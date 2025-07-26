26 июля: какие праздники отмечают в России и в мире

26 июля в мире отмечают праздник в честь языка эсперанто. В России поздравляют сотрудников торговли и парашютистов, а в США одеваются в ковбойскую одежду и ходят на родео. Православная церковь вспоминает архангела Гавриила, который открыл пророкам божьи тайны. Какие еще праздники и исторические события приходятся на 26 июля и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

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Праздники в России и мире 26 июля

День работника торговли в России

Профессиональный праздник отмечают в четвертую субботу июля. Он появился в 1966 году, тогда торговых работников приняли решение поздравлять в последнее воскресенье июля. В конце 80-х праздник перенесли на март, а нынешнюю дату официально закрепили в 2013-м. В советское время работать в торговле было престижно. Благодаря доступу к дефицитным товарам, продавцы занимали особое место в обществе. Современная торговля кардинально изменилась: 65% покупок совершается онлайн, а вместо очередей — заказы через приложение и мгновенная доставка. Сегодняшний день — повод поздравить тех, благодаря кому мы можем получить практически любой товар, не выходя из дома, а также работников традиционных торговых точек.

День парашютиста в России

Этот неофициальный профессиональный праздник отмечается 26 июля в память о первых массовых прыжках с парашютом в СССР. В 1930 году под Воронежем группа советских летчиков во главе с Леонидом Миновым выполнила серию показательных прыжков, что положило начало развитию парашютного спорта в стране. В этот день многие аэроклубы устраивают показательные выступления, отдавая дань уважения истории отечественного парашютизма.

Международный день эсперанто

У искусственного языка эсперанто, созданного польским врачом Людвигом Заменгофом, есть собственный праздник. Дата приурочена ко дню публикации первого учебника по этому языку в 1887 году. Хоть ни одно государство не утвердило этот язык официальным, в 1921 году его рекомендовала к изучению Французская академия наук. А в 1985 году ЮНЕСКО обратилась к странам-членам с предложением ввести обучение эсперанто в школах. Ко Дню эсперанто во всем мире проводят конференции, семинары и открытые уроки. На эсперанто исполняют песни и проводят лекции.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 26 июля в других странах

День национального восстания — Куба. Одна из самых знаменательных дат в истории государства посвящена событиям 1953 года, когда революционеры во главе с Фиделем Кастро атаковали казармы Монкада в Сантьяго-де-Куба. Попытка штурма окончилась неудачей, но стала символом борьбы против диктатора Батисты. В этот день на Кубе проводят акции памяти «Движения 26 июля», устраивают карнавалы и выступления популярных в стране музыкантов.

День независимости — Мальдивы. Главный праздник островов посвящен провозглашению независимости от Великобритании в 1965 году. После этого прошел референдум, по результатам которого Мальдивы стали республикой. На протяжении многих лет эти острова остаются одним из самых желанных мест отдыха для россиян. На Мальдивы по-прежнему можно улететь прямым рейсом и без визы.

День ковбоя — США. Праздник в честь одного из символов Америки отмечается в четвертую субботу июля. В США ковбои — не просто пастухи, а целый культурный феномен. В этот день многие американцы надевают ковбойскую одежду и отправляются на ранчо, чтобы посмотреть родео. Те, кто живет далеко от южных «ковбойских» штатов, ходят на исторические выставки в музеи или просто смотрят вестерны по телевизору.

Религиозные праздники 26 июля

Собор Архангела Гавриила

Гавриил был одним из семи архангелов, его называли служителем чудес и тайн Божьих. Православные почитают архангела Гавриила дважды: 8 апреля, в день Гавриила Благовеста, и 26 июля. Первая дата связана с тем, что архангел Гавриил принес деве Марии благую весть о скором рождении Христа. Сегодняшняя — с освящением в XVII веке в Константинополе храма в честь Архангела.

Гавриил упоминается в Ветхом и Новом завете, он являлся нескольким пророкам и праведникам. По преданию, архангел научил Моисея книжному писанию и арифметике и рассказал о сотворении мира. Пророку Даниилу Гавриил сообщил об освобождении людей из Вавилонского плена и о пришествии в мир Христа. Явившись святой Анне и Иоакиму, Гавриил сообщил, что в их семье родится мать Мессии и спасителя человечества. Считается, что Гавриил явился с неба Христу перед его страданиями, когда тот молился в Гефсиманском саду.

26 июля Русская православная церковь также чтит память:

преподобного Стефана Савваита;

святого Иулиана, епископа Кеноманийского;

мученика Серапиона;

мученика Маркиана Иконийского.

Совершается Собор всех святых, в земле Литовской просиявших.

Народные праздники и приметы 26 июля

Гаврила Летний

На Руси 26 июля называли днем Гаврилы и приговаривали: «Архангел Гавриил на поле хлебное ступил, матушка рожь поспела. К земле клонится, зерно золотом отливает, с небес добрая сила слетает».

В этот день продолжалась жатва: крестьяне с самого утра шли убирать злаки. В праздник Гаврилы Летнего следили за погодой: если она была сухая, то осень обещала быть хорошей. Также считали птиц в небе: сколько кружится, столько теплых дней будет в августе.

Приметы

На Гавриила принято печь пироги и раздавать выпечку нуждающимся, чтобы в дом пришла удача.

Не следует ходить в баню, иначе есть риск смыть богатство.

Если на Гаврилу Летнего выбросить хлеб, то весь год будет голодным.

В праздник не стоит давать и брать деньги в долг, иначе проблемы с ними будут весь год.

Много звезд на небе — к скорой удаче.

Какие исторические события произошли 26 июля

1648 год — царь Алексей Михайлович созвал боярскую думу и патриарший совет для обсуждения порядка в государстве. В результате было утверждено Соборное уложение 1649 года.

— царь Алексей Михайлович созвал боярскую думу и патриарший совет для обсуждения порядка в государстве. В результате было утверждено Соборное уложение 1649 года. 1708 год — казнен полковник Василий Кочубей, сообщивший Петру I о готовящейся измене. Отдал приказ гетман Мазепа, который через год перешел на сторону шведов.

— казнен полковник Василий Кочубей, сообщивший Петру I о готовящейся измене. Отдал приказ гетман Мазепа, который через год перешел на сторону шведов. 1730 год — императрица Анна Иоанновна подписала указ об отливке Успенского большого колокола, который вошел в историю как «Царь-колокол».

— императрица Анна Иоанновна подписала указ об отливке Успенского большого колокола, который вошел в историю как «Царь-колокол». 1770 год — во время русско-турецкой войны корпус генерала Репнина взял крепость Измаил.

— во время русско-турецкой войны корпус генерала Репнина взял крепость Измаил. 1774 год — Войска Емельяна Пугачева потерпели поражение от армии Ивана Михельсона у Казани, что стало концом Крестьянской войны.

— Войска Емельяна Пугачева потерпели поражение от армии Ивана Михельсона у Казани, что стало концом Крестьянской войны. 1788 год — штат Нью-Йорк стал одиннадцатым штатом США.

— штат Нью-Йорк стал одиннадцатым штатом США. 1805 год — извержение вулкана Везувия разрушило значительную часть Неаполя, около 26 тысяч человек погибли.

— извержение вулкана Везувия разрушило значительную часть Неаполя, около 26 тысяч человек погибли. 1875 год — в Туле основана мастерская по отливке «медных винных мер» купца Зябрева. Ныне это Тульский станколитейный завод.

— в Туле основана мастерская по отливке «медных винных мер» купца Зябрева. Ныне это Тульский станколитейный завод. 1887 год — в Варшаве опубликован первый учебник эсперанто на русском языке.

— в Варшаве опубликован первый учебник эсперанто на русском языке. 1908 год — министр юстиции США Чарльз Бонапарт создал ведомство для расследования федеральных преступлений. Позже его назвали Федеральным бюро расследований, или ФБР.

— министр юстиции США Чарльз Бонапарт создал ведомство для расследования федеральных преступлений. Позже его назвали Федеральным бюро расследований, или ФБР. 1915 год — опубликована статья Ленина с призывом к поражению правительства в мировой войне.

— опубликована статья Ленина с призывом к поражению правительства в мировой войне. 1925 год — первый советский пассажирский самолет «К-1» конструкции Константина Калинина совершил дебютный полет.

— первый советский пассажирский самолет «К-1» конструкции Константина Калинина совершил дебютный полет. 1937 год — Япония начала военные действия против Китая, что стало началом Второй японо-китайской войны.

— Япония начала военные действия против Китая, что стало началом Второй японо-китайской войны. 1938 год — глава НКВД Николай Ежов направил Сталину список из 138 подлежащих расстрелу командиров, это стало началом массовых репрессий.

— глава НКВД Николай Ежов направил Сталину список из 138 подлежащих расстрелу командиров, это стало началом массовых репрессий. 1951 год — в Новгороде найдена первая берестяная грамота.

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— в России изъяты из обращения купюры советского образца в рамках денежной реформы. 2010 год — в России отменена максимально допустимая норма содержания алкоголя в крови водителей.

Дни рождения и юбилеи 26 июля

В 1856 году родился Джордж Бернард Шоу — ирландский писатель, автор «Пигмалиона», лауреат Нобелевской премии по литературе.

— ирландский писатель, автор «Пигмалиона», лауреат Нобелевской премии по литературе. В 1875 году родился Карл Густав Юнг — швейцарский психиатр и психолог, соратник Зигмунда Фрейда.

— швейцарский психиатр и психолог, соратник Зигмунда Фрейда. В 1894 году родился Олдос Хаксли — автор антиутопического романа «О дивный новый мир».

— автор антиутопического романа «О дивный новый мир». В 1912 году родился Николай Парфенов — актер театра и кино, снявшийся в фильмах «Сын полка» и «Где находится нофелет?», заслуженный артист РСФСР.

— актер театра и кино, снявшийся в фильмах «Сын полка» и «Где находится нофелет?», заслуженный артист РСФСР. В 1913 году родился Виктор Хохряков — советский актер театра и кино, лауреат двух Сталинских премий, народный артист СССР.

— советский актер театра и кино, лауреат двух Сталинских премий, народный артист СССР. В 1928 году родился Стэнли Кубрик — режиссер, снявший фильмы «Заводной апельсин», «Сияние», «С широко закрытыми глазами».

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