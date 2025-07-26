Токарь впервые сыграл в лотерею и выиграл 900 000 рублей

Токарь Олег Жданов, посвятивший своему любимому делу 15 лет, впервые решил принять участие в лотерее и не прогадал.

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По словам Олега, когда он проверил результаты тиража, то его охватил восторг. Похожие эмоции мужчина испытывал в детстве, когда на день рождения получил велосипед.

У волгоградца есть жена и трое детей. Благодаря выигрышу появилась возможность улучшить финансовое положение семьи. Часть денег мужчина использовал для закрытия кредита на строительство дома.

Другая часть была отложена на обучение старшего сына в вузе. Среднему сыну Олег подарил необходимый спортивный инвентарь, младщему – качественный конструктор для развития.

Также, по словам волгоградца, теперь семья может позволить себе отдых на Черном море.

Олег по-прежнему верит в удачу и периодически покупает лотерейные билеты, размышляя о том, как ему потратить следующий выигрыш.