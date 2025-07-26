Как Олимпиада-80 изменила сознание граждан СССР и облик Москвы

Игры-80 изменили сознание граждан Советского Союза и архитектурный облик Москвы, Минска, Санкт-Петербурга, Таллина и Киева. Спустя 45 лет на олимпийских объектах до сих пор проводят соревнования, передает корреспондент телеканала «Мир 24 Рустем Агишев.

Летом 1980 года Москва преобразилась. К Олимпиаде построили почти 80 новых объектов. Это аэропорт, гостиницы и стадионы.

«С момента прихода Олимпиады и ее проведения гордость за страну значительно выросла. Новые спортивные сооружения служили не один десяток лет. Было наследие избитая фраза, но это все было, и оно все работало.

Церемонии открытия и закрытия Игр прошли на главной спортивной арене «Лужников. Здесь же соревновались легкоатлеты. Одним из зрителей была Ольга Богословская. 45 лет назад московская Олимпиада изменила сознание спортсменки.

«Поделюсь с вами секретом, я до этого пропускала тренировки. Но когда я увидела Людмилу Кондратьеву, я себе сказала: нет, не буду пропускать. Это точно замотивировало меня и заставило относиться к спорту как профессионал.

С трибун за прыжками в высоту наблюдал Владимир Поляков. В последний момент его на Олимпиаду не взяли. Неудача закалила атлета, и уже в следующем году в мире выше него с шестом никто не прыгал.

«В следующем году выиграл чемпионат Европы, зимний, и установил рекорд мира. В 1981 году до меня ни один советский человек не устанавливал рекорд мира.

На проспекте Мира за рекордные сроки возвели самый крупный крытый бассейн страны. Там не просто ставили рекорды, там воспитывали поколения спортсменов, которые выигрывали даже спустя годы после игр в Москве. Будущему олимпийскому чемпиону Денису Панкратову тогда было всего шесть лет.

«Я точно помню, все последующие годы были связаны с тем, что, когда я пришел в спортивную секцию, на всех углах, на всех плакатах на меня смотрели победители 1980 года, в том числе в плавании. Можно сказать, родные люди.

Московские игры доказали, что Олимпиада это не только две недели соревнований, которые изменили страну и подарили ей новые поколения чемпионов. Это еще инфраструктура: стадионы и бассейны, которые и сейчас остаются центрами спортивной жизни.