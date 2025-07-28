Как снимали первый советский вестерн

Фильм «Неуловимые мстители» – один из первых вестернов в СССР. В основе картины – сюжет повести революционера Павла Бляхина «Красные дьяволята». Картину сняли всего за полгода, поставив для нее более 40 сложных трюков. О том, как история со страниц книги перекочевала на большой экран – читайте в материале MIR24.TV.

© Кадр из фильма "Неуловимые мстители"

Советский вестерн, или истерн

«Неуловимые мстители» – трилогия режиссера Эдмонда Кеосаяна. Эти фильмы заложили в советском кинематографе направление вестерна, а точнее истерна. Этот жанр был популярен в СССР после Гражданской войны. Обычно сюжет таких фильмов разворачивался на юге страны, главными героями становились красноармейцы, воевавшие с Белой армией.

В 1964 году режиссером новой картины «Мосфильма» назначили Эдмонда Кеосаяна. Вместе с Сергеем Ермолинским он написал сценарий под рабочим названием «Знак четырех».

Эдмонд Кеосаян

Режиссер

«Нужно создать наш советский вестерн. Мне захотелось сделать картину, на которую бы тоже выстраивалась очередь… Вестерн, как ни один жанр, способен заразить аудиторию идеями. Ведь если зритель полюбит героев картины, то он примет на веру все. Любовь к Родине, долг, верность — на экране это не отвлеченные понятия, а живые примеры, которым страстно хочется подражать…»

Разница между книгой и фильмом

Картину снимали по повести Павла Бляхина «Красные дьяволята». Многие моменты сценаристы поправили, переложив сюжет на реалии нового времени.

Например, вместо китайца Ю-Ю и афроамериканца Тома Джексона в фильме появился цыган Яшка. Были переработаны и речи персонажей: ребята говорили простым языком, а гимназист Валерка – книжным стилем.

Меняется в экранизации и образ антагониста. В книге банда Махно карикатурно жестока и противна, злодеи показаны максимально отталкивающе. В фильме все сложнее — лидеры банды, Бурнаш и Сидор Лютый, выглядят противоречиво, местами комично и даже вызывают некоторое сочувствие.

Кеосаян не только осовременил сюжет, но сделал картину более живой: погони и смелые трюки породили жанр советского вестерна с голливудскими нотками.

Смелые трюки

Для съемок требовались игровые лошади, обученные командам, но найти их было сложно. В Москве в то время многие обученные лошади были заняты на съемках эпопеи Сергея Бондарчука «Война и мир».

Съемки начали в студиях «Мосфильма». За месяц сняли основные сцены: в сельском домике, у колокольни, у бани. Лошадей арендовали у московского спортивного клуба «Урожай». А уже в середине июня съемочная группа отправилась в Херсонскую область, чтобы провести натурные съемки.

Валентина Курдюкова, исполнительница роли Ксанки:

«В свободное время мы ходили в Каховку, где была железнодорожная ветка от винодельческого завода. На ней снимались все эпизоды с поездом. Там были огромные виноградники, где мы играли в войну… Обстановка на съемках была наполнена радостью. Все взахлеб наслаждались чувством лихости от того, что скачешь на лошади, стреляешь… У нас был необыкновенный, буденновской породы, жеребец золотисто-рыжего цвета. И когда Витька (Виктор Косых) с пистолетом соскакивал с лошади и восторженно восклицал: «Я на Дефиксе!» – это было ощущение чего-то счастливого, солнечного, праздничного…»

Всего для картины поставили 43 трюка. Управляли процессом профессиональные каскадеры – Петр Тимофеев и Олег Роге. Они и сами снимались в сложных сценах: прыгали с вагона на вагон во время движения, «падали» с крыши поезда и со скачущих лошадей. Главных героев тоже задействовали в сценах с трюками – актеров научили ездить на лошадях, стрелять и плавать.

На площадке случались и несчастные случаи: в одной из сцен погибла лошадь. Каскадер ошибся в трюке с падением животного — «подсечке». А на съемках фрагмента, где Данька останавливает мчащихся коней, травму получил исполнитель роли Виктор Косых.

Виктор Косых

Актер

«Я тогда неудачно выскочил на дорогу, и лошади взяли в сторону. Оглоблей меня сбило с ног, и вся тачанка проехала по мне. Трудно в это сейчас поверить даже мне самому, но тогда я самостоятельно встал на ноги. Ни перелома, все зубы на месте».

Все сцены сняли за полгода. Картину смонтировали и озвучили к декабрю, вскоре она была одобрена Главным управлением художественной кинематографией и запущена в прокат.