Перед смертью Халка Хогана его жена опровергала новости о том, что он при смерти

Незадолго до смерти культового американского рестлера и актёра легендарных боевиков Халка Хогана в СМИ появлялись сообщения о том, что он при смерти и находится в коме. Однако близкие всё отрицали.

Напомним, Терри Джин Боллеа (настоящее имя спортсмена и артиста) умер на 72-м году жизни в своём доме в Клируотере, штат Флорида. По предварительным данным, причиной названа остановка сердца.

Как отмечает американский портал TMZ, несколько недель назад в медиасфере циркулировали слухи о том, что Хоган находился при смерти и был в коме.

Тем не менее супруга Хогана Скай решительно опровергла эту информацию. Журналистам было сказано, что он всего лишь отходит от последствий операции на шее, которая была ему проведена в минувшем мае.

Халк Хоган внёс огромный вклад в популяризацию рестлинга, заметно расширив его аудиторию. Он снялся во множестве известных фильмов и сериалов, включая, например, "Рокки 3", "Гремлины 2: Новый отряд", "Крутого Уокера" и многие другие.