Участница скандального секс-фестиваля рассказала о его посетителях

В Великобритании участница скандального секс-фестиваля Swingathon рассказала, как он проходил. Об этом пишет New York Post.

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Фестиваль свингеров прошел рядом с деревней Аллингтон в графстве Линкольншир уже в пятый раз. Диджей Керри Феллнер работала на мероприятии и призналась, что заняться сексом не успела из-за занятости. Она рассказала, что в фестивале участвовали люди самых разных возрастов и сексуальных предпочтений.

«Там не было каких-то стандартных посетителей. Были люди всех возрастов, некоторые ходили голыми, другие были в нижнем белье. Была даже одна женщина в костюме большой вагины», — поделилась наблюдениями Феллнер.

Она также отметила, что в Swingathon участвовали как любители оргий, так и супружеские пары, практикующие обычное свингерство. При этом каждый участник был обязан предоставить справку от венеролога, а секс мог быть только защищенным.

Жители Аллингтона выразили недовольство мероприятием, которое поддерживается местными властями и уже стало традиционным.

«О нас идет слава, как о свингерской столице Великобритании, а мы не хотим такой славы. Здесь живут в основном семейные пары и пожилые люди. Они чаем подавились, когда узнали, что здесь будет проходить Swingathon», — заявил местный житель.

Ранее сообщалось, что плохая погода не отпугнула участников фестиваля. В нем приняли участие около тысячи человек.