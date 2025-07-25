«К черту турок!» 30 лет назад пала Жепа

Ровно 30 лет назад, 25 июля 1995 года, в ходе войны в Боснии и Герцеговине (БиГ) Войско Республики Сербской захватило населенный пункт Жепа, который контролировали миротворцы из Вооруженных сил Украины (ВСУ). Одним из следствий операции стала резня в Сребренице. Трагические события тех дней потрясли весь мир и стали символом провала миротворческой миссии ООН, не сумевшей обеспечить безопасность в зоне конфликта. При этом события вокруг Жепы и Сребреницы стали переломным моментом войны: именно после них НАТО начало масштабную военную операцию против боснийских сербов, что привело к завершению конфликта и распаду единой страны. Почему миротворцы не смогли защитить мирных жителей, как резня в Сребренице изменила подход Запада к балканскому кризису и какое это имеет значение для России — в материале «Ленты.ру».

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«Конфликтная спираль была раскручена»

Войны на территории бывшей Югославии стали следствием жизни народов под управлением разных империй. В 1990-е годы эти конфликты превратились в борьбу хорватов и босняков (бошняков) за независимость от сербского руководства в Белграде. При одном языке различие между тремя народами сводилось главным образом к религии: сербы — православные, хорваты — католики, босняки — мусульмане суннитского толка.

Во многом это объясняется тем, что сербы оставались православными южными славянами под османским владычеством, босняки — это обращенные в ислам южные славяне, а хорваты, жившие под властью Австро-Венгрии, впитали немецкое влияние.

Хроника распада СФР Югославия

Образовавшаяся по итогам Второй мировой войны Социалистическая Федеративная Республика Югославия (СФРЮ) основывалась на принципах этнотерриториальной федерации (то есть каждый из народов страны имел свою национальную республику, из которых состоял союз, подчинявшийся центральному правительству в Белграде) и авторитарной власти Иосипа Броз Тито.

Предполагалось, что проживавшие в Хорватии и Боснии сербы будут противовесом национальным устремлениям хорватов и боснийцев (народов, родственных сербам, но исповедующих католицизм и ислам), а созданные в Сербии автономии Косово и Воеводина ограничат сербский национализм.

Однако после смерти Иосипа Броз Тито и крушения социалистического лагеря шаткий этнорелигиозный мир Югославии начал рушиться. Хорваты и боснийцы требовали независимости, а выступающие с позиций Великой Сербии националистически настроенные сербы ратовали за сохранение единой страны.

В 1991 году некогда общее государство балканских народов распалось.

Словения обрела независимость в результате короткой десятидневной войны, Македония и вовсе ушла без единого выстрела. Другим регионам повезло куда меньше.

Протестные выступления в Боснии, Хорватии и Косово быстро переросли в погромы, а затем и в полномасштабную войну.

В 1991 году началась война в Хорватии, в 1992 году — в Боснии. В российской традиции эти конфликты принято объединять в один «югославский кризис», и у этого есть основания. Боснийские мусульмане и хорваты-католики, несмотря на взаимные противоречия, фактически объединились против православных сербов.

Первоначально сербы имели преимущество в живой силе и технике, однако объединение боснийцев и хорватов, а также поддержка НАТО (европейские страны ограничились дипломатической и экономической поддержкой Хорватии, но военные советники из США обучали и консультировали хорватские подразделения) определили итог конфликта. В результате операции «Буря» на территории Хорватии была ликвидирована Республика Сербская Краина, а Хорватия отстояла свою независимость.

Последовавшая затем операция НАТО «Обдуманная сила» подавила наступательный потенциал Республики Сербской и обеспечила независимость Боснии.

Первый этап югославских войн завершился подписанием в 1995 году Дейтонских соглашений, которые подтвердили независимость Боснии и Герцеговины.

Следующей горячей точкой вскоре станет Косово.

Войны 1990-х сопровождались массовым насилием в отношении мирных жителей с обеих сторон. Боснийские формирования нападали на сербские и хорватские общины, сербские вооруженные группы — на боснийцев и хорватов, а хорватские силы — на сербов и боснийцев.

Эксперт-балканист, программный координатор Российского совета по международным делам (РСМД) Даниил Растегаев объясняет такую динамику раскрученной «спиралью насилия».

«Конфликт в Боснии и Герцеговине был прежде всего этническим. Группы были отмобилизованы по этническому принципу. Соответственно, этнические разногласия усугублялись: преступления одних вели к преступлениям других. Конфликтная спираль была сильно раскручена», — Даниил Растегаев, программный координатор РСМД.

Сербскую сторону представляли власти Союзной Республики Югославия (СРЮ), возглавляемые сербами, а также самопровозглашенная Республика Сербская (РС), созданная на территории БиГ. Ключевыми фигурами среди сербов были лидер последней Радован Караджич и командующий армией боснийских сербов генерал Ратко Младич.

«Мы, как победители Первой и Второй мировых войн, создали общую страну с нашими врагами [хорватами и боснийцами], которые были на стороне побежденных», — Ратко Младич, начальник штаба Войска Республики Сербской.

Югославия во времена Второй мировой войны

Перед началом Второй мировой войны в Королевстве Югославия пытались создать единую нацию южных славян из населявших страну народов. Однако этнические противоречия помешали этому, чем и воспользовались нацисты.

Боевые действия длились с 6 по 17 апреля 1941 года, когда между Германией и Югославией было подписано перемирие на основе безоговорочной капитуляции последней. После захвата Адольф Гитлер планировал уничтожить Югославию как целое: на части ее территории он хотел создать марионеточное государство Хорватию, а Сербию — разделить между соседними странами и полностью ликвидировать.

При этом часть хорватов и боснийцев сотрудничала с нацистской Германией, особенно после создания марионеточного Независимого государства Хорватия (НДХ) в 1941 году. Хорватское усташское движение, пришедшее к власти в НДХ, и часть боснийских мусульман активно поддерживали нацистов и участвовали в геноциде сербов, евреев и цыган.

Германия сознательно играла на этнических противоречиях в регионе: хорваты и боснийцы участвовали в борьбе с партизанами Тито и четниками (сербскими националистами) Дража Михайловича. Под немецким командованием были созданы мусульманские военизированные формирования.

При этом многие хорваты и боснийцы вступили в антифашистское партизанское движение — Народно-освободительная армия Югославии. В результате победа привела Иосипа Броз Тито к власти и восстановлению единой Югославии, но уже как социалистического государства.

Военную и политическую поддержку Республике Сербской оказывал президент СРЮ Слободан Милошевич. Он Сербии, в состав которой должны были войти территории Боснии и Герцеговины, а также Хорватии, где проживали сербы.

«Границы всегда диктуются сильными, никогда слабыми. Мы просто считаем законным правом и интересом сербской нации жить в одном государстве. Если нам придется сражаться — ей-богу, мы будем сражаться», — Слободан Милошевич, президент Союзной Республики Югославии.

Боснийцы считаются сравнительно молодым этносом, который впервые был признан в начале 1970-х годов в новой Конституции Югославии. Лидером боснийцев в период войны был Алия Изетбегович, который строил идентичность своего народа на исламе и демократических ценностях.

Хорваты в конфликте представляли самопровозглашенную Республику Герцег-Босна (а не Херцег-Нова — это город в Черногории). Позднее они объединились с боснийцами в борьбе против сербов, численное превосходство которых было подавляющим.

Накануне большой резни

Определить, кто именно первым начал масштабное насилие в бывшей Югославии в 1990-х, сложно. В регионе происходили многочисленные межэтнические столкновения — как в самой Боснии, так и в соседних Хорватии и Косово. Однако конфликт в Сребренице разгорелся уже в первые месяцы боевых действий в регионе.

В 1992 году в Беловаце, Кравице и Сребренице произошли этнические чистки сербов, организованные силами боснийцев под командованием полевого командира Насера Орича.

В 2006 году Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) приговорил его к двум годам заключения, однако позже он был оправдан. Сейчас он проживает в Боснии, считается одной из самых жестоких фигур того конфликта.

«Когда мы прибыли в центр Фаховичи, перед школой я увидел, как Насер Орич отрезал женщине палец, потому что она не могла снять кольцо», — анонимный свидетель, из показаний во время слушаний в МТБЮ.

Орич — босняк, родом из Сребреницы. До войны в Боснии он работал полицейским и входил в охрану президента Слободана Милошевича — человека, против которого через несколько лет сам будет воевать.

Особо жестокой считается атака его формирований на сербские села, совершенная на православное Рождество в 1993 году. В ходе рейда были убиты десятки мирных жителей. Эта операция вызвала ответную реакцию со стороны боснийских сербов. В Сербии говорят более чем о тысяче погибших в районе Сребреницы в 1992-1993 годах. Однако правозащитники указывают, что в этот список включены и военнослужащие, погибшие в ходе боевых действий.

Этнические чистки сербов в 1992 году были проигнорированы западными СМИ. Это воспринимается сербами как предвзятость — особенно на фоне резни в Сребренице, которая произошла позже.

В результате атак боснийские формирования под командованием Орича заняли Сребреницу в 1992 году, вытеснив вооруженные отряды Республики Сербской и часть гражданского населения за пределы города. После этого Сребреница оказалась в осаде со стороны сербских сил. Связь с остальной территорией Боснии осуществлялась только по воздуху. Такая же ситуация сложилась и в соседнем анклаве — Жепе.

Падение Жепы

Конфликт продолжал нарастать и вскоре перешел в позиционную войну между сербами — с одной стороны, и коалицией боснийцев и хорватов — с другой.

В июне 1992 года Организация Объединенных Наций (ООН) ввела миротворческие контингенты в район анклавов: голландский в Сребреницу и украинский, из военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), в Жепу. Предполагалось, что они создадут буферную зону («зоны безопасности») и помогут избежать прямого столкновения между сербами и боснийцами.

Однако, как отмечают многие историки, миротворцы голландской миссии ООН в Сребренице фактически бездействовали.

В 2017 году МТБЮ признал, что Нидерланды несут частичную ответственность за резню в Сребренице именно из-за своей пассивности.

Голландских миротворцев было всего 600 человек, и из вооружения у них имелось только стрелковое. Против них стояла армия Республики Сербской с авиацией и артиллерией. Не желая вступать в бой с сербскими отрядами, голландцы покинули Сребреницу.

Украинские миротворцы, находившиеся в соседнем анклаве Жепа, оказались в иной ситуации.

24-25 июля 1995 года сербские подразделения прорвали оборону в районе Жепы. Несмотря на статус «зоны безопасности» ООН, слабовооруженные миротворцы не смогли остановить наступление.

После падения города большинство гражданских бежало, а боснийские мужчины также преследовались сербами. В самой же Жепе находились украинские миротворцы.

79 солдат ВСУ были взяты сербами в плен. Их грозили расстрелять в случае начала авиаударов НАТО по позициям Республики Сербской.

Этих ударов требовал тогдашний президент Франции Жак Ширак после захвата в плен французских миротворцев.

Ситуацию с украинскими миротворцами разрешил полковник ВСУ Николай Верхогляд, занимавший пост заместителя командующего сектора Сараево в составе миротворческого контингента. Он начал переговоры с сербской стороной — сначала о судьбе украинских солдат, а затем и о выводе мирного населения из Жепы.

«Я им сказал: что-то вам всем здесь хочется меня расстрелять. Я вывезу своих людей и гражданских, а вы тут хоть завоюйтесь», — Николай Верхогляд, полковник ВСУ, заместитель командующего сектора Сараево в миротворческом контингенте.

В результате ему удалось организовать вывоз украинских миротворцев, а вместе с ними — женщин и мужчин-боснийцев. Однако добиться того же в Сребренице тогда уже было невозможно. Там в тот момент разворачивалась крупнейшая трагедия боснийской войны.

Резня в Сребренице и ее последствия

В начале июля 1995 года сербские подразделения под командованием Ратко Младича начали планомерное наступление на Сребреницу. Город подвергался обстрелам, в том числе по позициям миротворцев. К 11 июля сербы установили полный контроль над анклавом.

После этого сербские военные сформировали колонну из 11 тысяч боснийских мужчин, находившихся в Сребренице на момент ее захвата. Причем около половины из них составляли бойцы боснийских вооруженных формирований.

Эти люди не успели эвакуироваться из анклава до его падения и оказались в руках сербских сил.

Позже, по оценкам ООН, в Сребренице были убиты семь с половиной тысяч человек, мужчин и подростков мужского пола. Их отделили от женщин и детей, посадили в отдельные автобусы и вывезли за пределы города. Боснийские власти и правозащитные организации заявляют, что общее число погибших составило около 10 тысяч человек.

События в Сребренице до сих пор вызывают острые споры. Власти Сербии признали сам факт преступления, но отказываются признавать его геноцидом. Боснийская сторона и западные страны настаивают на этой квалификации и использовали ее во время МТБЮ над Ратко Младичем.

При этом еще в 1995 году боснийские власти квалифицировали случившееся как военное преступление.

Ряд экспертов считают, что массовое убийство стало ответом на действия отрядов Насера Орича, совершенные в 1992-1993 годах против сербских деревень в регионе. В Сербии указывают, что не существовало заранее спланированной операции по захвату Сребреницы, а наступление было спровоцировано постоянными вылазками боснийцев.

Как бы то ни было, анклавы боснийских мусульман внутри Республики Сербской были ликвидированы, а выжившие бежали на подконтрольную боснякам территорию.

При этом тема о «геноциде» активно раскручивалась в западных СМИ: CNN, BBC и другие телеканалы призывали спасти боснийцев от «сербской угрозы». Журналисты и политики заявляли, что во время боевых действий сербы якобы убили 300 тысяч человек. Цифры никто не проверял: их специально завышали для пропагандистского эффекта.

Хотя НАТО официально не вмешивалась в конфликт, она проводила ограниченные военные операции. Альянс закрыл воздушное пространство над Боснией и Герцеговиной в рамках мандата ООН и контролировал полеты авиации.

Медийное раскручивание темы СМИ позволило НАТО воспользоваться событиями в Сребренице и обстрелом рынка в Сараево летом 1995 года и начать военную операцию.

«Обдуманная сила» проводилась с 30 августа по 20 сентября 1995 года и включала удары по позициям Республики Сербской. НАТО в этой операции фактически выступило на стороне боснийцев и хорватов. Это вынудило сербские войска отступить.

Итогом стала дипломатическая инициатива, приведшая к подписанию Дейтонского соглашения 14 декабря 1995 года президентом Боснии и Герцеговины Алией Изетбеговичем, президентом Сербии Слободаном Милошевичем и президентом Хорватии Франьо Туджманом.

Дейтонские соглашения

Формально войну в Боснии завершили два документа: Вашингтонское и Дейтонское соглашения. Первое урегулировало отношения между хорватами и боснийцами, второе — между тремя сторонами конфликта: хорватами, босняками и сербами.

Согласно Дейтонским соглашениям, Федерация Боснии и Герцеговины (ФБиГ) стала федерацией кантонального типа — по образцу Швейцарии, с собственными органами власти в каждом кантоне. Сербы получили автономную Республику Сербскую в составе Боснии и Герцеговины в размере 49 процентов территории.

Функции главы государства передавались Президиуму, состоящему из трех человек — по одному от каждого народа. Законодательная власть должна была принадлежать Парламентской скупщине, состоящей из Палаты народов и Палаты представителей. Треть депутатов избирается от Республики Сербской, две трети — от Федерации Боснии и Герцеговины. При этом вводилось «вето народа»: если большинство депутатов, избранных от одного из трех народов, голосовали против того или иного предложения, оно считалось отвергнутым, несмотря на позицию других двух народов.

Наблюдает за соблюдением соглашений международный орган — Аппарат верховного представителя по Боснии и Герцеговине. Еще в 1999 году чиновник, возглавляющий орган по решению Совета Безопасности ООН, получил так называемые боннские полномочия. Фактически речь идет о его праве прекращать полномочия любого политика или чиновника в стране и единоличным решением вводить законы.

Однако еще с первых дней реализации Дейтонского мирного соглашения начались попытки западных стран лишить Республику Сербскую субъектности и территории. Так, округ Брчко, который должен был быть разделен между сербами и мусульмано-хорватской федерацией, в феврале 1997 года был передан под прямой международный контроль, и сербы потеряли физическую связность своих территорий. А в марте 1999 года округ Брчко был провозглашен отдельной административно-территориальной единицей, не входящий ни в один из энтитетов, при этом фактически он полностью перешел под контроль мусульман.

Дейтонскими соглашениями оказались недовольны все, кто хотел воевать до победного конца. В Боснию и Герцеговину вводился международный миротворческий контингент. МТБЮ годами судил военных преступников всех трех национальностей (правда, в основном сербов).

Республика Сербская так и не стала частью Югославии, но не оставляет желания объединиться с Сербией. Федерация Боснии и Герцеговины стремится вступить в Европейский союз.

Таким образом, конфликт в Боснии и Герцеговине завершился, а НАТО впервые после холодной войны применила военную силу в Европе. Эта операция закрепила за альянсом роль глобального военного арбитра и создала прецедент для будущей интервенции в Югославию в 1999 году — уже против Сербии напрямую.

«Спасибо за русское "нет"»

Эти эпизоды остаются сакральными для всех сторон конфликта и по-прежнему важны для их союзников. Для сербов — это травма и способ представить себя жертвой на международной арене. В Сербии до сих пор можно увидеть граффити, посвященные признанию событий в Сребренице геноцидом, с надписями «Ратко Младич — герой» и лозунгами против ООН.

В 2024 году власти Сербии и Республики Сербской (в составе Боснии и Герцеговины) запустили масштабную информационную кампанию под лозунгом «Мы — не геноцидный народ». Это стало ответом на резолюцию ООН, учреждающую Международный день памяти жертв Сребреницы 11 июля и юридически признающую произошедшее геноцидом на уровне Организации Объединенных Наций.

Политолог Даниил Растегаев в разговоре с «Лентой.ру» отметил, что сербские политики преувеличивают значение этого документа. Ни в тексте резолюции, ни в позиции ООН нет формулировки о «геноцидном народе», и тем более — угрозы легитимности Республики Сербской.

«Сербы продвинули на свою внутреннюю аудиторию мысль, что эта резолюция назовет их "геноцидным народом" и что она размоет базовые основания Дейтонского соглашения — мол, нелегитимная Республика Сербская построена на крови. На самом деле текст резолюции не про это, но мы понимаем озабоченность сербов этим вопросом», — говорит эксперт.

По его словам, для сербской стороны важно доказать, что произошла военная трагедия, но не геноцид. Босняки, напротив, требуют полного признания и покаяния за то, что они рассматривают как систематическое уничтожение населения по этническому признаку.

Борьба за признание трагедии в Сребренице геноцидом ведется давно. Первую попытку провести такую резолюцию предприняли еще в 2015 году — и тогда ее заблокировала Россия, наложив вето в Совете Безопасности ООН. Бывший постоянный представитель России в ООН Виталий Чуркин стал национальным героем в глазах сербов — в Баня-Луке ему даже поставили памятник.

На этом памятнике написано: «Спасибо за русское "нет"».

В то же время Россия в ходе самой войны не оказывала прямой помощи сербам и не выступала с резкой критикой НАТО, как это произойдет позже — во время бомбардировок Белграда в 1999 году. Но уже тогда в Югославии воевали добровольцы из России и Украины.

Окончательно Россия заняла сторону сербов уже после завершения войны, усилив нарратив об агрессии Запада и попытках унизить Сербию. События 1995 года стали одним из первых прецедентов в формировании у российского общества образа НАТО как угрозы.

Для Ратко Младича и его сторонников война воспринималась как внутренняя борьба за историческую справедливость. В документах МТБЮ содержатся цитаты Младича, в которых он отказывался признавать боснийцев отдельным народом, называя их «турками» и «оккупантами».

«К черту турок в Жепе, в Сребренице, в Горажде», — Ратко Младич, начальник штаба Войска Республики Сербской, из материалов МТБЮ.

По словам Даниила Растегаева, неправомерно переносить логику холокоста на события в Боснии. Европейский союз (ЕС), напротив, политизирует вопрос и формирует нарратив «палач — жертва», отказываясь признавать ответственность всех сторон.

«ЕС калькирует логику холокоста на события войны в Боснии. В холокосте есть ярко выраженный преступник — Германия, и ярко выраженная жертва — еврейский народ. Простое перенесение этой логики на любой другой конфликт недопустимо. Такой образ мышления закрывает пространство для диалога», — Даниил Растегаев, программный координатор РСМД.

Все стороны — сербы, босняки и хорваты — вели этнические чистки. Но случай Сребреницы стал самым массовым и символически значимым.

«Конечно, боснийские мусульмане тоже совершали массовые убийства сербов, на что сейчас последние пытаются обратить внимание мировой общественности, но пока плохо выходит. Символически как будто успех репрезентации жертвенности пока на стороне мусульман», — Даниил Растегаев, программный координатор РСМД.

Война в Боснии и Герцеговине стала точкой разлома в исторической памяти бывших югославских народов. Каждая сторона выстраивает собственный нарратив, демонстрируя миру свою жертвенность и правоту. Последствия конфликта до сих пор ощущаются — не в последнюю очередь из-за политических заявлений и угроз распада Боснии, звучащих от лидеров Республики Сербской.