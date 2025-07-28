Богатырская диета: чем питались воины на Руси

Русские богатыри известны своей невиданной силой. Наверняка, многие спортсмены берут с них пример и сегодня. Но очевидно – чтобы быть в отличной физической форме, одними упражнениями не обойтись. Важно ещё и правильно питаться. Так что же входило в рацион русских воинов?

© В. Васнецов "Богатыри" (фрагмент)

Овощи

В «богатырские времена» на Руси ещё не имели никакого представления о картофеле, луке, помидорах, огурцах, свекле, капусте, перце, тыкве. Наши предки повсеместно питались редькой. Много сотен лет назад плод этого овоща мог достигать 12 килограммов! Из редьки варили каши, супы, делали начинку для пирогов. Этот корнеплод даже солили!

Зерно и бобы

Ещё один обязательный элемент богатырского питания – каша из цельного овса. Чтобы зерно стало мягким, его долго томили в печи. Далее в блюдо добавляли сливочное, конопляное или растительное масло.

На Руси распространён был и горох. Из него варили каши и похлёбки, добавляли в тесто для блинов и лепёшек.

Мясо и рыба

Мясо на богатырских столах оказывалось редко. Так как русские воины много времени проводили в полевых условиях, то после удачной охоты они готовили блюда из дичи или мяса диких животных.

Рыбу же ели значительно чаще. Несомненным плюсом считалось то, её в сушёном виде было удобно брать в дальнюю дорогу. Рыба являлась также ингредиентом в супах и «добавкой» к каше.

Ягоды, грибы и травы

Конечно, не проходили богатыри мимо даров леса. Щавель, черемша, пастернак, лебеда, чистец, козлобородник – этим травам воины отдавали предпочтение в первую очередь.

С грибами варили супы. А ещё их было принято сушить на зиму.

Из ягод же варили варенье. Так как о существовании сахара на Руси ещё не знали, то к ягодам добавляли мёд.

Напитки

Утоляли жажду богатыри обыкновенной водой или же квасом, который также являлся основой для холодных супов. В ходу был и кисель. Всё же напитком его назвать трудно. Богатыри ели кисель ложкой, а запивали молоком