Народные приметы на 27 июля: что нельзя делать в этот день

На Руси будущий урожай берегли и всячески пытались его приумножить. Для этого оставляли у последней полосы жатвы котелок с кашей и никогда не косили все подчистую - пучок колосьев оставляли Полевому.

© СОВА

В этот день нельзя было идти и стоять против ветра - иначе тот выдует из человека всю удачу.

Сегодня не давали друг другу лениться, иначе можно было лишиться благополучия.

А в лесу не советовали подходить к незнакомым животным или птицам - верили, что в них может притаиться темная сила.

В грозу плотно закрывали все окна и двери, иначе мог залететь злой дух.

Наши предки в этот день не начинали новые дела - они сулили пустые хлопоты.

Запрещалось просить денег в долг, иначе так и будешь в нищете.

Хозяйки в этот день не выкидывали остатки еды со стола - верили, что это может навлечь беду.

На Руси будущий урожай берегли и всячески пытались его приумножить. Для этого оставляли у последней полосы жатвы котелок с кашей и никогда не косили все подчистую - пучок колосьев оставляли Полевому.

В этот день нельзя было идти и стоять против ветра - иначе тот выдует из человека всю удачу.

Сегодня не давали друг другу лениться, иначе можно было лишиться благополучия.

А в лесу не советовали подходить к незнакомым животным или птицам - верили, что в них может притаиться темная сила.

В грозу плотно закрывали все окна и двери, иначе мог залететь злой дух.

Наши предки в этот день не начинали новые дела - они сулили пустые хлопоты.

Запрещалось просить денег в долг, иначе так и будешь в нищете.

Хозяйки в этот день не выкидывали остатки еды со стола - верили, что это может навлечь беду.