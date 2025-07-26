26 июля: какие праздники отмечают в России и в мире

Календарь на 26 июля: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей
26 июля в мире отмечают праздник в честь языка эсперанто. В России поздравляют сотрудников торговли и парашютистов, а в США одеваются в ковбойскую одежду и ходят на родео. Православная церковь вспоминает архангела Гавриила, который открыл пророкам божьи тайны. Какие еще праздники и исторические события приходятся на 26 июля и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».
Праздники в России и мире 26 июля
День работника торговли в России
Профессиональный праздник отмечают в четвертую субботу июля. Он появился в 1966 году, тогда торговых работников приняли решение поздравлять в последнее воскресенье июля. В конце 80-х праздник перенесли на март, а нынешнюю дату официально закрепили в 2013-м. В советское время работать в торговле было престижно. Благодаря доступу к дефицитным товарам, продавцы занимали особое место в обществе. Современная торговля кардинально изменилась: 65% покупок совершается онлайн, а вместо очередей — заказы через приложение и мгновенная доставка. Сегодняшний день — повод поздравить тех, благодаря кому мы можем получить практически любой товар, не выходя из дома, а также работников традиционных торговых точек.
День парашютиста в России
Этот неофициальный профессиональный праздник отмечается 26 июля в память о первых массовых прыжках с парашютом в СССР. В 1930 году под Воронежем группа советских летчиков во главе с Леонидом Миновым выполнила серию показательных прыжков, что положило начало развитию парашютного спорта в стране. В этот день многие аэроклубы устраивают показательные выступления, отдавая дань уважения истории отечественного парашютизма.
Международный день эсперанто
У искусственного языка эсперанто, созданного польским врачом Людвигом Заменгофом, есть собственный праздник. Дата приурочена ко дню публикации первого учебника по этому языку в 1887 году. Хоть ни одно государство не утвердило этот язык официальным, в 1921 году его рекомендовала к изучению Французская академия наук. А в 1985 году ЮНЕСКО обратилась к странам-членам с предложением ввести обучение эсперанто в школах. Ко Дню эсперанто во всем мире проводят конференции, семинары и открытые уроки. На эсперанто исполняют песни и проводят лекции.
Какие праздники и памятные даты отмечаются 26 июля в других странах
День национального восстания — Куба. Одна из самых знаменательных дат в истории государства посвящена событиям 1953 года, когда революционеры во главе с Фиделем Кастро атаковали казармы Монкада в Сантьяго-де-Куба. Попытка штурма окончилась неудачей, но стала символом борьбы против диктатора Батисты. В этот день на Кубе проводят акции памяти «Движения 26 июля», устраивают карнавалы и выступления популярных в стране музыкантов.
День независимости — Мальдивы. Главный праздник островов посвящен провозглашению независимости от Великобритании в 1965 году. После этого прошел референдум, по результатам которого Мальдивы стали республикой. На протяжении многих лет эти острова остаются одним из самых желанных мест отдыха для россиян. На Мальдивы по-прежнему можно улететь прямым рейсом и без визы.
День ковбоя — США. Праздник в честь одного из символов Америки отмечается в четвертую субботу июля. В США ковбои — не просто пастухи, а целый культурный феномен. В этот день многие американцы надевают ковбойскую одежду и отправляются на ранчо, чтобы посмотреть родео. Те, кто живет далеко от южных «ковбойских» штатов, ходят на исторические выставки в музеи или просто смотрят вестерны по телевизору.
Религиозные праздники 26 июля
Собор Архангела Гавриила
Гавриил был одним из семи архангелов, его называли служителем чудес и тайн Божьих. Православные почитают архангела Гавриила дважды: 8 апреля, в день Гавриила Благовеста, и 26 июля. Первая дата связана с тем, что архангел Гавриил принес деве Марии благую весть о скором рождении Христа. Сегодняшняя — с освящением в XVII веке в Константинополе храма в честь Архангела.
Гавриил упоминается в Ветхом и Новом завете, он являлся нескольким пророкам и праведникам. По преданию, архангел научил Моисея книжному писанию и арифметике и рассказал о сотворении мира. Пророку Даниилу Гавриил сообщил об освобождении людей из Вавилонского плена и о пришествии в мир Христа. Явившись святой Анне и Иоакиму, Гавриил сообщил, что в их семье родится мать Мессии и спасителя человечества. Считается, что Гавриил явился с неба Христу перед его страданиями, когда тот молился в Гефсиманском саду.
26 июля Русская православная церковь также чтит память:
- преподобного Стефана Савваита;
- святого Иулиана, епископа Кеноманийского;
- мученика Серапиона;
- мученика Маркиана Иконийского.
Совершается Собор всех святых, в земле Литовской просиявших.
Народные праздники и приметы 26 июля
Гаврила Летний
На Руси 26 июля называли днем Гаврилы и приговаривали: «Архангел Гавриил на поле хлебное ступил, матушка рожь поспела. К земле клонится, зерно золотом отливает, с небес добрая сила слетает».
В этот день продолжалась жатва: крестьяне с самого утра шли убирать злаки. В праздник Гаврилы Летнего следили за погодой: если она была сухая, то осень обещала быть хорошей. Также считали птиц в небе: сколько кружится, столько теплых дней будет в августе.
Приметы
- На Гавриила принято печь пироги и раздавать выпечку нуждающимся, чтобы в дом пришла удача.
- Не следует ходить в баню, иначе есть риск смыть богатство.
- Если на Гаврилу Летнего выбросить хлеб, то весь год будет голодным.
- В праздник не стоит давать и брать деньги в долг, иначе проблемы с ними будут весь год.
- Много звезд на небе — к скорой удаче.
Какие исторические события произошли 26 июля
- 1648 год — царь Алексей Михайлович созвал боярскую думу и патриарший совет для обсуждения порядка в государстве. В результате было утверждено Соборное уложение 1649 года.
- 1708 год — казнен полковник Василий Кочубей, сообщивший Петру I о готовящейся измене. Отдал приказ гетман Мазепа, который через год перешел на сторону шведов.
- 1730 год — императрица Анна Иоанновна подписала указ об отливке Успенского большого колокола, который вошел в историю как «Царь-колокол».
- 1770 год — во время русско-турецкой войны корпус генерала Репнина взял крепость Измаил.
- 1774 год — Войска Емельяна Пугачева потерпели поражение от армии Ивана Михельсона у Казани, что стало концом Крестьянской войны.
- 1788 год — штат Нью-Йорк стал одиннадцатым штатом США.
- 1805 год — извержение вулкана Везувия разрушило значительную часть Неаполя, около 26 тысяч человек погибли.
- 1875 год — в Туле основана мастерская по отливке «медных винных мер» купца Зябрева. Ныне это Тульский станколитейный завод.
- 1887 год — в Варшаве опубликован первый учебник эсперанто на русском языке.
- 1908 год — министр юстиции США Чарльз Бонапарт создал ведомство для расследования федеральных преступлений. Позже его назвали Федеральным бюро расследований, или ФБР.
- 1915 год — опубликована статья Ленина с призывом к поражению правительства в мировой войне.
- 1925 год — первый советский пассажирский самолет «К-1» конструкции Константина Калинина совершил дебютный полет.
- 1937 год — Япония начала военные действия против Китая, что стало началом Второй японо-китайской войны.
- 1938 год — глава НКВД Николай Ежов направил Сталину список из 138 подлежащих расстрелу командиров, это стало началом массовых репрессий.
- 1951 год — в Новгороде найдена первая берестяная грамота.
- 1965 год — провозглашена независимость Мальдивских островов: они вышли из-под британского протектората.
- 1966 год — образовано Министерство охраны общественного порядка СССР. Через два года оно стало Министерством внутренних дел.
- 1971 год — на экраны СССР вышел фильм «Офицеры».
- 1989 год — студенту Роберту Моррису предъявлено обвинение в создании компьютерного вируса. Моррис стал первым человеком в США, осужденным за киберпреступление.
- 1993 год — в России изъяты из обращения купюры советского образца в рамках денежной реформы.
- 2010 год — в России отменена максимально допустимая норма содержания алкоголя в крови водителей.
Дни рождения и юбилеи 26 июля
- В 1856 году родился Джордж Бернард Шоу — ирландский писатель, автор «Пигмалиона», лауреат Нобелевской премии по литературе.
- В 1875 году родился Карл Густав Юнг — швейцарский психиатр и психолог, соратник Зигмунда Фрейда.
- В 1894 году родился Олдос Хаксли — автор антиутопического романа «О дивный новый мир».
- В 1912 году родился Николай Парфенов — актер театра и кино, снявшийся в фильмах «Сын полка» и «Где находится нофелет?», заслуженный артист РСФСР.
- В 1913 году родился Виктор Хохряков — советский актер театра и кино, лауреат двух Сталинских премий, народный артист СССР.
- В 1928 году родился Стэнли Кубрик — режиссер, снявший фильмы «Заводной апельсин», «Сияние», «С широко закрытыми глазами».
Кто отмечает день рождения
- 87 лет исполняется Анатолию Мукасею — советскому и российскому кинооператору, который работал над картинами «Дайте жалобную книгу», «Берегись автомобиля» и «Виват, гардемарины!»
- 82 года исполняется Мику Джаггеру — британскому рокеру, вокалисту группы The Rolling Stones.
- 80 лет исполняется Хелен Миррен — английской актрисе, обладательнице премии «Оскар» за роль в фильме «Королева».
- 76 лет исполняется Роджеру Тейлору — рок-музыканту, барабанщику группы Queen.
- 66 лет исполняется Кевину Спейси — звезде фильмов «Семь», «Красота по-американски» и сериала «Карточный домик», обладателю двух премий «Оскар».
- 63 года исполняется Сергею Кириенко — государственному и политическому деятелю, бывшему председателю правительства России.
- 64 года исполняется Кэйко Мацуи — японской пианистке, которая выпустила 20 альбомов и стала известна на весь мир.
- 61 год исполняется Сандре Буллок — американской актрисе, сыгравшей в фильмах «Пока ты спал», «Предложение» и «Гравитация».
- 58 лет исполняется Джейсону Стейтему — американскому актеру, который начал карьеру в фильмах Гая Ричи и запомнился зрителям по ролям брутального борца за справедливость.
- 55 лет исполняется Андрею Григорьеву-Апполонову — певцу, участнику группы «Иванушки International».
- 52 года исполняется Кейт Бекинсейл — английской актрисе, известной по роли в фильмах «Ван Хельсинг».
- 42 года исполняется Заре — певице и экс-участнице «Фабрики звезд».