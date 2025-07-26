Какие страны разбогатели во время малого ледникового периода

Малый ледниковый период, охвативший Европу примерно с XIV по XIX век, принёс холодные зимы, неурожаи и суровые испытания. Но, как это часто бывает, в кризисах одни теряют всё, а другие находят возможности. Пока одни страны Европы боролись с голодом и упадком, другие сумели обратить климатические невзгоды себе на пользу, заложив основы будущего богатства.

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Что такое Малый ледниковый период?

Малый ледниковый период (примерно 1300–1850 годы) — это время, когда средние температуры в Европе упали на 1–2 °C. Реки замерзали, урожаи гибли, а зимы становились длиннее и суровее. Это был не сплошной ледник, как в доисторические времена, а череда холодных периодов, особенно суровых в XVII–XVIII веках. Причины связывают с пониженной солнечной активностью (минимум Маундера) и вулканическими извержениями, выбросившими в атмосферу частицы, блокировавшие солнечный свет. Казалось бы, такие условия должны были принести только бедствия, но для некоторых стран холод стал катализатором экономического взлёта.

Нидерланды

Нидерланды, или Голландская республика, стали настоящей звездой Малого ледникового периода. В XVII веке, в разгар холодов, эта небольшая страна пережила свой Золотой век, став экономическим и культурным центром Европы. Как им это удалось?

Во-первых, холод сыграл на руку голландским купцам. Замерзание рек и каналов в Европе нарушало торговлю, но Нидерланды, с их развитой системой каналов и кораблестроением, нашли обходные пути. Голландцы совершенствовали свои суда — флейты, которые были быстрее и вместительнее конкурентов. Это позволило им доминировать в морской торговле, перевозя товары от Балтики до Средиземноморья. Холодные зимы сделали Балтийское море труднодоступным, но голландцы научились использовать это, монополизируя торговлю зерном, древесиной и мехами из Скандинавии и России.

Во-вторых, Нидерланды вложились в инновации. Они осваивали торф как альтернативное топливо, что помогло поддерживать промышленность и обогрев домов. Их ветряные мельницы, ставшие символом страны, использовались для осушения земель, что увеличивало посевные площади в условиях неурожаев. Амстердам стал финансовой столицей мира: здесь родилась первая в истории фондовая биржа (1602 год), а голландские банкиры финансировали торговые экспедиции по всему миру. Наконец, Голландская Ост-Индская компания (VOC), основанная в 1602 году, стала первой транснациональной корпорацией. Она приносила огромные прибыли, торгуя специями, шелком и чаем из Азии. Холодный климат подтолкнул голландцев искать богатства за морем, и они вернулись с золотом.

Англия

Англия тоже не осталась в стороне, заложив основы своего будущего величия. Малый ледниковый период ударил по сельскому хозяйству, но англичане нашли способ адаптироваться. Холодные зимы и короткие лета сделали выращивание зерновых менее надёжным, зато овцеводство процветало. Шерсть стала «золотым руном» Англии: её экспорт в Европу, особенно в Нидерланды, приносил огромные доходы. Текстильная промышленность начала расти, и к XVIII веку Англия уже готовилась к Промышленной революции.

Ещё одним козырем стал уголь. Холодные зимы увеличили спрос на топливо, а леса в Англии уже были сильно вырублены. Уголь, добываемый в изобилии, стал основой для обогрева и промышленности. К XVIII веку Англия начала разрабатывать угольные шахты и совершенствовать паровые машины, что дало старт промышленному буму. Холод подтолкнул англичан к инновациям, которые сделали их экономику одной из сильнейших в мире.

Англия также воспользовалась ослаблением конкурентов. Испания и Португалия, чьи экономики зависели от тёплых колоний и сельского хозяйства, страдали от климатических изменений, а Англия наращивала морскую мощь, отбирая у них колонии и торговые пути. К концу Малого ледникового периода Англия стала морской сверхдержавой.

Швеция

Швеция — ещё одна страна, которая сумела извлечь выгоду из холодов. В XVII веке, в эпоху так называемой Шведской империи, страна доминировала на Балтике. Холодные зимы и замерзание Балтийского моря сделали Швецию ключевым игроком в торговле стратегическими товарами: железом, медью и смолой, необходимой для кораблестроения. Шведские рудники работали на полную мощность, снабжая Европу металлом, который был востребован для оружия и строительства.

Швеция также использовала холод как военное преимущество. Замерзшие реки и озёра становились «мостами» для шведских войск, позволявших проводить молниеносные кампании, например, во время Тридцатилетней войны (1618–1648). Победы на поле боя укрепляли экономику, а контроль над Балтикой приносил доходы от пошлин. Шведские купцы, как и голландцы, научились обходить ледяные преграды, доставляя товары в Европу.

Почему другие страны проиграли?

Не все страны смогли обернуть холод себе на пользу. Франция и Испания, например, сильно пострадали от неурожаев. Во Франции 1690-е годы стали временем голода, а Испания, чья экономика зависела от сельского хозяйства и колоний, не смогла адаптироваться к изменениям климата. Страны, которые не имели доступа к морской торговле или не вкладывались в инновации, оказались в проигрыше. Холод обнажил их слабости, тогда как Нидерланды, Англия и Швеция нашли в нём возможности.