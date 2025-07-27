Какие стандарты красоты на Руси удивили бы современных женщин

Стандарты красоты на Руси отличались от современных представлений о женском идеале. В то время, когда в Европе стремились к стройности и бледности, русские мужчины предпочитали полноту и яркий румянец. Эти идеалы красоты вызывали удивление у современников-европейцев, которые не могли понять причины таких предпочтений.

Коня на скаку…

В русской деревне женщин оценивали, прежде всего, по их способности работать. Красавицей считалась женщина, пышущая здоровьем и силой, способная остановить коня на скаку или войти в горящую избу. В допетровские времена стандарты красоты среди крестьян и знати были примерно одинаковыми. Женщина должна была быть дородной и крепкой, чтобы родить здоровых детей. Поэтому за фигурой никто не следил. А те родители, что побогаче, старались откормить своих дочерей, чтобы в глазах потенциальных женихов они выглядели максимально привлекательно.

Русая коса

Одним из главных женских украшений на Руси была толстая русая коса. Волосы считались признаком хорошей наследственности, поэтому незамужние девушки носили головные уборы, которые не скрывали волосы. Так потенциальные женихи могли убедиться в здоровье будущей невесты. После свадьбы женщины должны были прятать волосы и носить тяжелые головные уборы, чтобы показать свое положение. Кокошник, самый популярный головной убор, был украшен драгоценными камнями, жемчугом и золотыми нитями.

Черные зубы

В купеческой среде были особенные представления о красоте. Женщины с потемневшими от кариеса зубами считались красивыми, так как это было признаком богатства семьи. Это означало, что девушка ела много сладкого — позволить себе такое могли лишь богатые люди. Будущие невесты намеренно натирали зубы углем перед выходом на улицу, чтобы показать достаток своей семьи.

Были и другие странные бьюти-приемы, такие как использование свинцовых белых вместо пудры и свекольного сока для создания идеального румянца на щеках. Из-за дороговизны свинцовые белила были доступны только знатным женщинам. А потому и смертность среди молодых дочерей дворян и купцов была высока.

Все эти требования к женской внешности на Руси сводились к главной цели - замужеству и рождению здоровых детей. Стандарты красоты среди знати сохранялись вплоть до петровских времен, а у крестьян и купцов требования к внешности женщин оставались неизменными на протяжении долгого времени.