Женщина передала музею украденную 50 лет назад картину XVI века
Жительница британского графства Норфолк вернула итальянскому музею картину XVI века, украденную 50 лет назад. Об этом сообщает The Guardian.
Полотно «Мадонна с младенцем» кисти художника Антонио Соларио, известного как Ло Дзингаро, было похищено из музея Беллуно в 1973 году. Барбара де Доза, чей покойный муж купил произведение искусства в том же году, долгое время отказывалась возвращать его, ссылаясь на то, что с их стороны сделка была добросовестной.
«Она могла бы оставить картину по британскому закону об исковой давности, но выбрала правильный путь», — заявил адвокат Кристофер Маринелло, который представлял интересы музея.
После многолетних переговоров женщина согласилась безвозмездно передать шедевр.
Картина была обнаружена в 2017 году, когда де Доза попыталась продать ее через аукционный дом. Работа числилась в розыске Интерпола и итальянских карабинеров. Пандемия задержала возвращение на три года — британская полиция требовала дополнительные документы от итальянской стороны.
Мэр Беллуно Оскар Де Пеллегрин назвал возвращение картины «возвращением фрагмента истории и души города». Соларио, чьи работы также представлены в Лондонской Национальной галерее, создал эту Мадонну в начале XVI века. Музей приобрел ее в 1872 году.
Арт-детектив Маринелло, ранее вернувший украденного Матисса из Стокгольма, призвал общественность помочь в поиске других пропавших картин из Беллуно. Среди них — еще одна «Мадонна с младенцем» работы Плачидо Фабриса, написанная в XIX веке.
«Этот случай восстановил мою веру в человечество, — признался адвокат. — В эпоху, когда многие цепляются за украденное искусство, госпожа де Доза поступила иначе».
Страховая компания Arte Generali покрыла расходы на транспортировку шедевра, хотя не была связана с этим делом.
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