Русские и белорусы: чем на самом деле отличаются эти народы

Что русские, что белорусы, признают – два народа мало чем отличаются друг от друга. Но всё различия присутствуют.

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Кто такие белорусы?

Этноним «белорусы» в Российской империи окончательно сформировался на рубеже XVIII–XIX веков. Белорусы стали частью триединой общерусской народности наравне с великороссами и малороссами.

На данный момент историки и этнографы признают – установить происхождение топонима «Белоруссия», а вместе с ним и название народа, который населял территорию, нет возможности. По одной из версий, слова могли означать «земли, независимые от монголо-татар», так как белый цвет во многих культурах считается цветом свободы. Кто-то из исследователей утверждает, что предки современных белорусов имели волосы соответствующего цвета. Он же преобладал и в национальных костюмах.

Как и любого народа, у белорусов был свой язык. Правда, нормы белорусского языка официально закрепились лишь в начале XX века. В 1918 году преподаватель Петроградского университета Бронислав Тарашкевич подготовил первую его грамматику, впервые нормализовав орфографию.

В годы советской власти белорусский этнос чуть было не потерял свою идентичность. Впрочем, такая угроза нависла не только над белорусами. Так как СССР являлся полиэтничным государством, то руководители прекрасно понимали – не уделять внимание национальному вопросу нельзя. Так было сформировано понятие «советский народ», частью которого стали, в том числе и белорусы.

Все разные – все равные

Становиться частью суперэтноса белорусам не привыкать. Примерно в 40-х годах была обоснована теория «древнерусской народности» как единой колыбели белорусского, украинского и русского народов. Её авторы старательно подчёркивали «общность территории, экономики, права, военной организации и, особенно, борьбу против общих внешних врагов с осознанием своего единства».

Но есть также и много отличий. Так, проявления западноевропейской культуры в Белоруссии приживались быстрее и охотнее, нежели в Российской империи. Также белорусы в значительно меньшей степени пострадали от монголо-татар, что, естественно, сказалось на развитии.

А вот белорусская национальная идея сформировалась значительно позже. Её отличительная особенность – гуманность и бесконфликтность. Белорусские идеологи не шокируют своих граждан «уникальными фактами» о предках. Они решили не брать пример с соседней Украины, в которой то и дело всплывают новые подробности происхождения народности. Вот лишь некоторые «украинские перлы»: Христофор Колумб – украинец, УССР является основательницей ООН, князь Владимир ещё в X веке хотел, чтобы Киевская Русь вступила в Евросоюз, русский язык – упрощённая версия украинского, придуманная для малообразованного населения.