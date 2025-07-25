Олимпиада-80: как Таллин стал советским Таити

Малоизвестная история второго символа Олимпиады-1980 – на пике он был так же популярен, как медведь.

Таллин – советский Таити

– И победителем стал… Вигли! – торжественно сказал заместитель председателя спорткомитета Эстонской ССР Урмо Кала, объявляя в прямом эфире на всю республику имя второго талисмана Олимпиады-80.

Так, стоп. Давайте сначала – что ещё за второй талисман? А как же Мишка? В какой такой Эстонии? А все дело в том, что с 21 по 29 июля 1980 года в таллинском районе Пирита в рамках Олимпиады-80 проходила парусная регата – потому что акватория Москвы не подходила под требования.

Дмитрию Ревинскому, теневому архивариусу российского спорта, автору канала с симптоматичным названием «Стою на асфальте, в лыжи обутый».

В этом нет ничего уникального: перенос отдельных соревнований из основного кластера происходит на Олимпиадах постоянно – достаточно сказать, что на недавних Играх в Париже розыгрыш наград по сёрфингу проходил на Таити, острове в 15 тыс. км от столицы Франции.

Но вот существование отдельного талисмана таких турниров – это история по-настоящему уникальная, такого не было ни до, ни после. В общем, давайте расскажем вам историю тюлененка Вигри – персонажа, максимально популярного в 1980-е годы и полностью забытого сейчас.

Маякни, кого выбрали

По распространенной версии, Эстония получила свою частичку московской Олимпиады из-за расторопности: пока соседи по Финскому заливу в Ленинграде думали, надо им это или нет, руководители прибалтийской республики быстро решили вопрос в Москве, предоставив все необходимые гарантии и аргументы. В мае 1976 года стройка в Пирита началась.

А вот о том, как получилось, что соревнованиям яхтсменов разрешили иметь отдельный талисман (чего в истории олимпийского движения, повторимся, не случалось) – такой информации находить не доводилось. Как бы то ни было, через год после начала строительства акватории Торговой палатой Эстонской ССР был объявлен конкурс на определение символа олимпийской регаты-80.

Основная трудность была в выборе животного. В Москве проблем не было: медведь – символ России. А кто в Эстонии? Да еще, чтобы ассоциировался с морем…

Фан-факт: долгое время жюри склонялось… к маяку – именно его предлагали в письмах чаще всего. Ровно до тех пор, пока в конкурс не вступила Сайма Сымер – к тому моменту уже очень известный керамист (к сожалению, почти 20 лет назад она скончалась).

Звать-то вас как?!

– Мне показалось, что логичнее всего остановиться на каком-то водоплавающем, – рассказывала впоследствии художница. – Тюлень! Их тогда было довольно много на таллинском побережье. Опыт создания кукол у меня был, когда я работала на телевидении. Оставалось найти правильные материалы, и мягкие игрушки в матросской униформе были готовы.

Еще один уникальный момент – и тоже сложно вспомнить, было ли такое ранее и позднее: из-за особенностей анатомии животного Сайма Сымер сделала два варианта талисмана. Лежачий (каким и бывает тюлень в живой природе) и стоячий (что, согласитесь, более эстетично). Комиссия сочла, что оба варианта подходят.

С выбором имени тоже связана забавная история. Конкурс был объявлен в популярнейшей программе эстонского ТВ Reklaamiklubi. Предложения зачитывались в каждом эфире. И там-то случился описанный выше фейл: имевший проблемы с дикцией спортивный чиновник произнёс «Вигли», а не «Вигри» («Вигри» от эстонского viiger – кольчатая нерпа). Как правильно-то? Пришлось писать имя на бумаге и показывать зрителям. Об авторе имени сведения разнятся: кто-то говорит о жителе Сааремаа, кто-то – о школьнике из Таллина, сейчас за давностью времени правды не найдешь.

След Москвы остался до сих пор

С этого дня началась слава тюленёнка Вигри, которая продлилась почти десятилетие (правда, создателю, как это часто бывает, особых бонусов не досталось – Сымер заплатили 1000 рублей гонорара, а потом даже не пригласили на олимпийскую регату).

Уже летом 1979 года, за год до Олимпиады, таллинский завод «Полимер» приступил к выпуску тюленят из резиновой пены (этим проектом занималась сотрудник завода Эльзи Йохансон). В сентябре главная тогдашняя главная газета республики Rahva Hääl писала о выпуске первой партии в 11 тысяч и сообщала, что до конца года будет выпущено еще 45 тысяч. Общий объем реализованной продукции с использованием бренда «Вигри» за все эти годы вряд ли кто оценит.

Пик популярности олимпийского парусного маскота пришелся на всю первую половину 80-х годов. Именем Вигри называли класс юниорских яхт, кафе на пути из центра города в Кадриорг, детский сад, музыкальный коллектив, футбольную команду и даже сорт печенья. Потом, разумеется, популярность пошла на спад, но даже сейчас о Вигри в Эстонии нет-нет да вспоминают: то запустят плакаты с изображением тюленёнка, призывавшие жителей страны регистрироваться по месту жительства, то Почта Эстонии выпустит памятный набор.

Сам же олимпийский парусный центр хоть и продолжает существовать, но к большому спорту отношения практически не имеет. Сейчас это скорее офисно-развлекательный комплекс, чем спортивный объект. Единственное, что напоминает о проходившем здесь 45 лет назад всемирном событии – олимпийский логотип Москвы-80 и чаша олимпийского огня с гравировкой на трёх языках: русском, английском и эстонском. Несколько лет назад её отреставрировали и убирать исторические надписи не стали. Спасибо и на том.