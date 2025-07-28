Ягеллонская пропаганда и литовская неволя: как Москве удалось спасти своих пленных

Битва под Оршей в сентябре 1514 года между объединенной польско-литовской армией и московским войском способствовала формированию белорусского национального мифа, а также стала важной частью национальной истории Польши, Литвы и Украины. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Школы актуальных гуманитарных исследований Института общественных наук РАНХиГС Сергей Полехов.

Ягеллонская пропаганда

Историк особо отметил, что под мифом подразумевается не какая-то выдумка, а конституирующий нарратив о прошлом нации. Полехов рассказал, что после взятия Смоленска в июле 1514 года во время Десятилетней русско-литовской войны 1512-1522 годов московские войска двинулись дальше вглубь Великого княжества Литовского, но 8 сентября под Оршей их разгромила объединенная польско-литовская армия.

Об истинном значении этой битвы историки до сих пор горячо спорят. Желающих углубиться в эти споры отсылаю прежде всего к работам Алексея Лобина, Александра Казакова и Иеронима Грали Сергей Полехов кандидат исторических наук

Ученый полагает, что битва при Орше была крупным поражением московских войск. Однако среди историков до сих пор предметом дискуссий остается вопрос о том, считать поражение тактическим или стратегическим.

С одной стороны, таких крупных успехов, как взятие Смоленска, у Москвы в той войне больше не случилось. Битва под Оршей остановила дальнейшее наступление Русского государства на территорию Великого княжества Литовского, более того, московское войско даже немного откатилось назад. С другой стороны, после Оршанского сражения война продлилась еще восемь лет, и по ее итогам Смоленск остался под властью Москвы.

Картина Ганса Крелля «Битва под Оршей»

«Сражение под Оршей интереснее тем, что его очень широко использовала в своих целях ягеллонская пропаганда, — пояснил «Ленте.ру» Полехов. — Поляки постарались, чтобы по всей Европе разнеслась весть о якобы сокрушительном разгроме на Днепре "огромного войска московитов"».

Поэтому, как добавил историк, битва под Оршей очень хорошо освещена в источниках: панегириках, одах, в публицистических текстах. В 1530-1540-е годы на эту тему написали знаменитую картину, которая находится в Национальном музее в Варшаве.

Но тут возникает закономерный вопрос — если московское войско под Оршей было полностью разгромлено, то почему после этого война продолжалась еще восемь лет и закончилась компромиссом? Сергей Полехов кандидат исторических наук

Литовская неволя

По перемирию 1522 года, закончившему очередную русско-литовскую войну, Москва оставляла за собой Смоленск, но отказывалась от претензий на Киев, Полоцк, Витебск и ряд других городов и земель Великого княжества Литовского, а также от требований немедленно отпустить домой пленных, чьи судьбы в литовском плену сложились трагично.

Литовско-московские переговоры об обмене пленными велись долгие годы, но безрезультатно, и вчерашние русские воины умирали в литовской неволе, где условия содержания оставляли желать лучшего. Некоторые из этих пленных прожили в неволе десятки лет — последние из них вернулись в Россию лишь в 1552 году

Отвечая на вопрос «Ленты.ру» об истинном значении Оршанской битвы, Полехов пояснил, что историки до сих пор спорят еще и о том, насколько ее итоги повлияли на отказ императора Священной Римской империи Максимилиана I от ратификации русско-имперского союза против государств Сигизмунда Старого (Польши и Литвы) на условиях, которые он предложил великому князю Московскому Василию III в грамоте от 4 августа 1514 года.

По мнению Полехова, для жителей Польши, Литвы, Белоруссии и Украины сражение при Орше представляет собой важную часть их национальной истории.

Это историческое событие позволяет им дистанцироваться от России — как тогдашней, так и нынешней. Это заодно и ответ на вопрос, почему для этих стран мифом основания стала именно Оршанская битва 1514 года, а, например, не Грюнвальдская битва 1410 года Сергей Полехов кандидат исторических наук

Что касается современной Белоруссии, то для нее событие важно еще и тем, что произошло на ее территории. Это сейчас имеет большое значение для становления белорусской национальной идентичности.

«Белорусские ученые признают, что многие процессы национального строительства у них в стране в силу разных причин имеют догоняющий характер и проходят с некоторым запозданием, — пояснил Полехов. — Все это самым непосредственным образом влияет на современное восприятие исторических событий 500-летней давности».

Битва под Оршей — сражение 8 сентября 1514 года в ходе Десятилетней русско-литовской войны 1512-1522 годов, в котором русское войско во главе с воеводами Иваном Челядниным и Михаилом Булгаковым-Голицей (оба после битвы попали в литовский плен) противостояло объединенным войскам Великого княжества Литовского и Королевства Польского под началом великого гетмана литовского Константина Острожского и польского надворного гетмана Януша Сверчовского.

Битва окончилась тактической победой польско-литовского войска и отступлением русской армии, однако ее стратегическое значение оказалось скромным. Цель польско-литовского похода — возвращение только что утраченного Смоленска — достигнута не была, и успехи ограничились лишь занятием нескольких малых пограничных крепостей. Тем не менее битва была широко распропагандирована польским королем и великим князем Литовским Сигизмундом I Старым для укрепления своего авторитета в Европе, пошатнувшегося после потери Смоленска.