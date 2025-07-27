Какие прозвища давали русские другим народам

У каждого народа на планете существует своё общепринятое название. Но наряду с «официальным прозвищем» есть шутливые, добрые, а также язвительные. Их, как правило, придумывали соседи или же враги. Русские в этом отношении – не исключение. Они тоже любили придумывать прозвища другим народам.

Басурмане

На Руси басурманами стали люди другого вероисповедания. Считается, что слово «басурманин» произошло от искажённого «мусульманин». Позже оно распространилось и на представителей других народов – иноверцев.

Фряги или фрязины

Во второй половине XV столетия на территорию России начали прибывать итальянцы. Русские называли их «фрязины», «фрязи» или «фряги». Прозвище образовалось в результате трансформации сербского слова, обозначающего католиков. Слово настолько прочно вошло в обиход, что даже встречается в официальных документах. Так, в отчётах и мемуарах к именам итальянских мастеров приписывалось прозвище «фрязин».

Немцы

В Россию приезжали не только жители Италии, но и других европейских стран – например, Германии. Естественно, многие из них не обладали знаниями русского языка, а поэтому на вопросы местных первое время приезжие предпочитали отвечать молчанием. Так появилось версия, что иностранцы и вовсе не умеют говорить – то есть, они немые. Позже, конечно, стереотип был разрушен, но прозвище «немцы» никуда не делось. Также германцев именовали пруссаками (от названия крупнейшего немецкого государства – Пруссии), фрицами, гансами (от самых распространённых немецких имён).

Хохлы

На протяжении нескольких веков казаки из Запорожья брили головы наголо, оставляя лишь чуб спереди. На такой обычай обратили внимание русские, которые стали называть его «хохлом». Вскоре прозвище начало ассоциироваться и со всеми украинцами.

Биралюкасы, лабусы и пшеки

Биралюкасами русские величали литовцев. Прозвище возникло путём трансформации слов «бролис» – «брат» – или уменьшительного «бролюкас», то есть «братишка». Латыши получили прозвище лабусы благодаря своему известному приветствию labas, laba diena, что в переводе означает «добрый день». Поляков же русские называли пшеками – из-за шипящего характера польской речи.