Наследие рейха, или Как использовали трофейное оружие после войны

После Второй мировой войны Советскому Союзу в буквальном смысле достались горы штатной техники вермахта и люфтваффе, не уступающей, как говорится, лучшим на то время образцам. А то и превосходя по боевым качествам все имевшиеся в других армиях. Однако по субъективным причинам тема использования так называемого наследия рейха в СССР стала куда более закрытой, нежели работа свыше восьми тысяч германских инженеров и учёных в наших «шарашках». В том числе и в ядерном проекте.

На крыльях люфтваффе

Сначала люфтваффе. Практически все трофейные германские самолёты прошли испытания в НИИ ВВС в Жуковском. Но информации об их использовании в строевых частях после 1945 года найти так и не удалось. По косвенным данным можно предположить, что в 1945-1947 годах к боевому применению в случае конфликта с западными союзниками готовились по меньшей мере несколько десятков реактивных истребителей Ме-262. В официальных же источниках говорится об испытаниях в СССР только пяти экземпляров этих машин. Хотя в 1944-1945 годах в Германии было выпущено 1433 Ме-262, и трофеями Красной армии стали, конечно же, далеко не пять машин.

Зарубежная жизнь германского реактивного истребителя оказалась намного сюжетнее. Известно, что Ме-262 сравнительно долго использовались в строевых частях Чехословакии. Кроме того, на заводе «Авиа» в Праге с 1946 по 1948 год было собрано 12 Ме-262. В чехословацких ВВС они имели индекс S-92. Последний S-92 был списан в 1951 году. На том же заводе после 1945 года изготавливались истребители Ме-109G, получившие в чехословацких ВВС индекс S-99. Однако из-за дефицита штатных двигателей чехи решили ставить на Ме-109 двигатели от бомбардировщика «Юнкерс» - Jumo-211F. В чехословацких ВВС такие машины получили индекс S-199. В 1949-1951 годах было изготовлено около 600 S-199.

Кстати

В конце 1947 года Чехословакия, получив согласие Кремля, начала поставку германского оружия, как трофейного, так и произведённого в Чехословакии, еврейским вооружённым формированиям в Палестине, которые вели партизанскую войну как с арабами, так и с англичанами (управляли территорией по так называемому Британскому мандату). В январе 1948 года был подписан первый контракт на поставку из Чехословакии 4500 винтовок, 20 пулемётов и 5 млн патронов.

В эту партию вошли чехословацкие винтовки «Маузер» модели 1924 года и германские «Маузер» 98k, единые пулемёты MG.34 и MG.42 (на сошках и на станке), станковые ZB-53 (MG.37t). И, наверное, не удивительно, что таких аргументов вполне хватило, чтобы 14 мая 1948 года объявить о создании государства Израиль.

А чтобы закрепить достигнутое, к концу мая 1948 года молодому еврейскому государству было отгружено 25 тысяч винтовок, более 5 тысяч единых и 200 станковых пулемётов, более 54 млн патронов. Оружие доставляли самолётами через Корсику или морем в Тель-Авив через югославский порт Сплит. Цена вопроса по тем временам огромная - 10 млн долларов. И у Кремля, и у Белого дома на Израиль были виды, поэтому с расходами не считались.

…Но вернёмся к трофейной авиатехнике. Транспортные машины люфтваффе в СССР использовались достаточно широко. Ещё в конце 1936 года испанским республиканцам удалось захватить трёхмоторный «Юнкерс» Ju-52/3mg3e, используемый немцами в качестве грузового и бомбардировщика. В январе следующего года он был доставлен на аэродром НИИ ВВС. Самолёт в СССР получил название ДБ-29. После присоединения к СССР республик Прибалтики в парк Прибалтийского управления Гражданского воздушного флота (ГВФ) вошли два Ju-52/3m (Ю-52), которые некоторое время эстонской авиацией эксплуатировались на линии Рига - Великие Луки - Москва.

Один «Юнкерс» довольно долго служил в санитарном отряде ВВС Балтфлота. Три «летающих тральщика» уничтожали магнитные мины у побережья Крыма, в районе Одессы и в устье Дуная. К 1 октября 1945 года парк ГВФ насчитывал уже 37 Ю-52, которые в пассажирском и грузовом вариантах использовались до конца 1948 года.

© Выставка трофейной немецкой авиатехники в ЦПКиО им. Горького в Москве

В полярной авиации, не относившейся к ГВФ, эксплуатировалось свыше 20 трофейных германских самолётов. Среди них: два четырёхмоторных FW-200 «Кондор», остальные - Ю-52, Си-204 и «Шторхи». Примерно столько же трофейных машин было в Министерстве авиационной промышленности. Получили трофейные самолёты и пограничники.

Броня Круппа

В ходе войны трофейная бронетанковая техника использовалась довольно активно. По состоянию на 20 июля 1945 года в Красной армии числилось 146 танков «Пантера», из которых 63 были исправны, а остальные требовали ремонта. Позднее германские танки в строевых частях использовались в основном в учебных целях.

Сложность ремонта и карбюраторные двигатели ограничивали их применение. А главное, на вооружение поступали более современные советские танки ИС-3, Т-44, а потом и .

Свыше тысячи трофейных германских танков было передано Болгарии, Румынии, Чехословакии и Польше, где они служили до 1950-1953 годов.

По состоянию на 9 мая 1945 года на чешских заводах и в танкоремонтных мастерских в разной степени готовности имелось около 300 САУ «Хетцер» (или Jagdpanzer 38). Именно эта самоходка в первые послевоенные годы стала наиболее массовой в вооружённых силах Чехословакии. Всего Чехословацкой народной армии было передано 246 таких машин. В начале 1950-х, когда в Чехословакии было запущено лицензионное производство советских Т-34-85 и СУ-100, начался процесс списания трофейных танков и самоходок.

В конце 1940-х - начале 1950-х годов 80 танков Т-III и 70 танков Т-IV были закопаны в грунт на болгаро-турецкой границе в качестве дотов. О них забыли до того момента, когда в декабре 2007 года болгарская полиция поймала злоумышленников, пытавшихся выкопать и вывезти в Германию танк Т-IV. После инцидента болгарское правительство взяло под контроль реставрацию и торговлю фантастически подорожавшей раритетной бронетехникой. Всего болгарам удалось восстановить 55 немецких танков и САУ, которые продали через аукцион.

Свой последний бой германские танки и САУ приняли в 1967 году на Голанских высотах в Сирии. Первые 55 танков Т-IV были доставлены в Сирию из Чехословакии в декабре 1955 года (в начале 1950-х около 40 танков Т-IV Сирии поставила Франция, 17 танков были проданы Испанией). Помимо танков, Чехословакия продала Сирии несколько САУ «Ягдпанцер IV» с 7,5-см пушкой KwK.42 от танка «Пантера». Франция продала Сирии пять САУ «Хуммель» с 15-см гаубицей s.FH18.

В 1967 году немецкими танками и самоходками были оснащены три сирийские бригады. Но после Шестидневной войны у Сирии осталось около 20 единиц германской бронетехники. Однако в связи с массовой поставкой советских танков и САУ в октябрьской войне 1973 года германская «броня» практически не участвовала. А трофейные Т-IV Израиль закопал в землю на захваченных Голанских высотах в качестве дотов.

Разные боги войны

Немецкой полевой артиллерией в Красной армии не брезговали. Однако после войны интерес для советского командования остался только к зенитным пушкам и тяжёлым орудиям большой и особой мощности, с которыми у нас были проблемы. Ещё в 1944-1945 годах четыре дивизиона орудий особой мощности получили 16 трофейных 21-см пушек K38. После войны десятки германских орудий большой и особой мощности были отправлены в строевые части или на склады.

То же произошло и с германскими тяжёлыми зенитными пушками калибра 8,8 см, 10,5 см и 12,8 см. Дело в том, что советские 85-мм зенитные орудия были недостаточно эффективны для борьбы с высотными (10 км и выше) «летающими крепостями» В-29. А первая советская серийная 100-мм пушка КС-19 была принята на вооружение лишь 18 декабря 1948 года.

Северокорейские войска и китайские добровольцы широко использовали германские зенитные орудия калибром от 2 см до 10,5 см в ходе Корейской войны. Хвалили китайцы и корейцы и германские шестиствольные реактивные миномёты калибра 15 cm Nb.W.41. Любопытно, что наставление на «Германский шестиствольный миномёт "d"» было издано Артиллерийской академией в Самарканде ещё в 1942 году.

Поскольку чехословацкие заводы, особенно «Шкода», обеспечивали до 40 процентов артиллерийских потребностей вермахта, после войны германские артсистемы интенсивно экспортировались Чехословакией, которая оказалась и главным экспортёром немецких трофеев. В мае 1945 года на территории Чехословакии «скопилось» до полутора сотен тяжёлых зенитных орудий: 8,8-см Flak 36/37 и Flak 41, а также 10,5-см Flak 39. Впоследствии большая часть этого немецкого наследства использовалась по прямому назначению или была продана за рубеж. Чехословакам также досталось 10 радиолокаторов Würzburg и Freya, которые служили до 1955 года.

В 1942-1943 годах на предприятии «Ваффен-Верке» в Брюне была создана автоматическая пушка MK 303 Br, на базе которой в начале 1950-х годов инженеры Zbrojovka Brno разработали буксируемую 30-мм двуствольную установку М53, принятую на вооружение под названием ZK.453 обр. 1953 года. Сравнивая ZK.453 с 23-мм ЗУ-23 советского производства, следует отметить, что чехословацкая установка была тяжелей и имела меньшую боевую скорострельность, но зона эффективного обстрела была у неё примерно на 25% выше, а снаряд обладал большим фугасным действием. В Югославию, Кубу, Гвинею и Вьетнам поставлялись 30-мм установки ZK.453.

© Двуствольная установка ZK.453 на Кубе

В 1959 году на вооружение чехословацкой армии поступила ЗСУ «Прага», представлявшая собой наложение автомата ZK.453 на трёхосный автомобиль «Прага V3S». В частях её именовали Ještěrka («Ящерица»).

До середины 1970-х годов чехословацкие ЗСУ «Ящерица» считались современным средством ПВО и продавались в Египет, Ирак, Ливию, Кубу, Югославию и Заир. В Чехии эти установки были сняты с вооружения только в 2003 году. В Словакии до недавнего времени на хранении оставалось примерно 40 таких «Ящериц». Эти колёсные ЗСУ также сохранились в вооружённых силах Боснии и Герцеговины и Сербии. По данным СМИ, установки «Ящерица» с 2023 года с Балкан поставлялись на Украину.

В 1944-1947 годах фирмой «Шкода» на основе опыта войны была разработана уникальная 210-мм пушка V-3, снабжённая мощным дульным тормозом. 10 сентября 1947 года V-3 на испытаниях пробила железобетонную плиту толщиной 2,25 м, а снаряд разорвался внутри каземата. «Шкода» предложила пушку V-3 Советскому Союзу. Кроме того, чехи предлагали СССР 305-мм гаубицу V-4, созданную на лафете 210-мм пушки V-3. Однако в производство в СССР ни V-3, ни V-4 запущены не были.

Первоначально это было связано с работами известного советского конструктора Василия Грабина над «большим дуплетом» - 210-мм пушкой С-72 и 305-мм гаубицей С-73. Ну а к 1960 году из-за волюнтаризма Хрущёва, считавшего, что артиллерия большой и особой мощности Советской армии не нужна, были прекращены работы и над грабинскими орудиями, и по проекту V-3.

Как бы там ни было, трофейное германское оружие широко использовалось и модернизировалось в Чехословакии и ограниченно использовалось в СССР. Последнее связано с тем, что советское вооружение, произведённое в 1944-1947 годах, не уступало, а зачастую и превосходило германское. Так что особой нужды в германском вооружении не было.