«Радиостанция Судного дня»: как «жужжалка» стала настоящим культурным феноменом

Радиостанция УВБ-76, более известная как «Жужжалка» или «Радиостанция Судного дня», 24 апреля передала аж 10 шифровок (обычно не больше двух). Это заставило конспирологов строить новые теории заговора.

«Радиостанция Судного дня» — одна из самых загадочных и интригующих страниц в истории радиовещания. Эта коротковолновая станция, вещающая на частоте 4625 кГц, уже более полувека будоражит умы радиолюбителей, конспирологов и исследователей по всему миру. Ее непрерывный сигнал, прерываемый редкими закодированными сообщениями, породил множество теорий — от связи с военными операциями до мистических предсказаний апокалипсиса. Что же известно об этой таинственной станции, и почему она продолжает привлекать столько внимания?

История и происхождение

УВБ-76 предположительно начала свою работу в середине или второй половине 1970-х годов, хотя точная дата остается предметом споров. Некоторые источники указывают на 1975 год, другие — на 1982-й. Станция, изначально известная под позывным УЗБ-76 (из-за ошибки транскрипции превратившимся в УВБ-76), принадлежала Западному военному округу России до 2023 года. Ее сигнал, состоящий из монотонного жужжащего звука, повторяющегося примерно 25 раз в минуту, стал ее визитной карточкой, за что станция и получила прозвище «Жужжалка» (The Buzzer).

Жужжащий сигнал — это так называемый маркер канала, который длится около 1,2 секунды с паузами в 2–2,3 секунды. До ноября 2010 года жужжание было короче (0,8 секунды), а паузы — менее 1,5 секунды. Иногда этот сигнал прерывается голосовыми сообщениями на русском языке, содержащими, казалось бы, бессмысленные слова, числа или кодовые фразы, такие как «ибобаза», «панкосвод», «гималайский» или «кремлевский». Эти передачи, как правило, редки, но их частота увеличивается в определенные периоды, что порождает спекуляции о связи с мировыми событиями. Точное местоположение остается неизвестным, что только усиливает таинственность станции.

Загадочные сообщения и их интерпретация

Сообщения УВБ-76 — это, пожалуй, самая интригующая часть ее истории. Первая зафиксированная голосовая передача датируется 24 декабря 1997 года, хотя, возможно, они происходили и раньше. Формат сообщений обычно включает позывной (например, НЖТИ, МДЖБ, АНВФ), серию цифр и кодовые слова, такие как «малоснежный», «блефопуф» или «пупсолет». В 2024–2025 годах станция демонстрировала необычную активность: например, 11 декабря 2024 года она передала рекордные 24 сообщения за сутки, включая слова «азбука», «двоебрачие», «геенна» и другие. А 24 июля 2025 года в эфире прозвучали слова «пекинский», «гималайский» и «кремлевский», что вызвало волну спекуляций о возможной политической подоплеке.

Эти сообщения часто связывают с важными мировыми событиями. Например, передачи фиксировались перед переговорами между Россией и Украиной, во время саммита НАТО в Гааге в июне 2025 года или накануне телефонных разговоров президентов России и США. Однако многие эксперты утверждают, что сообщения представляют собой всего лишь проверки работоспособности станции и не несут глобального значения.

Теории и гипотезы

Название «Радиостанция Судного дня» связано с одной из самых популярных теорий, утверждающей, что УВБ-76 имеет отношения к ядерным силам сдерживания. Однако в конце 2024 года председатель комитета Государственной думы Федерального собрания РФ по обороне Андрей Картаполов категорически опроверг эту связь.

Другая теория гласит, что УВБ-76 используется для передачи зашифрованных сообщений военным или разведывательным структурам. Некоторые радиолюбители предполагают, что станция функционирует как «пейджер» для военных, а бессмысленные слова служат метками для расшифровки числовых кодов. Есть и более прозаические версии: станция могла быть заброшенным проектом холодной войны, который продолжает работать по инерции, или использоваться для технической калибровки оборудования.

В июне 2025 года Роскомнадзор впервые прокомментировал работу УВБ-76. Согласно заявлению ведомства, данные о работе этой частоты не являются общедоступными.

«Информация о пользователе радиочастотным спектром, включая выделенные ему радиочастоты или каналы, типы используемых радиоэлектронных средств, их адреса и условия использования, не является общедоступной», — ответили в РКН на запрос RT.

«Жужжалка» стала настоящим культурным феноменом. Она вдохновляет конспирологов, радиолюбителей и даже создателей художественных произведений. Ее загадочность сравнима с нераскрытыми тайнами прошлого, а попытки расшифровать сигналы превратились в своего рода интеллектуальное хобби, подобное разгадыванию детективов.