«Легок на помине»: что на самом деле означало это выражение

В толковом словаре Владимира Даля можно найти около 30 тысяч пословиц и поговорок. Поэтому не удивительно, что не все знакомы с истинным значением каждого устойчивого выражения. Особенно это относится к фразеологизму "легок на помине", который, как и многие другие, давно потерял свою первоначальную смысловую нагрузку.

© Кадр из фильма «Легок на помине», 2014

Современное значение и полное выражение

Согласно «Большому фразеологическому словарю русского языка» под редакцией Вероники Телия, выражение «легок на помине» сегодня употребляют в случаях, когда кто-то появляется или приходит сразу после того, как его упомянули в разговоре. Правда, когда-то эта поговорка звучала несколько иначе.

Если верить «Энциклопедии народной мудрости» Николая Уварова, раньше после слов «легок на помине» произносили: «Как сноп на овине». Со временем вторая часть поговорки исчезла, сократившись до первой. Впрочем, существуют и иные версии первоначального употребления данной фразеологической единицы. И одна из них, как ни странно, связана с запретом на произношение некоторых существительных.

Запрещенные слова

Коллектив авторов «Современного универсального словаря русского языка» утверждает, что наши предки должны были произносить данное выражение так: «Легок волк на помине». Однако они этого никогда не делали. И на то были свои причины. Дело в том, что в те времена в языке имелось множество слов, употреблять которые вслух было строго запрещено. Одним из них и являлось существительное «волк». Суеверный страх перед хищником не позволял говорить о нем во всеуслышание. Считалось, что стоит позвать волка, как он тут же появится. Именно поэтому «волка» в поговорке попросту опускали. И до нас дошла лишь коротка фраза «легок на помине».

Древние обычаи

Между тем у лингвистов есть и иная версия происхождения поговорки «легок на помине». Например, Людмила Субботина в своем «Фразеологическом словаре русского языка» пишет о том, что это выражение возникло в связи с древним обычаем поминок. Давным-давно у славян принято было поминать не только усопших родственников, но и тех, кто в тот момент находился далеко от дома. Если же после этого ритуала человек вскоре возвращался назад, про него таки и говорили: «Легок на помине».