Почему князь Владимир отказался от язычества и крестил Русь

Крещение Руси связано с именем киевского князя Владимира, которого церковь назвала святым равноапостольным, а народ — Владимиром Красное Солнышко. В 988 году он принял христианство от Константинопольской церкви и сделал православие государственной религией Киевской Руси. За это его и причислили к лику святых. Православные верующие в России ежегодно отмечают День крещения Руси в конце июля. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Когда отмечают День Крещения Руси

День Крещения Руси ежегодно отмечают 28 июля. В 2025 году этот праздник выпадает на понедельник. Будет отмечаться 1037-летие исторического события.

Торжество приурочено ко Дню памяти святого равноапостольного князя Владимира, который отмечается 28 июля (по старому стилю — 15 июля), согласно православному церковному календарю.

В июне 2008 года Архиерейский собор Русской православной церкви постановил в день святого равноапостольного князя Владимира 28 июля совершать богослужение по уставу великого праздника.

С 2010 года День Крещения Руси официально вписан в перечень памятных государственных дат страны, но не является при этом нерабочим днем.

Исторические предпосылки Крещения Руси

Христианство распространялось на Руси задолго до прихода князя Владимира. В 860-е годы киевские князья Аскольд и Дир приняли крещение от епископа, посланного константинопольским патриархом Фотием. Согласно летописным источникам, крещению предшествовал военный поход киевских князей на Константинополь, в ходе которого они просили крестить их войско. Патриарх Фотий направил к ним епископа для исполнения их просьбы. Тогда Аскольд и Дир с некоторыми людьми из числа бояр и дружинников приняли крещение.

Создание славянской письменности Кириллом и Мефодием, монахами из Константинополя, во второй половине IX века также имело определяющее значение для христианизации Руси, так как православная религия основана на книжном слове, в отличие от язычества, которое передавалось устно.

На распространение христианства также повлияли торговые контакты Киевской Руси с Византией и тот факт, что в 957 году крестилась княгиня Ольга, бабушка будущего князя Владимира.

© Святая великая княгиня Ольга. Художник Николай Бруни, 1856. Коллекция Русского музея

«Повесть временных лет» сообщает, что Ольга приняла крещение в Константинополе, который посетила в период правления императора Константина VII. По возвращении в Киев, согласно летописи, княгиня пыталась побудить принять христианство своего сына князя Святослава Игоревича, но тот остался язычником, полагая, что иначе его осмеют дружинники.

Князь Владимир и Крещение Руси

Изначально Владимир Святославович пытался объединить Русь на основе почитания языческих богов. Великим князем Киевским он стал в 978 году после нескольких лет междоусобной войны за престол с братьями Ярополком и Олегом. Владимир стал единоличным правителем Руси, сумев объединить под своей властью Киев, Новгород и Полоцк.

© Князь Владимир, портрет 1672 года, Государственный исторический музей

По преданию, Владимир решил принести своим богам языческую жертву после одного из удачных походов. Выбор пал на юношу Иоанна, чей отец-христианин Феодор отказался отдавать сына. Тогда разъяренные язычники убили и Феодора, и его сына. После этого события князь Владимир усомнился в язычестве и стал делать первые шаги к принятию крещения.

В «Повести временных лет» говорится, что Владимир начал поиски новой веры после победоносного похода на волжских булгар в 985 году.

Князь последовательно выслушал проповедников-мусульман из Волжской Булгарии, латинян из Рима и иудеев из Хазарии, а затем принял православного проповедника из Византии. Тот изложил Владимиру историю человечества от сотворения мира до момента сошествия на апостолов Святого Духа, дополнив это кратким рассказом о будущем конце света и страшном суде. Князь доброжелательно принял греческого миссионера, почтил его дарами и отпустил.

Византийский посланник приглянулся Владимиру больше всех. Чтобы быть уверенным в своем выборе до конца, князь отправил посольства в окрестные страны. Возвратившись, послы рассказали об их религиозных обычаях. Они побывали в мусульманской мечети у болгар, у католиков-немцев, но самое большое впечатление на них произвела патриаршая служба в Царьграде в Софийском соборе.

«Мы не знали, на земле мы стояли или на небе», — сказали они.

Поэтому было решено принять христианство.

Князь Владимир крестился в Корсуни (Херсонесе) в 988 году. Эта же дата считается официальным началом Крещения Руси.

В этом же году, по возвращении в Киев, князь крестил всех своих сыновей. Позже крестились бояре и другие приближенные к нему люди, а потом произошло массовое крещение горожан. В летописи сказано, что большое количество людей вышли к Днепру и были крещены.

«На следующий же день вышел Владимир с попами царицыными и корсунскими на Днепр, и сошлось там людей без числа. Вошли в воду и стояли там одни до шеи, другие по грудь, малые дети же у берега по грудь, некоторые держали младенцев, а уже взрослые бродили, попы же совершали молитвы, стоя на месте...». «Повесть временных лет»

Принятие христианства способствовало не только укреплению власти Владимира, но и усилению международных позиций Руси. Дальнейшее объединение земель требовало отказа от языческих богов и племенных порядков. Этому способствовал принцип: «одно государство, один князь, один народ, один Бог». Кроме того, приобщение к христианской культуре, а значит и европейской цивилизации, давало стране сильный импульс к развитию.

После принятия христианства расширились и стали прочнее дипломатические и культурные отношения с Византией и христианскими странами Западной Европы. На Руси развивалась письменность и укрепились традиции книжности. Первыми книгами была церковная литература и переводы религиозных трудов. Таким образом, христианство имело образовательное значение для страны.

История Дня Крещения Руси

На государственном уровне праздник впервые отметили в Российской империи в 1888 году при императоре Александре III. Тогда отмечали 900-летие со дня Крещения Руси. К празднику реставрировали и строили новые церкви, раздавали в учебных заведениях специально написанное житие святого равноапостольного князя Владимира, устанавливали иконы в честь князя.

© Крещение Руси. Художник Василий Навозов, 1887

Юбилей широко отмечали в день памяти князя — 15 июля (по новому стилю — 28 июля). В Москве утром начался крестный ход из церкви Святого Князя Владимира до Успенского собора, откуда после литургии крестный ход направлялся на молебен на Соборную площадь Кремля. Оттуда шествие прошло на Москву-реку для водосвятия и возвратилось обратно на площадь.

Тысячелетие со Дня Крещения Руси отмечали в СССР в 1988 году. Одним из главных мероприятий был концерт в Большом театре и награждение церковнослужителей орденами Трудового Красного Знамени и Дружбы народов.

Празднование воспринималось как поворотный момент в изменении церковно-государственных отношений.

1 июня 2010 года президент России Дмитрий Медведев подписал федеральный закон «О внесении изменения в статью 11 Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России»» и вписал День Крещения Руси в перечень памятных дат страны.

Традиции праздника

В Москве традиционно устраивают крестный ход к памятнику князю Владимиру на Боровицком холме и там проводят торжественный молебен. Утренняя и вечерняя службы в православных храмах проходят по уставу великого праздника, а в полдень звучит особый колокольный звон.

В храмах проходят торжественные службы, православные молятся святому князю Владимиру и устраивают народные гуляния. Как правило, в городах проходит ряд мероприятий: выступают официальные лица и устраиваются лекции, концерты и народные гуляния.