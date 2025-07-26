Народные приметы на 27 июля: что нельзя делать в этот день

Народные приметы на 27 июля 2025 года: что нельзя делать в этот день
На Руси будущий урожай берегли и всячески пытались его приумножить. Для этого оставляли у последней полосы жатвы котелок с кашей и никогда не косили все подчистую - пучок колосьев оставляли Полевому.
В этот день нельзя было идти и стоять против ветра - иначе тот выдует из человека всю удачу.
Сегодня не давали друг другу лениться, иначе можно было лишиться благополучия.
А в лесу не советовали подходить к незнакомым животным или птицам - верили, что в них может притаиться темная сила.
В грозу плотно закрывали все окна и двери, иначе мог залететь злой дух.
Наши предки в этот день не начинали новые дела - они сулили пустые хлопоты.
Запрещалось просить денег в долг, иначе так и будешь в нищете.
Хозяйки в этот день не выкидывали остатки еды со стола - верили, что это может навлечь беду.
На Руси будущий урожай берегли и всячески пытались его приумножить. Для этого оставляли у последней полосы жатвы котелок с кашей и никогда не косили все подчистую - пучок колосьев оставляли Полевому.
В этот день нельзя было идти и стоять против ветра - иначе тот выдует из человека всю удачу.
Сегодня не давали друг другу лениться, иначе можно было лишиться благополучия.
А в лесу не советовали подходить к незнакомым животным или птицам - верили, что в них может притаиться темная сила.
В грозу плотно закрывали все окна и двери, иначе мог залететь злой дух.
Наши предки в этот день не начинали новые дела - они сулили пустые хлопоты.
Запрещалось просить денег в долг, иначе так и будешь в нищете.
Хозяйки в этот день не выкидывали остатки еды со стола - верили, что это может навлечь беду.