«Морским судам быть»: как Петр I создал российский флот

День ВМФ России является одним из наиболее значимых праздников в нашей стране и традиционно отмечается в последнее воскресенье июля. Торжество символизирует мощь и величие российского флота, его историю и традиции, а также мужество и героизм моряков. С чего начиналось создание отечественного флота и почему мы ведем его историю от эпохи Петра Великого? Подробнее — в материале MIR24.TV.

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Яркие победы допетровских эпох

По мнению историка и доцента НГТУ им. Р.Е. Алексеева Ильи Волкова, перечень русских побед до Петра I выглядит довольно внушительным.

«Дошедшие до нас и сохранившиеся благодаря летописям упоминания о морских экспедициях Руси относятся к 860 году. Это время крупного похода руссов на Константинополь, главными причинами которого послужили обиды, нанесенные русским купцам, а также нападения на рыбаков. Источники в общих чертах свидетельствуют, что воины вошли в Босфор на 360 ладьях, часть из них высадилась на берег и двинулась в обход города. Другие корабли вскоре появились у стен византийской столицы. Войско осаждало город в течение недели. Вскоре император Михаил III вступил с руссами в переговоры, заплатил им немалый выкуп золотом, а также заключил мирный договор.

Разумеется, победоносные морские походы русских совершались в разные века, и не только в Черном море.

«Можно вспомнить морской поход новгородцев, который был предпринят ими в 1187 году, — говорит собеседник MIR24.TV. — Он известен как взятие Сигтуны (неприступной шведской крепости) или Сигтунский поход. Для защиты русских земель от шведских набегов новгородцы переплыли на судах Балтийское море, высадились на шведском побережье и захватили Сигтуну. Кстати, на месте этой крепости впоследствии был основан город Стокгольм.

Далее список побед русских воинов на море действительно обширен: от освобождения Новгородско-Псковскими войсками крепости Орешек (захваченной в 1348 году войсками шведского короля Магнуса) до морского боя со шведами у острова Котлин в 1656 году.

Однако именно при Петре I военное кораблестроение стало делом не только регулярным, но и государственным, а Россия начала приобретать устойчивые позиции на всех морях, омывающих территорию государства.

Потешная флотилия как прообраз военно-морского флота

До Петра при необходимости для военных целей использовались различные парусно-гребные торговые суда: специальных военных кораблей у России не было. Исключением служил лишь военный корабль «Орел, построенный в 1668 году по указу государя Алексея Михайловича на судоверфи в селе Дединово на Оке. В 1669 году «Орел был переправлен в Астрахань для охраны русских торговых судов на Каспийском море, однако по прямому назначению так и не применялся. Менее чем через год, в 1670 году, он был захвачен восставшими крестьянами и казаками под предводительством Степана Разина. Казаки, отбив корабль, перегнали его в один из протоков Волги, где судно и было оставлено.

«Идея постройки военного флота захватила юного Петра задолго до того, как он взошел на престол, — говорит Волков. — По его воле на Плещеевом озере у Переславля-Залесского была выстроена так называемая «потешная флотилия: два фрегата и три яхты, строительством которых руководил голландский кораблестроитель Карстен Брант. В мае 1692 года на этих кораблях под командованием Петра были проведены первые в истории российского государства флотские военные учения с высадкой десанта.

Именно потешная флотилия стала прообразом русского флота. Однако данных кораблей было недостаточно. Необходимо отметить: на тот период почти все соперничающие с Россией державы уже обзавелись масштабными военными флотами, а России только предстояло сделать большой рывок, чтобы сравняться с ними на море.

Лишь после визита в Архангельск, где Петр увидел большие и хорошо вооруженные голландские и английские суда (посещал их лично и сам ходил на кораблях по Белому морю), вопрос о создании российского военно-морского флота был решен.

От первых парусников до создания флотов

Наиболее острую необходимость в строительстве вооруженных кораблей осознали после неудачного похода на турецкую крепость Азов, который произошел в 1695 году. Штурмовать укрепления с суши (при условии, что турки могли выдерживать осаду, получая снабжение и подкрепления по морю) оказалось безнадежной задачей. России требовались верфи.

«На реке Воронеже, под городом Воронежем, была устроена верфь для судов, — писал русский историк и педагог Сергей Платонов. — Шли работы и в самой Москве, и в других городах: везде готовили части судов и снасти. Весною в Воронеже был готов «морской караван в 30 военных судов и собраны сотни речных стругов и плотов. Флотская рать явилась к лету 1696 года под Азовом и, окружив его, крепко осадила и скоро взяла. Это был громадный успех.

Победа лишь убедила Петра в необходимости создания большого флота. Царь предложил высказаться на эту тему боярской Думе. Идея на фоне победы в Азове была принята, и Дума постановила: «Морским судам быть!

Разумеется, военные суда начали строить не только в Воронеже, но и в Петербурге, на Ладоге и в Архангельске. В 1697-1698 годах царь посетил Европу и лично участвовал в строительстве корабля для российского флота. В процессе его создания русские корабелы целенаправленно обучились всем тонкостям строительства боевых кораблей. Скоро Россия своими силами могла создавать суда всех известных тогда типов: были созданы Азовский и Балтийский флоты, а вслед за ними — Тихоокеанский, Северный, Черноморский флоты и Каспийская флотилия.

Страницы славы

За три века отечественные военные моряки вписали в историю не одну славную страницу. Адмиралы Василий Чичагов, Федор Ушаков, Дмитрий Сенявин, Павел Нахимов и многие другие великие флотоводцы России вписали свои имена в историю отечественного флота.

До Первой мировой войны флот состоял из надводных кораблей. Береговые войска (морская пехота и береговая артиллерия), которые существовали с начала XVIII века, в состав флота не входили. В 1906 году по указу императора Николая II стал развиваться подводный флот. Двадцать подводных лодок-миноносцев успешно выполняли погружения с 1902 по 1905 годы.

Окончательно ВМФ, как стратегическое объединение, сформировался к середине 1930-х годов. В его состав вошли надводный и подводный флот, а также морская авиация, береговая оборона и части противовоздушной обороны. В годы Великой Отечественной войны соединения ВМФ направили на сухопутные фронты свыше 400 тысяч человек, а также получили всестороннее развитие и сыграли важную роль в достижении победы над врагом.

ВМФ и сейчас стоит на страже безопасности нашей страны, а программа военного кораблестроения является частью государственной программы вооружения России. В составе флота сегодня — современная и надежная боевая техника: мощные ракетные крейсеры, десантные корабли, атомные подводные лодки и самолеты морской авиации.