Один шанс на 200 миллионов: как дважды бабушка стала мамой тройняшек

Семья ростовчан отметила уникальное событие: у бабушки двух внуков родилась необычная тройня. История появления на свет мальчиков-тройняшек вполне может стать режиссерской находкой для мелодрамы с захватывающей сюжетной линией. Делимся подробностями развития уникальной беременности, благополучных родов и жизни молодых родителей.

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Невероятная удача

История беременности Раисы Тешевой звучит, словно сюжет научно-фантастического фильма: изначально зародилось два эмбриона, однако один прекратил развитие, тогда как второй чудесным образом распался на целых три плода. Звучит невероятно, но это правда.

Раисе и Руслану пришлось ждать появления первенца долгие пять лет. Когда положительный тест наконец появился, радость супругов оказалась огромной. Особенно для Руслана, у него, в отличие от жены, собственных детей не было.

«Моя взрослая дочь от первого брака давно сама стала мамой двоих детей», - рассказывает Раиса, выглядящая значительно моложе своего возраста.

За девять месяцев ожидания супругам довелось пережить настоящий водоворот эмоций. Сначала радость от известия о наступлении беременности сменилась ещё большей радостью, узнав, что будут близнецы. Однако вскоре выяснилось, что один плод перестаёт развиваться, что вызвало волнение и тревогу. Тогда же неожиданно обнаружилось, что оставшийся плод развился в уникальную тройню.

Оказывается, что вероятность подобного случая составляет всего один шанс на 200 млн: такое называют монохориальной триамниотической монозиготной тройней, когда одно яйцо разделяется на три части.

До родов будущие родители находились рядом с медиками областного перинатального центра, которые наблюдали за здоровьем мамы.

«Я круглосуточно дежурил около клиники, ожидая рождения наших мальчиков. Однажды вечером заснул прямо перед входом, а утром жена разбудила меня сообщением: «Поздравляю, ты теперь многодетный отец!» Так незаметно из отца одного ребёнка превратился в отца троих», - делится своим счастьем Руслан.

Одинаковые внешне, но такие разные внутри

Детишки родились семимесячными, каждый весил прилично для тройняшек: 1900 г, 1850 г и 1550 г соответственно. Как и положено детям из одной яйцеклетки, мальчишки оказались одинаковыми внешне и имеют совершенно одинаковый генетический код.

Назвали их Тимуром, Марком и Дамиром. Сейчас мальчикам исполнилось полгодика, и хотя визуально они абсолютно схожи, характеры у каждого собственные.

«Старший Тимур целеустремлён и независим, средний Марк спокоен, младший Дамир любит нежность и часто требует внимания», - улыбается Раиса.

Сейчас дети начинают привыкать к твёрдой пище, изучают мир вокруг и активно осваиваются дома.

Подгузники и прочие радости родительской жизни

Однако счастье иметь сразу троих детишек связано и с существенными финансовыми затратами: ежемесячно родителям приходится тратить порядка 80 тыс. руб. на покупку подгузников, детского питания, одежды и гигиенических принадлежностей.

«Растить и воспитывать сразу троих малышей - это безумно трудно и дорого, чего уж греха таить. Знаю не понаслышке. Хотя у нас ситуация «лайтовее», у нас внуки двойняшки. Сил и терпения родителям. Скоро будет легче. А потом наградой будет отдача! Нашим вот уже скоро по 3 года, столько радости и любви они нам дарят, не передать словами», - комментирует на одном из форумов подписчица Ольга А. (здесь и далее орфография и пунктуация комментаторов оставлены без изменений – прим. ред.).

День начинается с утреннего туалета, кормления и прогулки всей троицы, вечером цикл повторяется вновь. Дети требуют постоянного ухода, и ночами на дежурстве обязательно мама и папа.

«Единственное желание сейчас - восемь часов непрерывного сна», - признаются счастливые родители.

Кроме Руслана, помощь Раисе оказывают 32-летняя дочь от первого брака и подруга. Так уж сложилось, что больше поддержать многодетную маму некому. Однако помощи всё равно недостаточно. Семья задумывается о найме профессиональной няни, но это дополнительные траты порядка 70–80 тыс. руб. ежемесячно.

«Очень трудно растить одновременно тройняшек. Власти должны помочь с няней. Ведь не часто рождается в регионе по три богатыря сразу. Но как здорово! Трое красавцев-малышат. А пара красивая! Держитесь, мама и папа!!!», - пишет в социальных сетях подписчица по имени Валентина.

Семейная пара мечтает, чтобы власти Ростова нашли возможность поддержать таких родителей, предоставляя социальных помощников, аналогично примерам, имеющимся в других регионах страны. Они уверены, что такая поддержка облегчит жизнь многим молодым семьям, особенно в ситуации, когда рождается сразу несколько детей.