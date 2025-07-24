Как шведский Дерпт вновь стал русским Юрьевым

Одним из важнейших событий Северной войны стало взятие Петром I города Дерпт – старинного Юрьева. Без этого было практически невозможно падение Нарвы, а все вместе обеспечивало безопасность только что основанного Санкт-Петербурга. Таким образом после очень длительного владычества немцев и шведов город 24 июля 1704 года вновь стал русским.

Его первое название – Юрьев, под эти именем он и будет во все века фигурировать и в древних летописях, и в документах уже царской России. Но стоит отметить – основан он на смешанных землях славян и древних эстов или, как их еще называли, чуди.

Город в 1030 году построил Ярослав Мудрый, когда был князем Новгорода Великого. Название получил по христианскому имени Ярослава – Георгий или в славянской транскрипции Гюрий, Юрий.

До этого момента в землях чуди не существовало городов – прибалтийские народы так ни одного своего города за всю свою историю и не создадут. Все города там основаны либо славянами, либо шведами, либо немцами. Но были некие торги, куда съезжались для обмена товарами.

Юрьев очень быстро стал одним из центральных торгов. Кроме того, как административный центр он собирал налоги с податного населения. Поэтому местные жители его недолюбливали и уже в 1061 году сожгли. Но через 70 лет, в 1134 он вновь взят новгородским князем Всеволодом Мстиславовичем.

Начиная с XIII века в Прибалтику пришла общая беда – немецкие крестоносцы. После того как их выгнали со Святой Земли мусульмане, они решили поискать кого-то послабее. И решили, что это будут балтские народы. А заодно богатая Русь.

В 1224 году после длительной осады Юрьев был взят рыцарями Ордена меченосцев. Юрьев переименовали в Дерпт и его правителем стал епископ. С этого момента город развивался уже как немецкий.

Но в ходе Ливонской войны в XVI веке войска Ивана Грозного вновь его взяли. Вернули первоначальное название Юрьев и сделали центром Ливонского наместничества. Однако вторая половина войны для русских была крайне неудачной, а потом и вовсе Смута началась. Прибалтийские земли, а вмести с ними и Юрьев, достались шведам.

© Гравюра с видом шведского Дерпта

Вот этот город и предстояло взять русским войскам. Зимой 1704 года началась осада Нарвы, а в конце весны Петр направил к Дерпту 20-тысячный корпус Бориса Шереметьева. Армия прибыла в начале июня. Пункт представлялся важным для снабжения шведских войск, именно здесь зимовал Карл XII после того, как в 1700 году разбил русских. Кроме того, отсюда можно было опять нанести удар по осаждающим Нарву.

С точки зрения фортификации город был укреплен слабо, но все же это крепость. А русская армия только начинала свой победный путь и была не слишком опытной. Гарнизон состоял из 5 тысяч солдат при 120 орудиях. Это немало.

Кроме того, на Чудском озере действовала флотилия капитана Карла Лёшерна. Необходимо было вначале устранить эту помеху. Сделать это Шереметьев поручил генералу Карлу (Николаю) фон Вердену.

Поскольку флотилия зимовала на реке Эмбах (Омовже), то генерал с несколькими полками засел в засаде в ее устье. Как только флотилия появилась, то русские захватили все корабли. Лёшерн, чтобы не сдаваться, свою яхту взорвал.

Борис Шереметьев, уже генерал-фельдмаршал, но пока еще не граф, как его часто указывают в деле под Дерптом, им он станет в 1706 году, начал планомерную осаду. Крепость обстреливали 24 осадных пушки, 15 мортир и 7 гаубиц.

© Взятие Петром I города Дерпта

2 июля по старому стилю к городу прибывает Петр. По одной из версий он был недоволен затянувшейся осадой. А по другой, которую сейчас считают наиболее вероятной, с самого начала планировал приехать, когда завершатся подготовительные работы.

Но именно с момента появления царя интенсивность обстрелов увеличивается. Направлением главного удара выбрали самые старые и ветхие Русские башенные ворота. Располагавшееся перед ними болото русские помехой не считали. К 12 июля удалось повредить часть ворот и сделать проломы в южной стене.

В ночь с 12 на 13 июля (с 23 на 24 по новому стилю) начался штурм. Болото перед Русскими воротами просто закидали фашинами. Таким образом 300 гренадер подошли к равелину, который их защищал. Еще по одной тропе в болоте им на подмогу пробились 400 солдат. А затем по быстро возведенному мосту еще 1500.

Равелин был взят, шесть захваченных пушек повернули в сторону шведов и с их помощью разрушили Русские ворота, а также захватили Пороховую башню.

Комендант Дерпта полковник Шютте объявил о сдаче. Но его никто не слушал! Он четыре раза отправлял барабанщиков пробить капитуляцию и их всех в пылу боя убили. И только трубачу, который взобрался на Замковую башню, удалось «докричаться» и то не сразу. Десятичасовой бой стих.

Петр I отнесся к гарнизону Дерпта очень милостиво. По заключенному с комендантом соглашению ему разрешалось покинуть крепость вместе с семьями и всеми пожитками, шведам выделялся запас провианта. Но без оружия и знамен. Однако, когда гарнизон покидал Дерпт, то Петр распорядился вернуть всем офицерам шпаги и часть ружей солдатам.

Так 24 июля (13 по старому стилю) 1704 года был взят «праотеческий город Юрьев». Ныне Тарту в Эстонии. Это была не просто победа, хотя в тот период важен был любой успех. Таким образом русским становилось все Чудское озеро и ликвидировалась военная угроза на обширной территории.