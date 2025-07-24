Михаил Ефремов, несколько месяцев назад вышедший из колонии, решил начать новую жизнь. Сначала артист завел роман с молодой коллегой, а затем в СМИ появились слухи о разводе знаменитости с женой.

Михаил Ефремов с супругой Софьей Кругликовой позируют фотографу на традиционном Bosco бале в Москве, 2011 год © Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Михаил и Софья

С Софьей Кругликовой Михаил Ефремов познакомился в 2002 году. Выпускница Российской академии музыки имени Гнесиных работала звукорежиссером. Пара вместе трудилась на съёмках проекта.

Два года актёр ухаживал за возлюбленной, после чего пара поженилась. В семье артиста и звукорежиссёра вскоре появились трое детей: дочери Вера и Надежда, а также сын Борис.

Много лет Софья мирилась с пьяными выходками супруга, его скандалами и изменами. Неоднократно Ефремов публично оскорблял жену, но все ему сходило с рук. Софья игнорировала новости о проделках супруга, с головой ушла в материнство, а затем — в работу.

Осталась с любимым Кругликова и после рокового ДТП, в котором погиб курьер. В тот день Михаил Ефремов сел за руль в нетрезвом виде и не справился с управлением.

Суд приговорил артиста к 7,5 годам лишения свободы. Весной 2025 года Ефремов смог выйти по УДО. К приезду супруга Кругликова сделала в их квартире в Москве ремонт, усилила звукоизоляцию.

Не исключено, что женщина надеялась на новый жизненный этап, в котором семья заживет счастливо. Однако реальность оказалась суровой.

Через несколько недель в Сети появились новости об интрижке Ефремова с молодой коллегой Дарьей Белоусовой.

Развод

Во время пребывания в колонии актеры встречались в специальной комнате. Там Михаил и Дарья провели три дня. Артистка тайно приезжала к возлюбленному.

После свидания артисты раздали заключённым автографы с посланиями. В записках возлюбленные призвали искать счастье и не печалиться.

Узнав об связи супруга с коллегой, которая на 20 лет моложе него, Софья Кругликова решила расторгнуть брак. Супруги фактически прекратили общение, хотя заявление на развод еще не подано.

Коллеги и друзья пары предположили, что из-за несовершеннолетних детей и нежелания снова «попадать на первые полосы СМИ» супруги могут отложить официальное расторжение брака на неопределённый срок.

Отмечается, что инициатором развода была именно Софья Кругликова. Если дело дойдёт до официальных шагов, то звукорежиссёр станет пятой экс-женой Ефремова. Стоит отметить, что союз Михаила и Софьи стал самым продолжительным в жизни актера.

Другие жены

Первой супругой артиста стала его коллега Елена Гольянова, затем Михаил строил семью с филологом Асей Воробьевой. В этом браке появился первенец артиста Никита, который пошёл по стопам отца и связал свою жизнь с кино и театром.

Третьей женой Михаила стала Евгения Добровольская. Она родила от Ефремова сына Николая. Артистки не стало в январе 2025 года после борьбы с онкологией.

Четвёртый раз Михаил Ефремов пошел под венец с актрисой Ксенией Качалиной. В союзе родилась дочь Анна-Мария. После развода артистка продолжала сниматься в кино и выступать на сцене. Однако в 2021 году Качалина, к удивлению многих, заявила, что ее теперь зовут Сергей, и она начала подготовку к гормональной терапии.

Софья Кругликова стала пятой женой артиста. Именно с ней Михаил обрёл долгожданное спокойствие и счастье. Но пристрастия знаменитости и его любовь к разгульному образу жизни сломили и этот брак.

Реакция на пятый развод

Поклонники Ефремова, радовавшиеся из-за досрочного освобождения кумира, пришли в негодование, узнав о его романе с Белоусовой.

Коллега младше Михаила на 20 лет, что вызывает много вопросов у пользователей Сети. Сначала фанаты творчества артистов предположили, что роман Белоусовой и Ефремова мог быть своеобразной пиар-компанией. После подтверждения слухов, фанаты испытали шок. Одни назвали Ефремова неисправимой свиньей, другие и вовсе — обмылком. Они начали задаваться вопросом, что Белоусова нашла в мужчине, который почти вдвое старше нее.

Некоторые и вовсе в случившемся обвинили Софью. В Сети отметили, что многодетная мать знала, с кем связывает свою жизнь. До нее Михаил был женат четырежды и ни разу не проявил себя настоящим семьянином.

«Ефремов продолжает коллекционировать жен. Привычка жениться», — констатировали в обсуждении.

Свою личную жизнь знаменитости не комментируют. Они избегают камер и не отвечают на вопросы прессы. Чем закончился их брак — можно только предположить.