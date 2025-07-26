Расстрел Николая II: какую правду открыл палач царской семьи

В ночь на 17 июля 1918 года в городе Екатеринбурге произошло убийство последнего российского государя Николая II, его семьи и слуг. Большевики не пощадили императрицу Александру Федоровну, их тринадцатилетнего сына Алексея, а также великих княжон: семнадцатилетнюю Анастасию, девятнадцатилетнюю Марию, Татьяну и Ольгу, которым было 21 и 22 года. Кроме того, были убиты царский медик Евгений Сергеевич Боткин, повар Иван Михайлович Харитонов, комнатная девушка императрицы, дворянка Анна Степановна Демидова и камердинер, полковник императорской армии Алексей Егорович Трупп. Не остановились они и перед жестокостью в отношении животных – собаки были забиты прикладами, а болонку, любимицу Александры Федоровны, повесили.

Сколько было преступников

О составе «расстрельной команды» исследователи спорят и поныне. Историк Иван Плотников в статье «О команде убийц царской семьи и ее национальном составе» приводит список из 12 фамилий, однако существуют и другие списки. Чаще других звучат фамилии Якова Юровского, его зама – Григорий Никулина, Петра Ермакова, члена областного ЧК Михаила Медведева. Кроме этого, называют Алексея Кабанова, Сергея Бройдта, Павла Медведева и Августа Парупа.

По странному стечению обстоятельств, почти все палачи прожили долгую жизнь, прошли через II Мировую и даже на пенсии хвастались и писали книги о том, что убили беззащитных людей. Объяснить это можно лишь Божьим долготерпением.

Кто ты, убийца?

Будущий цареубийца Григорий Петрович Никулин появился на свет в 1894 году под Киевом, в семье звенигородских мещан. Из-за болезни не окончил церковно-приходскую школу, поступил в училище, но снова не окончил. Из-за бедности с 14 лет был вынужден работать – учеником кузнеца, рабочим-штамповщиком, каменщиком. Из-за пьянства отца ушел из семьи.

Быстро попал под влияние большевиков, в Умани с 19 лет посещал революционный кружок «Рабочий Университет» и попал в поле зрения полиции. В 1914 году его выслали из Малороссии в Казань, где признали непригодным к воинской службе. Так и не попав в окопы I Мировой, Никулин наверстает свое в Гражданскую.

В 1916 год застал Никулина работником Таватуйского динамитного завода. Он стал членом большевистского подполья, подбивавшего рабочих на беспорядки. Вместе с другими революционерами вышел из подполья в первые дни Февральской революции, принял участие в захвате власти, а в марте 1917 года стал членом РСДРП и членом местного Совета.

В Екатеринбурге он оказался в составе «Летучего отряда ЧК», здесь же познакомился с Юровским и по его рекомендации оказался в числе сотрудников, отобранных для охраны государя с семьей. Преданность большевикам Никулин доказал, хладнокровно застрелив в спину князя Василия Александровича Долгорукова, тоже сосланного на Урал. За два дня до ужасных событий «сердобольный» революционер подарил царевичу дудочку и научил его мелодии «Во саду ли, в огороде».

После «казни» царя Никулин сделал карьеру, став начальником МУРа.

Весной 1964 года в комитете по радио СССР было записано интервью в котором Никулин рассказал свою версию событий.

Что поведал убийца

В беседе Никулин признался, что вождям революции: Ленину и Свердлову о расстреле семьи государя было известно, так как один из чекистов, Голощекин ездил в столицу для обсуждения этой темы дважды.

Сначала над царем хотели провести всенародный суд, но когда под Екатеринбургом стали формироваться белогвардейские отряды, идею отвергли, но не оставили – надеялись провести суд « в узком революционном кругу». Но и это вскоре стало неосуществимо. «По существу, расстрел Романовых был произведён по решению Уральского исполкома Уральского облсовета», – признался Никулин.

16 июля с утра Юровского вызвали в исполком; он вернулся через три часа и сказал, что убийство произойдет «сегодня в ночь».

Долго решали как это сделать. Существовало несколько идей: например, собрать стрелков по количеству обитателей дома Ипатьева, ночью подойти к спящим и застрелить. Вторым вариантном было свести всех под предлогом проверки в одну комнату и закидать бомбами. Остановились на том, что лучше всего под предлогом безопасности, (якобы на дом могли напасть) спустить всех в подвал и там расстрелять.

Около 23 часов разбудили Боткина. «Будьте любезны сообщить семье, чтобы они спустились». Для убийства царя вскоре прибыла подмога – Медведев, Ермаков, Юровский, Павел Медведев и Кабанов – всего восемь человек.

Два часа ушло на сборы. Когда семейство сошло в подвал, пришлось нести стулья – для императрицы и нездорового наследника, который не мог стоять.

«Села, значит, Александра... Федоровна. Наследника посадили. И товарищ Юровский, значит, произнес такую фразу, что, значит, ваши друзья наступают на Екатеринбург и поэтому вы приговорены к смерти. Это... До них даже не дошло, понимаете, в чем дело, потому что Николай только произнес фразу: «А-а!» , а в это время – залп! Один! Второй! Третий!» После этого возникла необходимость «кое-кого дострелить».

«Кое-кто» – это были невинная девушка княжна Анастасия, Демидова, которая от испуга защитилась подушкой, и больной подросток, который, по словам Никулина, «еще долго ворочался». Дело «кончили» за полчаса. Тела завернули в одеяла и побросали в кузов заведенного грузовика, стоявшего во дворе. Шум мотора должен был заглушить выстрелы и крики женщин.

«Бальтасар был убит...»

Что было потом, практически неизвестно. По восстановленной следователем Николаем Алексеевичем Соколовым хронологии, тела мучеников отвезли в лес, где над ними надругались и в течение двух суток уничтожали. Цареубийцы сами были потрясены тем, что совершили. Один из них сказал так:

«Их никто и никогда не найдет...»

Сам Никулин искренне верил, что «с нашей стороны была проявлена гуманность» и говорил, что «был бы счастлив», если бы белые поступили с ним точно так же. Очевидно, он понимал, какое преступление сделал, и какую расправу над ним смогли бы учинить ожесточившиеся офицеры. Умер, он, впрочем, сам, в 1965 году, в возрасте 71 года. По странному стечению обстоятельств, через много лет рядом с ним похоронили первого президента России Бориса Николаевича Ельцина.