Как 25 июля 1984 года СССР устроил мировую сенсацию

Когда у маршала авиации Евгения Савицкого спросили, как он воспитывает свою дочь, тот ответил: «Никак!». И это была чистая правда – нужды не было. Характер оказался такой, что сама всего добивалась. Сама закончила МАИ, сама ходила на тренировки в спортзал, сама стала летчицей реактивного истребителя, а потом и космонавтом – по блату на околоземную орбиту не полетишь, да так, чтоб вызвать восторг у коллег-мужчин. Светлана Савицкая – первая в мире женщина, вышедшая в открытый космос и единственная женщина Дважды Герой Советского Союза.

© Соцсети

Родилась Светлана Савицкая 8 августа 1948 года в Москве в семье летчика-аса времен Великой Отечественной войны, и тоже Дважды Героя Советского Союза, маршала авиации Евгения Яковлевича Савицкого. Ее матушка, Лидия Павловна, во время войны служила в 3-м авиаистребительном корпусе, которым командовал будущий муж. Собственно, там и познакомились.

Маршалу Савицкому что-то специально придумывать для воспитания дочери и в самом деле оказалось без надобности – характер был волевой, в отца. Сама Светлана Евгеньевна говорит, что ей вполне было достаточно его примера. И это, наверное, так, в педагогике считается, что пример – самое действенный фактор воспитания. К тому же мать и бабушка были учительницами, так что к пяти годам Светлана уже довольно бойко читала и могла извлекать связные мелодии на пианино.

© Евгений Савицкий

Когда в космос полетел Юрий Гагарин, то Светлане было неполные 13 лет. Вспоминает, что в день, когда его встречали в Москве, они удрали с уроков всем классом. Надо полагать, что все школьники в тот день дружно прогуляли. Пожалуй, это самый уважительный повод за всю историю мирового образования, ведь полет в космос — высшее достижение науки.

Вдохновилась им и Савицкая. Но определяющим для нее стал полет второго космонавта – Германа Титова. Вот тогда она и поняла, что это не разовое достижение, не просто полет ради рекорда, а реальное и плановое начало освоения космоса. Решила, что ей тоже надо там побывать.

А это значит, что надо усиленно готовиться. При этом летчиком становиться не собиралась — осознание, что без этого этапа никак не обойтись пришло позже. А пока усиленно штудировала точные науки, много читала про космос, аэродинамику, радиоэлектронику. В шестнадцать лет записалась в ДОСААФ, чтобы освоить прыжки с парашютом.

В 1966 году Светлана Савицкая закончила школу и стала студенткой Московского авиационного института. Одновременно была курсантом Калужского авиационного летно-технического училища – к этому моменту давно уже пришло осознание, что без квалификации летчика не обойтись.

Освоила технику, да так успешно, что с 1969 по 1977 год входила в сборную СССР по пилотажному спорту. А в 1970 году, еще курсанткой, выиграла чемпионат в Великобритании. Савицкой принадлежат три мировых рекорда по прыжкам с парашютом из стратосферы.

Более того, она освоила реактивные самолеты, что считалось для женщин делом немыслимым и установила на них аж 18 мировых рекордов. Пилотировала даже МиГ-25, что совсем уж сложное дело. Для этого закончила Вяземский учебный центр. Потом, уже в 1990-е годы, участники пилотажной группы «Русь» найдут там МиГ-17, на котором училась Савицкая, и установят его на постамент.

Первый в мире полет женщины в космос состоялся 16 июня 1963 года – Валентина Терешкова побывала на околоземной орбите. Но после этого Сергей Королев выступил категорически против полетов женщин в космос и женский отряд космонавтов расформировали. Наверное, техника тогда еще не была полностью готова к особенностям организма прекрасного пола и конструктор не хотел рисковать.

Но в 1970-е годы многое изменилось и как только до советского руководства дошли сведения, что американцы начали подготовку к запуску женщин в космос, то такой отряд у нас появился вновь. Савицкая немедленно позвонила генеральному конструктору Валентину Глушко, через пару дней они встретились, и вскоре Светлана Евгеньевна была принята в отряд претендентов на полет в космос.

Полет Савицкой состоялся с 19 по 27 августа 1982 года в составе экипажа с космонавтами Л. Поповым и А. Серебряковым. Космонавт-исследователь должна была провести ряд медицинских и биологических опытов. По возвращении на Землю Светлане Савицкой было присвоено звание Героя Советского Союза.

© Светлана Савицкая, 7 декабря 2018 года

Но уже через два года, с 17 по 29 июля 1984 г., состоялся второй полет вместе с космонавтами В. Джанибековым и И. Волковым уже в качестве бортинженера. И вот тут произошла настоящая мировая сенсация – 25 июля впервые женщина вышла в открытый космос. Вместе с Джанибековым они провели в безвоздушном пространстве 3 часа 35 минут, за это время она совершила пайку металла. Светлана Савицкая стала Дважды Героем Советского Союза.

И это единственный случай в истории СССР. Две Звезды было еще у Валентины Гризодубовой, тоже летчицы, но она была Героем Советского Союза и Героем Социалистического Труда.

В 1986 году планировался полет в космос чисто женского экипажа, но он не состоялся. А полковник Светлана Савицкая с тех пор занимается научной деятельностью, она депутат Госдумы практически всех созывов. В 2014 году вместе с космонавтом Сергеем Крикалевым поднимала флаг Олимпиады в Сочи.