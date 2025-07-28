Бывший алкоголик раскрыл миру секрет трезвости

В издательстве Individuum выходит автобиографическая книга «Трезвость. О пьянстве и счастье», написанная бывшим алкоголиком Даниэлем Шрайбером. Международный бестселлер в деталях описывает весь путь, который проходит алкоголик от начала своей зависимости до попыток избавления от нее. Книга Шрайбера — это искренний дневник бегства от реальности через опьянение и попыток выбраться из порочного круга. «Лента.ру» с разрешения издательства Individuum публикует отрывок.

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Я часто спрашиваю себя, когда для меня все закончилось. Когда я достиг предельно возможной точки и сломался внутренний стержень. Я часто задаюсь этим вопросом, потому что не могу вспомнить тот самый момент между катастрофой и прозрением. Такого момента спасения у меня не было. По моему опыту, спасение не приходит так просто — оно требует большой работы. Я так часто об этом задумываюсь еще и потому, что меня постоянно об этом спрашивают, и мне кажется, что для ответа нужна история, связный нарратив, который поможет всем понять, почему я больше не пью.

Согласно распространенному в обществе мнению, чтобы бросить пить, нужно достичь некой низшей точки.

По моему опыту и по опыту многих завязавших друзей, это правда. Однако большинство людей не понимают, что этот низший рубеж, как правило, не представляет собой конкретный эпизод или особенно критичный пьяный инцидент, после которого так дальше просто нельзя и невозможно. Это и не крайне неловкое поведение на вечеринке, не авария и не трагедия, спровоцированная алкоголем. Со стороны большинству людей трудно понять, что внутренняя низшая точка может не только растягиваться на недели, месяцы и годы, но и однажды просто стать реальностью, самой жизнью. Что попытки как-то совладать с собственной жизнью — часть этого этапа и что, становясь повседневным чувством, отчаяние начинает ощущаться уже не столько как отчаяние, сколько как всего лишь фоновый шум. Шум неудавшейся жизни, которая кажется одной сплошной исключительной ситуацией и которую выдержать можно только с бокалом вина. Трудно перечислить все, что теряешь внутри себя, ведь кому как не тебе вести этот список.

Ведь ты теряешь себя самого.

Соответственно, я не могу назвать точную дату, когда внутри меня что-то сломалось. Знаю только, что однажды я действительно почувствовал, будто потерял себя.

Вот объективные факты, голые цифры: после трех или четырех лет, когда я — хоть и разбавляя фазы саморазрушения фазами контроля, но периодически, а затем и регулярно уходя по выходным в загулы, о которых порой не мог вспомнить, — выпивал в среднем по бутылке вина за вечер, моя жизнь перестала ощущаться моей. Я весил сто двадцать пять килограммов, на сорок больше, чем сейчас. Два-три раза в неделю ходил на сеансы психоанализа и как-то справлялся со своим несчастьем. В течение недели, если не был в разъездах, пил дома в одиночестве — что казалось мне абсолютно нормальным, поскольку только это меня расслабляло. Я был осторожен. Если доходило до полутора бутылок, на следующее утро было уже не так легко добираться до офиса. По пятницам и субботам я иногда ходил в бары и клубы, обычно с теми же людьми: кто-то из компании употреблял больше алкоголя и наркотиков, чем я, и меня это успокаивало.

В принципе, собственный диагноз уже не был для меня секретом, но это мало что меняло: длительное депрессивное настроение вперемешку с тревогой, очевидная неспособность защитить себя от потенциальных и реальных угроз, эмоциональная изолированность — вся эта жизнь у меня в голове.

На сеансах психоанализа я уже несколько лет говорил о проблемах с алкоголем и о страхе окончательно утратить контроль. В какой-то момент я точно понял, что застрял, что не выберусь из этой жизни, если продолжу столько пить. Поэтому первым делом попытался сократить потребление.

Идея заключалась в том, чтобы выиграть время — время подумать, что делать со своей жизнью. Попытка самоконтроля продлилась шесть невероятно изнурительных месяцев. Я позволял себе четыре бокала красного дважды в неделю. Самодисциплина и сила воли никогда не были проблемой, если я действительно чего-то хотел. Легкий дурман два раза в неделю казался мне хорошей сделкой: можно и выпивать, и вести более добротную жизнь.

В то же время я часто думал о выпивке. Если честно — пусть тогда я бы со всей уверенностью стал это отрицать, — думал о ней постоянно.

Я обдумывал, с кем и когда выпить, по какому поводу лучше всего это сделать, с кем в определенные дни не стоит пить, чтобы не тратить свое драгоценное «питейное время». Распорядок всей недели зависел от этих двух вечеров, когда можно было расслабиться: я переносил встречи, принимал или отвергал приглашения на ужин или вечер с читателями, изучал новые бары. Столько промотанного времени! Вместе с тем мне казалось, что я успешно решаю проблему с алкоголем и привожу жизнь в равновесие.

Теперь я понимаю, что это были полгода явного алкогольного безумия. Те месяцы ясно показали, что в некоторые вечера — никогда нельзя было знать заранее, в какие именно, — я просто-напросто закрывал глаза на правило четырех бокалов и кутил до рассвета. Такие ночи случались со мной и раньше, но теперь они участились. В такие ночи уже и речи не было ни о каком контроле, я мог ничего не помнить наутро, а приятели с ужасом мне рассказывали: что бы я ни пил, я пил это как воду, и ничто не могло меня насытить. Потом и эти полгода подошли к концу, а я стал пить еще безмернее, безудержнее и безответственнее, чем когда-либо прежде.

Сегодня, думая о том времени, когда я пил — а мне не нравится о нем думать, мне и писать обо всем этом трудно, — я прежде всего вспоминаю упомянутое постоянное и сильное чувство несчастливости.

Среди проносящихся в голове образов той поры много экстремальных сцен. Как я в отчаянии сидел в офисе, мечтая, чтобы день поскорее закончился. Как просыпался, разбитый, посреди ночи — бывало, и на диване, потому что заснул, пока пил, — и понимал, что шансов снова заснуть почти нет. Как сидел в самолете, мучаясь животом из-за похмелья, и надеялся, что меня не стошнит. Как после ночных загулов в панике просматривал в телефоне, кому звонил и кому писал, пытаясь понять, перед кем придется извиняться или у кого можно спросить, что я вчера натворил. Как выпивал по утрам стакан воды, чтобы узнать, каким будет день: удержу ее в желудке — все будет хорошо, не удержу — день предстоит тяжелый. Как, подвыпивший, отправился на спонтанную вечеринку к друзьям-выпивохам и по дороге разбил две прихваченные бутылки вина — только в этот момент я понял, что не просто поддат, а вдребезги пьян и нельзя в таком виде находиться в обществе. Как, (употребив) кокс, не мог заснуть и, пока вставало солнце, с ужасом думал о наступающем дне и о завтрашнем, потому что опять будут мучить суицидальные мысли. Как однажды утром проснулся дома и увидел, что накануне поранился, но не мог вспомнить, где и чем. Как с адской головной болью лежал в постепенно остывающей ванне, не в силах больше ничего делать и прекрасно осознавая, что бо́льшую часть дня проведу в этом самом месте, охваченный острым желанием спрятаться, исчезнуть.

Трудно описать, каково это — быть мертвым изнутри.

Каково это — поддерживать фасад, разговаривать с коллегами, проводить время с друзьями, посещать рабочие мероприятия и частные вечеринки и знать наверняка, что все, что раньше доставляло удовольствие, теперь не вызывает никаких чувств. Каково это, когда кажется, что не справляешься со своей жизнью, и на задворках сознания вдруг расцветает страх, что случится нечто действительно непоправимое. Каково это, когда знаешь наверняка, что не выдержишь, если с кем-то из близких произойдет что-то плохое. Каково это, когда, не желая себе в этом признаться, все же понимаешь, что не можешь строить отношения, поскольку не хочешь, чтобы кто-то видел, что ты с собой творишь.

Зависимость также всегда означает неспособность быть взрослым. Живешь своей повседневной жизнью и пытаешься удерживать стыд на уровне, который еще можно вынести. Когда нужно, исполняешь профессиональные функции и необходимые социальные обязательства, тут делаешь понимающее лицо, там приносишь извинения, урывками проявляешь сознательность или оказываешь кому-то помощь. Но в глубине души не чувствуешь эмпатии.

Иногда надеваешь личину взрослого человека, но чаще всего делаешь то, что хочется. А говоря начистоту, больше всего хочется выпить. Не хочется общаться с кем-то, кто не пьет, не хочется идти ни в кино, ни на концерт, ни в театр, ни на выставку, не хочется читать книгу — хочется просто выпить.

Если вести такую жизнь достаточно долго, это почти неминуемо приводит к масштабной изолированности и к тем серьезным регрессиям характера, которые так удивляют других людей в человеке с зависимостью.

Почти неизбежно деформируется восприятие реальности: оно колеблется между агрессивными фантазиями и лиричными грезами, между ощущением собственной грандиозности и жалостью к себе, между чувством всесилия и собственной виктимизацией. А рано или поздно наступают сокрушительные эпизоды чистой тьмы, чистой патологии — и требуются колоссальные силы, чтобы из них выбраться.

Прозвучит абсурдно, но все же: эта истерическая жизнь в сослагательном наклонении, эта самоиндуцированная кататония дурмана однажды становится всем, что у тебя есть. Возникает догадка, что выпивка, пусть она и отчасти виновна в боли, которой наполнены твои будни, остается единственным, что избавляет от этой боли, от ощущения, что ты один и нет надежды во всем мире. Каждый, кто регулярно злоупотребляет алкоголем, в какой-то момент пытается избавиться от токсинов в собственной голове.

Сам того не осознавая, пьешь, чтобы справиться с последствиями выпивки, чтобы почувствовать себя нормальным.

Это компульсивная, смертоносная энергия, которая заставляет цепляться за идею, что алкоголь способен помочь. Но это единственная форма энергии, которая у тебя осталась. Однажды иссякнет и она. Ты уже не можешь представить жизнь без алкоголя, но с определенного времени не можешь представить и жизнь с алкоголем.