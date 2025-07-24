Ради перехода в другой клуб игрок лег под нож, но авантюра обернулась провалом

В наше время переходы футболиста из клуба в клуб сопровождаются огромными деньгами, поэтому договориться между собой не так уж и сложно. Однако в Советское время было совсем по-другому – одному из игроков даже потребовалось удалить орган ради смены клуба, однако провернуть авантюру так и не получилось. Его не отпустили.

Владимир Гулямхайдаров известный советский нападающий, который почти всю карьеру провёл в клубе «Памира» из Душанбе. Владимир был любимчиком болельщиков и настоящим лидером команды – недаром им заинтересовалось минское «Динамо», когда Гулямхайдаров выступал во второй лиге. Ради этого он согласился на операцию, став единственным футболистом в истории СССР, который пошёл на этот шаг ради трансфера.

Был у Владимира один год и в Высшей лиге, после чего им интересовались топ-клубы, но всё испортила авария и судимость, из-за которой от футболиста многие отказались. Однако этого могло бы и не быть, если бы чуть раньше Гулямхайдаров перешёл в другой клуб, когда было предложение.

В 1965 году Гулямхайдаров ярко показал себя на турнире «Смотр молодых талантов», и тогда получил приз лучшему полузащитнику и приглашение в минское «Динамо». А дальше была та самая уникальная история – из Таджикистана Владимира отпускать не хотели, пришлось обращаться даже в ЦК партии. На кону было не просто минское «Динамо», но и повышение в классе: из второй лиги – в высшую. В итоге с «Динамо» игрок приехал с опозданием в 10 дней и оказался практически не нужен.

«Тренер «Динамо» Севидов встретил с кислой миной, и я был ошарашен. Выяснилось, что ставок в команде уже нет, конкуренция ведь была серьёзной. А я ответил: «Сан Саныч, я приехал не за деньгами, а в футбол играть!» Тут Севидов заметно повеселел», – вспоминал форвард.

В итоге футболиста устроили рабочим на стадион, а через месяц его взяли в штат команды. Владимир прошёл с командой предсезонные сборы, но в чемпионате так и не сыграл – Таджикистан никак не давал добро на выступление. Тогда и появилась идея удалить часть органа ради того, чтобы задержаться в команде.

Незадолго до конца сборов Севидов вызвал Владимира к себе и показал газету «Советский спорт», где был список футболистов, которым клубы запретили переходы.

«Сан Саныч придумал хитрый ход – спросил меня про аппендицит. Я сначала даже не понял смысла вопроса», – рассказывал форвард.

Оказалось, что нужно было сделать операцию, чтобы получить уважительную причину задержки в команде – Севидов хотел за это время решить вопрос по переходу, и Владимир согласился удалить аппендикс.

Чего не сделаешь ради футбола! Меня сразу отвезли в больницу в Гаграх и удалили аппендицит, – вспоминал игрок.

В итоге эта история обернулась провалом – Гулямхайдарову в Таджикистане так и не разрешили перейти в другой клуб, и тогда футболист вернулся обратно и продолжил выступать за «Памир».