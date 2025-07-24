Последний бой «Варяга»: за что японцы наградили орденом капитана Руднева

«Варяга»: за что японцы наградили орденом капитана Руднева

Мало кто осведомлен о том, что Всеволод Руднев, капитан знаменитого крейсера "Варяг", был удостоен японской награды - Ордена Восходящего Солнца II степени - по окончании русско-японской войны.

Война

Россия и Япония уже несколько лет шли навстречу войне друг с другом, не желая уступать ни по одному вопросу соперничества на Дальнем Востоке. При этом российским правящим верхам почему-то казалось, что маленькая Япония не осмелится напасть на огромную Россию, потому они и продолжали силовое давление в надежде на отступление Японии.

Накануне войны крейсер «Варяг» и канонерская лодка «Кореец» находились в корейском порту Чемульпо (совр. Инчхон, морские ворота столицы Кореи – Сеула) для демонстрации присутствия России на Жёлтом море.

Япония выполнила все формальности, связанные с объявлением войны. Но, поскольку дипломатические отношения с Россией к этому моменту уже были разорваны и японское посольство было эвакуировано из Санкт-Петербурга, то депеша об объявлении войны утром 9 февраля (все даты – по новому стилю) 1904 года была доставлена в нейтральное посольство. На её пересылку в российский МИД и перевод на русский язык ушло время. В этот момент японский флот уже приступил к военным действиям на Дальнем Востоке, что впоследствии дало повод историкам говорить, будто Япония напала на Россию «внезапно и вероломно, без объявления войны». Но, если такое нападение и могло показаться кому-то в Петербурге «внезапным и вероломным», особенно после разрыва дипотношений, это свидетельствовало только о полной безалаберности тех, кто принимал внешнеполитические решения в Российской империи.

Чемульпо

В порту Чемульпо, с той же целью, что и «Варяг», находился японский крейсер «Чиода». Капитан «Чиоды» Мураками Какуити предложил японскому военно-морскому министру Ямамото Гомбэй атаковать «Варяг» до объявления войны, без предупреждения. Однако Ямамото не разрешил этого делать. Вместо этого он приказал капитану «Чиоды» скрытно, с погашенными огнями, покинуть порт и присоединиться к крейсировавшей поблизости эскадре контр-адмирала Уриу Сотокити.

Уход «Чиоды» из Чемульпо прошёл незамеченным для «Варяга» и «Корейца». В это время командир «Варяга» капитан 1-го ранга Руднев ездил в Сеул к русскому посланнику Павлу Павлову и предлагал ему и персоналу посольства, ввиду надвигающейся войны и предстоявшей в скором времени оккупации Кореи японскими войсками, покинуть город на борту «Варяга». Павлов, ссылаясь на отсутствие инструкций из Петербурга, отказался. Отсутствие распоряжений послу России в Корее ярче всего свидетельствует о расхоложенном состоянии российской дипломатии того времени в отношении Японии.

Руднев вечером 7 февраля вернулся на борт «Варяга». Узнав об уходе «Чиоды», он понял, что скоро предстоят боевые действия. Руднев приказал «Корейцу» утром 8 февраля сняться с якоря и следовать в Порт-Артур.

Предательство нейтралов

Однако выполнить этот приказ оказалось невозможно. «Корейцу» преградила путь японская эскадра. Сначала японцы пытались маневрированием не дать «Корейцу» уйти, а когда это не удалось, с борта миноносца «Хато» в сторону «Корейца» были выпущены торпеды (это было ещё до объявления войны). В ответ наши открыли артиллерийский огонь, но также промахнулись. «Кореец» вернулся в Чемульпо.

Руднев, что характерно для российских военных того времени, первым делом обратился с жалобой на действия японцев к нейтралам. В Чемульпо стояли ещё британский крейсер «Талбот», французский и итальянский крейсеры и американская канонерка. Руднев просил капитана «Талбота» Бейли проконвоировать русские суда, намеревающиеся проследовать из Чемульпо в Порт-Артур. Но одновременно на «Талбот» прибыл японский контр-адмирал Уриу, привезший предупреждение нейтралам, чтобы они до 16 часов 9 февраля покинули рейд Чемульпо, ввиду начинающейся войны. Одновременно японские войска под прикрытием своей эскадры уже высаживались на берег Кореи.

Совещание командиров кораблей нейтральных стран решило выполнить японский ультиматум. Рудневу оставалось либо сдаться японцам либо прорываться с боем. Руднев решил предпринять попытку прорыва.

Бой у Чемульпо

Около полудня 9 февраля «Варяг» и «Кореец» снялись с якоря и направились к выходу из порта. С предавших их нейтральных кораблей салютовали их храбрости. Меньше чем через полчаса начался неравный бой. Против «Варяга» и «Корейца» действовали шесть бронированных крейсеров, каждый из которых был примерно равен «Варягу» по боевой мощи, а также три миноносца. Уже довольно скоро на борту «Варяга» и «Корейца» было 23 убитых и несколько десятков раненых.

Руднев принял решение прервать бесполезный бой, хотя на русских кораблях ещё не было ни одной пробоины ниже ватерлинии. Меньше чем через час суда возвратились в порт. Чтобы не сдавать их японцам, он решил затопить «Варяг». «Кореец» пришлось взорвать.

Руднев заранее договорился с командирами нейтральных судов о размещении на них членов экипажей «Варяга» и «Корейца». Все они, общим числом 665 человек, вскоре были доставлены в Россию на борту английского, французского и итальянского крейсеров. 24 тяжелораненых пришлось оставить во вражеском госпитале на попечение Красного Креста.

Рыцарство японцев

Японцы в ту войну часто совершали рыцарские поступки, уже несовместимые с европейскими понятиями о войне. Так, блокируя порт Чемульпо, они легко могли объявить всех русских моряков своими военнопленными и потребовать их выдачи. Но они удовлетворились их обещанием никогда больше не обнажать оружие против микадо и отпустили. В дальнейшем японцы часто совершали такие же гуманные поступки в отношении русских пленных. Кому не хочется попасть поскорее из плена домой? Русские и давали такие обещания, даже офицеры, хотя это было совершенно несовместимо с их честью, и они знали, что на родине могут быть снова мобилизованы против того же врага.

Впрочем, то была последняя война, на которой еще существовали рыцарские понятия. Уже во время интервенции на русском Дальнем Востоке в 1918-1922 гг. японцы вели себя совершенно по-другому. А зверства и вероломства японцев во Второй мировой войне в отношении всех своих врагов – американцев, англичан, китайцев, русских – стали прискорбно хрестоматийными.

Признание храбрости врагом

К рыцарским понятиям относилось и награждение храброго врага. По возвращении на родину все моряки «Варяга» и «Корейца» получили награды от своего правительства: офицеры – Орден Святого Георгия, матросы – приравненный к нему Знак Военного Отличия. Кроме того, Руднев был произведён в контр-адмиралы. Но в 1907 году, уже по окончании войны, японский император Муцухито пожаловал Рудневу Орден Восходящего Солнца.

Принятие награды от бывшего врага не противоречило и русским понятиям о чести. Впрочем, уже довольно скоро Россия и Япония стали формальными союзниками в Первой мировой войне.