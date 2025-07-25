«Похоже на взрыв атомной бомбы»: как разбился сверхзвуковой лайнер «Конкорд»

«Конкорд» был одним из символов прогресса XX века за счет огромной скорости и легко узнаваемого, «стремительного» силуэта. Поэтому, когда 25 июля 2000 года один из них разбился при взлете со всеми пассажирами на борту, подняв под Парижем в воздух облако, похожее на небольшой атомный взрыв — это стало шоком для всего мира. Причиной катастрофы была не техническая неисправность и не халатность пилотов, а недочет конструкции и лежащий на полосе посторонний предмет.

Вы горите

Рейс Air France AFR 4590 направлялся через Атлантику из парижского аэропорта Шарль-де-Голль в Нью-Йорк. Командир воздушного судна, 54-летний Кристиан Марти, лишь за год до этого рейса пересел с «Боингов» и «Эйрбасов» на «Конкорд», но имел внушительный налет в 13 тысяч часов. На борту находилась сотня пассажиров, почти все — немцы, которые в Нью-Йорке планировали пересесть на круизный лайнер и отправиться в Южную Америку.

В 16:42:30 по местному времени самолет начал разбег по полосе, переведя все четыре двигателя в режим форсажа. В 16:43:10, когда скорость достигла 300 км/ч, звук работающих двигателей резко изменился, на что экипаж мгновенно отреагировал. «Внимание!» — проговорил второй пилот Жан Марко. В ту же секунду на связь вышел диспетчер:

«Конкорд ноль-четыре-пять-девять ноль, у вас пламя... у вас пламя прямо за вами».

© Самолет «Конкорд» Air France рейса 4590 во время взлета из парижского аэропорта Шарль-де-Голль незадолго до крушения, 25 июля 2000 года

Марко зафиксировал отказ второго двигателя и начал его отключать, как тут диспетчер добавил:

«Эм... оно прямо горит... оно прямо горит и я не уверен, что это вообще идет от двигателей».

Включилась пожарная сигнализация в туалете — но явно не потому, что кто-то из пассажиров решил внезапно покурить для снятия стресса.

Главная проблема была в том, что самолет уже достиг скорости V1, после которой остановить разбег уже невозможно. При попытке убрать тягу и начать торможение самолет бы все равно выкатился далеко за взлетную полосу, что в целом можно приравнять к аварийной посадке. Кроме того, за те несколько секунд, в ходе которых экипаж и диспетчеры осмысливали масштаб аварии, «Конкорд» уже успел оторвать шасси от земли, а резкий разворот столь большого и сложного в управлении самолета обратно к полосе был равнозначен самоубийству.

Поэтому пилоты решили завершить взлет и затем пойти на экстренную посадку. «Поступайте по усмотрению. У вас приоритет для возвращения обратно на полосу», — сказал диспетчер. Экипаж пытался справиться с пожаром и отказом двух двигателей, а также решить, что делать дальше, — попутно выяснив, что стойки шасси не убираются.

Диспетчер предположил, что самолет развернется и попытается вернуться обратно на ту же полосу, и доложил об этом начальнику пожарной бригады. Однако услышав это, в 16:44:22 командир Марти ответил:

«Никак нет. Мы попытаемся в Ле-Бурже».

Ле-Бурже — это другой парижский аэропорт в 10 километрах, дотянуть до которого было проще, чем разворачиваться на 180 градусов.

Однако времени уже не было. Еще за полминуты до этого диалога речевой информатор начал предупреждать экипаж сначала об угрозе столкновения с землей, затем — требовать перевести в набор («повернуть вверх»). В 16:44:25 начали раздаваться частые щелчки переключателей, затем отчетливо стали слышны звуки физических усилий, а спустя секунду, в 16:44:31, запись оборвалась.

Взрыв колеса на скорости

Как это выглядело со стороны, затем восстанавливало следствие путем опроса свидетелей. 25-летний Марк Оливье играл в баскетбол, когда заметил идущий со стороны аэропорта самолет на предельно малой высоте. Он шел на город, и пилот резко повернул вправо, чтобы, по мнению свидетеля, увести от него самолет. Однако при попытке выйти из маневра «Конкорд» потерял скорость, начал снижаться и задел левым крылом за верхушки деревьев. Горящий самолет начал сильно раскачиваться по крену влево-вправо, пока в один момент крыло не задело землю и борт не разбился, как раз на полпути к Ле-Бурже.

40-летний водитель Леон Франческ рассказывал, что самолет чуть не задел его грузовик, а после падения произошел мощный взрыв, который расколол самолет на две части.

«Это было похоже на взрыв атомной бомбы, грибовидное облако в небе», — описывал падение другой местный житель, Антонио Феррейра.

Все 100 пассажиров и девять членов экипажа погибли практически мгновенно — на борту только что взлетевшего межконтинентального сверхзвукового лайнера находится слишком много топлива, чтобы в пожаре были шансы на выживание. Помимо этого, самолет врезался в небольшой отель Hotelissimo. Он стоял почти пустой, так что в нем погибли четверо сотрудников. Тушение обломков самолета заняло два часа, и для этого потребовались 400 пожарных и полицейских.

Акции компаний Air France и British Airways — эксплуататоров «Конкорда» — моментально обвалились, так что Air France была вынуждена экстренно остановить торговлю на падении в 10%, чтобы переждать волну паники. В течение первых дней после катастрофы полеты всех самолетов этого типа были приостановлены, чтобы выяснить причину аварии.

Она оказалась очень простой. За пять минут до «Конкорда» с этой же полосы взлетал американский DC-10 компании Continental Airlines. При взлете от одного из его двигателей отвалился кусок капота, имевший вид титановой полоски 43х30 сантиметров. Левая стойка шасси «Конкорда» наехала на эту острую полоску, в результате чего одно из колес взорвалось. На скорости в 300 км/ч центробежная сила отправила пятикилограммовый обрывок шины в фюзеляж со скоростью 500 км/ч. Он ударился в район топливного бака, там, где обшивка была наиболее тонкой. Резина не пробила ее, но послала волну деформации, которая разорвала топливный бак.

© Шасси «Конкорда» размещены непосредственно рядом с двигателями

Вытекающее из бака топливо загорелось либо от искры оборванного кабеля шасси, либо от горячего двигателя. В теории с таким пожаром на борту можно дотянуть до аварийной посадки, но горючие газы попали в воздухозаборник двух двигателей и сильно снизили их тягу. Двигатель номер один затем постепенно восстановил режим работы, но второй загорелся из-за попадания обрывка шины и был выключен. Без двух двигателей, с большим пожаром в топливном баке и с нарушенной от вытекающего топлива центровкой шансов посадить самолет у пилотов практически не было, и они в аварии оказались никак не виноваты.

Виноваты были те, кто отвечал за эксплуатацию самолета. «Конкорд» отличался очень высокой взлетной скоростью, и потому его шины от центробежной силы рвались постоянно. Из них семь случаев были связаны с тяжелыми повреждениями и пробоями топливного бака — просто из-за везения раньше утекающее топливо не загоралось.

По итогам расследования «Конкорды» серьезно модифицировали: шины сделали прочнее, а на баках разместили кевларовую броню. Но это не спасло самолет: катастрофа наложилась по времени на теракты 11 сентября 2001 года, которые привели к всемирному кризису авиаперевозок. «Конкорд» же и без катастроф был в лучшем случае на грани рентабельности. Крушение и теракты же окончательно поставили крест на его коммерческой эксплуатации, которая завершилась в 2003 году.

Лишь спустя пару десятилетий авиакомпании вновь проявляют интерес к сверхзвуковым лайнерам с учетом всех допущенных на «Конкорде» просчетов.