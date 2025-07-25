Как в СССР вводилось обязательное начальное образование

95 лет назад было принято постановление ЦК ВКП(б) о всеобщем начальном обучении
95 лет назад в СССР было принято постановление ЦК ВКП(б) «О всеобщем обязательном начальном обучении». Впервые в отечественной истории школьным образованием были официально охвачены все дети страны. Этому предшествовала масштабная кампания по ликвидации безграмотности в Союзе. По словам историков, тотальная образованность граждан была необходима на фоне масштабных общественных и экономических преобразований. Индустриализация в СССР была бы невозможна без грамотных кадров, которые сражались на полях Великой Отечественной войны, а затем строили заводы и фабрики и участвовали в покорении космоса, отмечают специалисты.
«Для решения технических задач»
Система школьного образования в Российской империи в XIX веке была достаточно сложной и охватывала не всё население. Существовали образовательные заведения различных типов. При этом даже в начале ХХ столетия начальную школу посещало лишь около 30% детей в возрасте от восьми до 11 лет.
Всесословное образование было введено в империи ещё при Александре II. Однако по финансовым причинам доступно оно было не всем. Кроме того, по словам историков, дети с ранних лет работали, помогая родителям, и им зачастую было не до учёбы. Согласно данным переписи населения 1897 года, всего 27% населения Российской империи (без учёта Финляндии) в возрасте от девяти лет были грамотными.
Сразу после Октябрьской революции развитие школьного образования стало одним из приоритетов большевиков. Уже в 1917 году была создана Государственная комиссия по просвещению. А ещё год спустя ВЦИК принял положение «О единой трудовой школе РСФСР», вводившее бесплатное обучение для детей и упразднявшее многотипность школ.
В дальнейшем в РСФСР был принят декрет о ликвидации безграмотности и учреждена соответствующая чрезвычайная комиссия. Одним из крупнейших социальных контингентов, на которых распространялось действие декрета о ликбезе, стали беспризорники — их после Гражданской войны в стране насчитывались миллионы. Школы грамоты создавались в каждом населённом пункте, в котором жили свыше 15 неграмотных.
С 1922 по 1930 год количество учащихся и педагогов в школах СССР выросло почти вдвое. Однако перед руководством страны стояли ещё более амбициозные задачи.
«С конца 1920-х в Советском Союзе официально проводилась политика массового строительства промышленных предприятий, поэтому государство остро нуждалось в образованных гражданах. Для решения технических задач необходимы были люди, умеющие читать, писать, разбирать чертежи. Нужно было подготовить кадры для индустриализации. И хотя обязательное бесплатное всеобщее образование было для государства дорогим удовольствием, его решили внедрять», — отметил в беседе с RT преподаватель истории, победитель конкурса «Учитель года России» Андрей Лукутин.
«Свершения ковал советский учитель»
25 июля 1930 года ЦК ВКП(б) принял постановление «О всеобщем обязательном начальном обучении».
«Развитие социалистического строительства и связанные с этим огромные задачи по подготовке кадров, ликвидации культурно-технической отсталости и по коммунистическому воспитанию широких масс требуют скорейшего проведения всеобщего обязательного начального обучения как важнейшей предпосылки дальнейшего развития культурной революции», — говорилось в документе.
Уже в 1930—1931 годах начальное образование становилось обязательным для детей в возрасте восьми — десяти лет. Для подростков, не получивших ранее начального образования, вводилось ускоренное обучение в годичных и двухгодичных школах-курсах.
В промышленных городах, фабрично-заводских районах и рабочих посёлках требования к обучению детей были повышенными — там вводилось обязательное образование в школах-семилетках.
«Без культурного переворота, повышения уровня грамотности индустриализация в СССР была бы просто невозможна. Конечно, замечательные технические специалисты были в России и до революции, но их катастрофически не хватало», — рассказал в разговоре с RT представитель Московского отделения Российского военно-исторического общества Сергей Перелыгин.
Для обеспечения всеобщего начального образования государство выделяло бюджетные ассигнования. Кроме того, к строительству, ремонту и оборудованию начальных школ привлекались хозяйственные, профсоюзные, кооперативные и другие общественные организации.
Для кадрового обеспечения школ в СССР по решению ЦК ВКП(б) разворачивалась сеть пединститутов, педтехникумов и специальных педагогических курсов. Были приняты меры по улучшению материального положения педагогов. Для них централизованно устанавливались тарифные ставки и вводились нормы натурального снабжения на уровне индустриальных рабочих.
В целом введение всеобщего обязательного начального образования в СССР в постановлении ЦК ВКП(б) было обозначено как «важнейшая политическая кампания».
«Родители в сёлах не всегда понимали, зачем крестьянину учиться читать и писать, но, когда норма об обязательности образования была закреплена законодательно, выбора у них уже не оставалось. Государство открывало для детей возможности, которых при иных обстоятельствах они не имели бы», — рассказал Андрей Лукутин.
В 1932 году в СССР были созданы единые десятилетние трудовые школы, а ещё через два года на XVII съезде ВКП(б) в рамках резолюции о втором пятилетнем плане развития народного хозяйства СССР была поставлена задача по внедрению всеобщего образования в объёме семилетки.
За девять лет, по сравнению с 1929/30 учебным годом, количество обучающихся в школах СССР возросло с 13,5 млн до 31,5 млн. Причём численность учащихся средней школы выросла с 1,1 млн до 9 млн.
Уровень грамотности в СССР в 1939 году достиг 87,4%. В дальнейшем процесс развития образования в Советском Союзе временно затормозила Великая Отечественная война. Однако уже в 1958 году Верховный Совет ввёл обязательное восьмилетнее образование.
«Люди, получившие в СССР школьное образование, сражались на полях Великой Отечественной войны, участвовали в создании атомной бомбы и покорении космоса. Все эти победы и свершения ковал советский учитель», — подытожил Сергей Перелыгин.