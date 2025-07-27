Приметы и поверья на 28 июля: что нельзя делать в день Кирика и Улиты

По народному календарю 28 июля отмечается день Кирика и Улиты. Этот день считался серединой лета. Предки верили, что Солнце в этот период светит особенно ярко.

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В этот день запрещается ругаться с родными, поскольку даже маленькая ссора может привести к затяжному конфликту и испортить жизнь близким людям. Женщинам 28 июля не следует работать, поскольку Святая Улита является их покровительницей.

Также не рекомендуется запускать новые проекты или проводить генеральную уборку дома. Лучше составить план действий и приступить к его выполнению на следующий день.

День Кирика и Улиты нужно посвятить прогулкам с близкими или посещению интересных мероприятий. Также этот день подходит для того, чтобы избавиться от дурных привычек.

Согласно народным приметам, солнечная погода в этот день сулит счастье и удачу. Отсутствие радуги после дождя обещает много ясных дней впереди, а вечерний туман дождливую погоду.