Сняла скальп и утопила: как и почему косатка Тиликум начала убивать

Косатки начали топить малые суда у европейских берегов в надежде отомстить за раненую браконьерами самку, пишет The Telegraph. Эти млекопитающие имеют высокий интеллект и тяжело переживают разлуку со своей семьей. Несмотря на то что их называют китами-убийцами, в мире не было зафиксировано ни одного смертельного случая нападения косатки на человека в природе. Однако в неволе произошли четыре таких нападения, три из которых совершил самец косатки Тиликум. Подробнее о жизни косатки-убийцы и возможных мотивах — в материале «Вечерней Москвы».

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Тиликум — взрослый самец косатки, который почти всю жизнь прожил в неволе и скончался в 2017 году. Последние годы жизни он выступал в номерах без участия людей. Это стало необходимым условием после трагического случая с Дон Браншо, 40-летней дрессировщицей, которую Тиликум утащил на дно бассейна и нанес ей смертельные травмы прямо на глазах у шокированной публики.

Ранние годы Тиликума

Тиликума поймали в двухлетнем возрасте в 1983 году в Исландии в районе фьорда Берюфьорд. Семиметровый самец, который весил 5,4 тонны, стал самым крупным представителем своего вида, содержавшимся в неволе.

После отлова Тиликум попал в канадский аквапарк Sealand of the Pacific, где жил вместе с двумя другими самками и участвовал в красочных представлениях. Именно там и произошел первый инцидент, связанный с гибелью тренера.

Одна из дрессировщиц — Келти Берч — во время выступления поскользнулась на краю бассейна и упала в воду. Когда девушка попыталась вылезти, одна из косаток схватила ее и потащила назад. В итоге животные начали перебрасывать друг другу тренера, не давая ей выбраться из воды. Берч утонула.

Очевидцы заявили, что «зачинщиком» точно был Тиликум: они узнали его по загнутому плавнику. Однако, согласно официальной версии, виновницами трагического инцидента оказались беременные самки.

После этого случая Тиликума продали в американский SeaWorld, а сам аквапарк закрыли.

Новая жертва

В 1999 году уже в американском океанариуме 18-летний Тиликум снова оказался в центре скандала. Как предполагает следствие, 27-летний посетитель остался в здании после закрытия, спрятавшись от охранников. Вероятно, он хотел «пообщаться» с косатками самостоятельно. Утром его голое тело обнаружили на спине плававшего в бассейне Тиликума. У мужчины отсутствовали гениталии, которые, судя по всему, откусил кит-убийца.

По мнению специалистов, смерть наступила от переохлаждения и утопления. Однако на теле были найдены ушибы и следы укусов косатки. Были ли они нанесены до того, как несчастный скончался, или уже после, установить не удалось. Однако Тиликума не изолировали, и он продолжил выступать в шоу с участием людей.

Убийство Дон Браншо

24 февраля 2010 года Тиликум стал героем новостей по всему миру. Во время представления он схватил 40-летнюю дрессировщицу Дон Браншо и утащил ее под воду. Включилась сирена, сотрудники аквапарка бросились на помощь, однако они ничего не смогли сделать. Женщина пропала из виду в 13:38, а уже в 13:43 Тиликум вынырнул на поверхность с безжизненным телом Браншо. Только спустя 40 минут ее искалеченное тело удалось достать из бассейна.

Прибывший врач констатировал смерть дрессировщицы: у нее был снят скальп, а также была сломана шея, пишет The Miror.

В документальном фильме «Черный плавник» медик сообщил, что косатка также съела руку женщины. Вскрытие показало, что на теле буквально не было живого места: множество костей было сломано, а удары были нанесены «тупым предметом».

Первоначальная версия случившегося, по мнению владельцев аквапарка, была такой: Браншо поскользнулась, упала в бассейн и утонула. Однако очевидцы утверждали, что Тиликум внезапно схватил Браншо за руку и за туловище и потащил на дно. Женщина пыталась вырваться, но кит-убийца ее ударил. Косатка беспорядочно носилась по бассейну, не выпуская тренера и не реагируя на сотрудников, которые пытались ее отвлечь.

На основании показаний очевидцев директор SeaWorld представил новую версию событий. Теперь причиной смертельного инцидента якобы стала ошибка со стороны Браншо. Дрессировщица, по словам директора, «неаккуратно обращалась с волосами», часть из них попала в рот косатке, что и вывело ее из себя. Однако другие тренеры утверждали, что косатки ранее никак не реагировали на волосы, это не могло стать причиной такого поведения.

Владельцы аквапарка не хотели отказываться от представлений с участием Тиликума, поэтому активно отрицали агрессивное поведение самой косатки. В 2011 году самца снова допустили к шоу, однако запретили прямо контактировать с людьми. Тиликум участвовал в представлениях до 2016 года, однако в бассейн с ним больше не спускался ни один тренер.

Почему Тиликум начал убивать

Косатки — высокоинтеллектуальные животные, они много общаются друг с другом, играют и охотятся группами. Они могут скучать по сородичам и тяжело переносят разлуку со своими детенышами.

Работавшие в аквапарке SeaWorld тренеры рассказывали об ужасающих условиях содержания косаток. Животных большую часть времени держали в маленьких загонах, выпуская в большой бассейн только для тренировок и выступлений. На время пребывания в океанариуме Тиликум был помещен в бассейн, содержавший всего 0,0001 процента (одну миллионную часть) объема воды, который на свободе косатка проплывает за день. Кроме того, он часто подвергался нападениям со стороны двух взрослых самок, от которых не мог защититься в тесном бассейне.

Косатки способны осознавать всю тяжесть нахождения в неволе. Они могут расстраиваться и даже злиться. Кроме того, косатки являются высшими хищниками — у человека нет шансов выжить, если они решат напасть.

Один из бывших дрессировщиков SeaWorld Кристофер Портер заявил, что Тиликум был глубоко травмирован, с ним было «что-то не так».

Но если ты знаешь его историю, то понимаешь, что он убивает не из диких животных побуждений, не потому, что он бешеный, и не потому, что сам не знает, что делает. Он убивает от разочарования, от отчаяния. Потому что ему плохо, ему негде и не на ком это выместить, — пояснил Портер.

Тиликум прожил в неволе 34 года и скончался в 2017 году после перенесенной легочной инфекции.

После нападения на Дон Браншо все тренеры, работавшие в SeaWorld, выступили против содержания косаток в неволе.

В начале июля этого года ученые сообщили о странном поведении косаток у берегов Соединенных Штатов, Норвегии и Новой Зеландии. Киты-убийцы стали дарить людям «подарки»: они бросают свою добычу перед человеком и ждут, что тот будет делать. Исследователи предполагают, что так косатки пытаются изучить поведение людей, наладить контакт и поиграть. Однако существует и другая версия: своими щедрыми жестами они «манипулируют» людьми. А вот зачем — ученые не знают. О том, какие цели могут преследовать киты-убийцы, пытаясь «подружиться» с людьми, «ВМ» спросила у специалиста.