Неуловимого наркобарона поймали из-за шуточной татуировки

В Великобритании полиция смогла поймать наркобарона Дина Мэтьюза благодаря необычной детали — шуточной татуировке на его ноге.

© Московский Комсомолец

Как сообщает Daily Star, 46-летний преступник долгое время оставался неуловимым, используя зашифрованный мессенджер для связи с сообщниками. Но случайный снимок с татуировкой стал ключом к его поимке.

Мэтьюз был приговорён Королевским судом Ньюкасла к 13 годам тюрьмы за торговлю кокаином. Следствие установило, что он организовал продажу как минимум 22 килограммов наркотиков на сумму около миллиона фунтов стерлингов. Несмотря на попытки защиты оспорить причастность Мэтьюза к переписке в мессенджера, доказательства оказались неопровержимыми.

Решающим уликой стала фотография ноги наркобарона с татуировкой Ouch! («Ой!»), которую он отправил в чате после того, как у него порвался шлёпанец. Снимок помог полиции идентифицировать преступника и в конечном итоге задержать его. Этот случай в очередной раз доказал, что даже самые незначительные детали могут привести к разоблачению даже самых осторожных преступников.