII века термин «Тартария» перестал соответствовать новым политическим реалиям и утратил свое универсальное значение для описания географического ареала и населявших его этносов. Как отмечала Светлана Горшенина, в этот период картография стала развиваться в направлении описания системы государственных границ независимых стран.

В начале XIX века топоним Великая Тартария навсегда исчез с географических карт.