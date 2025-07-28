Кто попал в «черный список» звезд

Народный артист России, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» Никита Михалков считается одним из самых медийных патриотов России. Прославленный актёр и режиссёр, как известно, за словом в карман не лезет и всегда называет всё своими именами. Вот и в отношении звёздных релокантов Никита Сергеевич весьма безжалостен. Недавно Михалков предложил «перекрыть кислород» тем, для кого Россия – «банкомат». Он даже составил свой «чёрный список», в который неожиданно вошли те, кто после начала СВО остался в России. Подробности – в нашей статье.

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Причём здесь Ваенга и Бузова?

Кому, как не Михалкову, кинодеятелю с более чем полувековым стажем, знать о негласных «запретных» списках. В советском кинематографе, хоть и не на официальном уровне, но тем не менее таковые имелись в разные времена. В них попадали те, кто по каким-то причинам не угодил киночиновникам.

Об этом в своих интервью не раз упоминали Зинаида Кириенко, Татьяна Конюхова, Тамара Сёмина и другие актёры, не понаслышке знавшие, о чем говорили. Правда, сейчас всё намного серьёзней. В списках должны оказаться предатели Родины, а не те, кто отказал влиятельному чиновнику от кино в ухаживании, как было при СССР.

Сегодня Никита Михалков, по сути, предлагает возобновить давнюю «традицию», правда, в отношении тех коллег, которые «зарабатывают здесь, а тратят там». Речь идёт не только о звёздных релокантах - деятелях отечественной культуры, которые осудили политику президента в отношении Украины и после начала СВО покинули Родину, но и о тех, кто просто «позорит Россию».

© Народный артист России Александр Филиппенко перебрался на ПМЖ в Прибалтику

В «списке Михалкова», помимо Аллы Пугачёвой, ее мужа-иноагента, Дани Милохина и ряда других деятелей культуры, открыто продемонстрировавших свою позицию, неожиданно оказались Елена Ваенга, Ольга Бузова, Юлия Волкова и Александра Бортич.

«Но почему эти звёзды попали под горячую руку Никиты Сергеевича, ведь они вроде бы остались со своим зрителем?» - недоумевают многие пользователи Сети.

Действительно, это так, но Михалков, называя эти фамилии, видимо, имел в виду кое-что другое. У Бузовой, по мнению маститого кинорежиссера, нет ни голоса, ни таланта, а Ваенга, «исполняя тюремные песни в костюме монаха, не может называться уважаемой артисткой».

Бортич, известная своими оппозиционным взглядами, стала объектом критики Никиты Сергеевича после того, как открыто назвала российскую Конституцию и Уголовный кодекс «просто бумажками», заявив, что «при желании можно что угодно делать с кем угодно».

Что касается бывшей солистки группы «Тату», ей Михалков посоветовал не заниматься политикой из-за полного отсутствия знаний в этой области. Напомним, на прошлых выборах в Госдуму певица участвовала в праймериз, но с треском провалилась.

Впрочем, критикуя вышеназванных медийных персон, Никита Михалков более жёстко всё же прошелся по тем деятелям, для которых Россия была и остаётся своеобразным «банкоматом». Председатель Союза кинематографистов РФ напомнил: времена лёгких заработков на русских мероприятиях и трат на заграничные виллы закончились с уходом эпохи «сбора чемоданов без налогов».

Бойтесь «ждунов-молчунов»!

Михалков считает: нынешняя реальность тяжела для тех, кто путал туризм с эмиграцией и теперь столкнулся с нежеланной свободой: гонорары исчезли, концертные площадки закрыты, а привычная схема «товар - деньги - любовь публики» больше не работает.

«Очень много народу уехавшего вдруг неожиданно стали ценить то, что они потеряли. Для этого надо просто поработать там, пожить там и посмотреть, насколько ты там нужен. Не надо путать туризм с постоянным местом жительства. Это разные вещи», - убеждён Никита Михалков.

© Народная артистка России Чулпан Хаматова, уехавшая в Прибалтику, призналась, что скучает по России

Истинный русский, по его мнению, это тот, кто остается с Родиной в трудные времена, а не только когда страна процветает. Поэтому не должно быть ни жалости, ни снисхождения к тем, кто уехал. Они зарабатывали здесь и тратили там, надеясь на возвращение под аплодисменты. Теперь же путь назад закрыт не паспортным контролем, а народной памятью. И самое горькое, по словам режиссёра, то, что многие уже осознали трагичность своего положения, но слишком поздно.

В свою очередь его коллега – кинорежиссер Карен Шахназаров, гендиректор киноконцерна «Мосфильм», в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» подчеркнул, что на звёздных русофобов-релокантов сегодня обращать внимание не стоит.

Отказавшись от Родины, они не лишили её многого. Более опасны так называемые «молчуны-ждуны», которые не поддерживают страну, но остались в ней жить и работать. Таких «безмолвников» очень много, считает народный артист России. Они тихо «расшатывают тыл», выдавая равнодушие за нейтралитет.

© Шахназаров предупредил, кого нужно бояться больше релокантов

Сегодня в обществе всё громче звучат требования «перекрыть кислород» тем, кто выкачивал деньги из России, а теперь издали поливает её грязью. С этим согласны не только такие именитые деятели искусства как Никита Михалков и Карен Шахназаров, но и многие россияне (если не большинство).