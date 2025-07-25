Как в СССР вводилось обязательное начальное образование

95 лет назад в СССР было принято постановление ЦК ВКП(б) «О всеобщем обязательном начальном обучении». Впервые в отечественной истории школьным образованием были официально охвачены все дети страны. Этому предшествовала масштабная кампания по ликвидации безграмотности в Союзе. По словам историков, тотальная образованность граждан была необходима на фоне масштабных общественных и экономических преобразований. Индустриализация в СССР была бы невозможна без грамотных кадров, которые сражались на полях Великой Отечественной войны, а затем строили заводы и фабрики и участвовали в покорении космоса, отмечают специалисты.

«Для решения технических задач»

Система школьного образования в Российской империи в XIX веке была достаточно сложной и охватывала не всё население. Существовали образовательные заведения различных типов. При этом даже в начале ХХ столетия начальную школу посещало лишь около 30% детей в возрасте от восьми до 11 лет.

Всесословное образование было введено в империи ещё при Александре II. Однако по финансовым причинам доступно оно было не всем. Кроме того, по словам историков, дети с ранних лет работали, помогая родителям, и им зачастую было не до учёбы. Согласно данным переписи населения 1897 года, всего 27% населения Российской империи (без учёта Финляндии) в возрасте от девяти лет были грамотными.

© «Приезд учительницы», 1896 год. Национальный художественный музей Республики Беларусь

Сразу после Октябрьской революции развитие школьного образования стало одним из приоритетов большевиков. Уже в 1917 году была создана Государственная комиссия по просвещению. А ещё год спустя ВЦИК принял положение «О единой трудовой школе РСФСР», вводившее бесплатное обучение для детей и упразднявшее многотипность школ.

В дальнейшем в РСФСР был принят декрет о ликвидации безграмотности и учреждена соответствующая чрезвычайная комиссия. Одним из крупнейших социальных контингентов, на которых распространялось действие декрета о ликбезе, стали беспризорники — их после Гражданской войны в стране насчитывались миллионы. Школы грамоты создавались в каждом населённом пункте, в котором жили свыше 15 неграмотных.

© Плакат «Неграмотный — тот же слепой. Всюду его ждут неудачи и несчастья». Москва: Государственное издательство, 1920 год

С 1922 по 1930 год количество учащихся и педагогов в школах СССР выросло почти вдвое. Однако перед руководством страны стояли ещё более амбициозные задачи.

«С конца 1920-х в Советском Союзе официально проводилась политика массового строительства промышленных предприятий, поэтому государство остро нуждалось в образованных гражданах. Для решения технических задач необходимы были люди, умеющие читать, писать, разбирать чертежи. Нужно было подготовить кадры для индустриализации. И хотя обязательное бесплатное всеобщее образование было для государства дорогим удовольствием, его решили внедрять», — отметил в беседе с RT преподаватель истории, победитель конкурса «Учитель года России» Андрей Лукутин.

© Праздник, посвящённый ликвидации неграмотности, в Сокольническом трамвайном парке (Трамвайное депо имени Баумана), организованный работниками ликбеза, представителями партийных, профсоюзных, общественных организаций

«Свершения ковал советский учитель»

25 июля 1930 года ЦК ВКП(б) принял постановление «О всеобщем обязательном начальном обучении».

«Развитие социалистического строительства и связанные с этим огромные задачи по подготовке кадров, ликвидации культурно-технической отсталости и по коммунистическому воспитанию широких масс требуют скорейшего проведения всеобщего обязательного начального обучения как важнейшей предпосылки дальнейшего развития культурной революции», — говорилось в документе.

Уже в 1930—1931 годах начальное образование становилось обязательным для детей в возрасте восьми — десяти лет. Для подростков, не получивших ранее начального образования, вводилось ускоренное обучение в годичных и двухгодичных школах-курсах.

В промышленных городах, фабрично-заводских районах и рабочих посёлках требования к обучению детей были повышенными — там вводилось обязательное образование в школах-семилетках.

«Без культурного переворота, повышения уровня грамотности индустриализация в СССР была бы просто невозможна. Конечно, замечательные технические специалисты были в России и до революции, но их катастрофически не хватало», — рассказал в разговоре с RT представитель Московского отделения Российского военно-исторического общества Сергей Перелыгин.

Для обеспечения всеобщего начального образования государство выделяло бюджетные ассигнования. Кроме того, к строительству, ремонту и оборудованию начальных школ привлекались хозяйственные, профсоюзные, кооперативные и другие общественные организации.

© Пионер. Детский букварь, 1925 год

Для кадрового обеспечения школ в СССР по решению ЦК ВКП(б) разворачивалась сеть пединститутов, педтехникумов и специальных педагогических курсов. Были приняты меры по улучшению материального положения педагогов. Для них централизованно устанавливались тарифные ставки и вводились нормы натурального снабжения на уровне индустриальных рабочих.

В целом введение всеобщего обязательного начального образования в СССР в постановлении ЦК ВКП(б) было обозначено как «важнейшая политическая кампания».

«Родители в сёлах не всегда понимали, зачем крестьянину учиться читать и писать, но, когда норма об обязательности образования была закреплена законодательно, выбора у них уже не оставалось. Государство открывало для детей возможности, которых при иных обстоятельствах они не имели бы», — рассказал Андрей Лукутин.

В 1932 году в СССР были созданы единые десятилетние трудовые школы, а ещё через два года на XVII съезде ВКП(б) в рамках резолюции о втором пятилетнем плане развития народного хозяйства СССР была поставлена задача по внедрению всеобщего образования в объёме семилетки.

За девять лет, по сравнению с 1929/30 учебным годом, количество обучающихся в школах СССР возросло с 13,5 млн до 31,5 млн. Причём численность учащихся средней школы выросла с 1,1 млн до 9 млн.

Уровень грамотности в СССР в 1939 году достиг 87,4%. В дальнейшем процесс развития образования в Советском Союзе временно затормозила Великая Отечественная война. Однако уже в 1958 году Верховный Совет ввёл обязательное восьмилетнее образование.

«Люди, получившие в СССР школьное образование, сражались на полях Великой Отечественной войны, участвовали в создании атомной бомбы и покорении космоса. Все эти победы и свершения ковал советский учитель», — подытожил Сергей Перелыгин.