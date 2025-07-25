Фото из семейного альбома открыло парню страшную правду о родне

Пользователь Reddit с ником Funfetti_Spaghettio рассказал о неожиданной находке, которая изменила его представления о собственной семье. Открытие случилось, когда он спустился в подвал дома своих родителей, чтобы добавить в семейные фотоальбомы снимки со своей свадьбы.

«Я пролистал их из любопытства и заметил на большинстве фотографий одного и того же парня, которого никогда раньше не видел, — написал автор. — У моей мамы большая семья, поэтому я не знаю всех, но этот парень был даже на снимках, сделанных явно в очень узком кругу близких родственников. А благодаря одной подписанной фотокарточке я узнал, что у него такая же фамилия, как у матери».

Когда он спросил, кто запечатлен на фотографиях, мать сначала долго отрицала, что знает этого человека, после чего сильно расстроилась и ушла. Примерно такой же оказалась реакция его отца, попросившего больше не касаться этой темы.

«После многих часов уговоров отец все же рассказал правду. Оказалось, что этот человек — старший брат моей мамы, который отбывает пожизненное заключение в тюрьме», — ужаснулся Funfetti_Spaghettio.

Поговорить с матерью ему так и не удалось, поэтому автор не знает, за какое преступление его дядя получил столь суровое наказание и когда это произошло.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал, как однажды во время встречи с родственниками случайно узнал семейную тайну. Оказалось, что автор поста был приемным, о чем знали все его родственники, но не он сам.