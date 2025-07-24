Россиянин поймал двухметровую рыбу

Житель Павловского района Воронежской области поймал гигантского сома. На кадры, появившиеся в соцсетях, обратило внимание издание «МОЕ! Online».

Рыбу выловили в реке Дон. Рыбак не рассказал, что будет с двухметровым уловом дальше. Чтобы показать рыбу, пришлось подвесить сома на дерево. Он превышает рост взрослого мужчины.

Уточняется, что при хорошем питании сом может достигать трех метров в длину.

Ранее сообщалось, что рыбаки поймали в Казани на реке Каме редкого сома-гиганта. Сом весил 79 килограммов. Его длина при этом достигала 225 сантиметров. Мужчины, которым удалось выловить необычную рыбу в Татарстане, признались, что такие гиганты попадаются очень редко.