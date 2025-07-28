Как звездные раритеты появляются на распродажах

"Роскосмос" планирует продавать на аукционах старые изделия, оставшиеся после полетов в космос, на которые есть спрос у коллекционеров, и тратить вырученные средства на благотворительность. Об этом заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов в эфире телеканала РБК.

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"Как оказалось, среди населения и ряда игроков рынка есть серьезный спрос на исторические изделия, которые или были использованы, или утилизированы предприятиями "Роскосмоса". Зачастую они хранятся в подвалах, и мы хотим в целях благотворительности начать их реализовывать", - сказал Баканов.

На вырученные деньги с аукционов планируется финансировать поездки школьников на олимпиады, выдавать гранты перспективным студентам.

"К нам обращаются: а можно перчатку того-то космонавта, который был на орбите, можно ли его скафандр с автографом. Оказалось, на это спрос есть существенный. Но важно, чтобы это было предельно прозрачно, в открытом режиме", - добавил глава "Роскосмоса".

То, что звездные артефакты пользуются на аукционах огромным спросом, - это факт. И то, что глава госкорпорации говорит , что все должно быть "предельно прозрачно, в открытом режиме", действительно крайне важно.

Вспомним. В далеком 2011 году, когда мир отмечал юбилей полета в космос Юрия Гагарина, на "Сотбис" засветилась спускаемая капсула корабля "Восток ", в которой незадолго до полета Гагарина в космосе побывали манекен "Иван Иваныч" и собака Звездочка.

На естественный вопрос: "Откуда?" организаторы аукциона пояснили: "Владелец приобрел капсулу в России много лет назад и частным образом. Все документы в порядке. Капсулу на аукционе приобрел один из наших предпринимателей почти за 3 миллиона долларов.

Тогда корреспондент "РГ" обратился за комментарием к ведущему конструктору космических кораблей "Восток" Олегу Ивановскому, который запускал и этот корабль, и корабль с Юрием Гагариным, и другие. "Все прошло нормально, - вспоминал он. - Спускаемый аппарат со Звездочкой приземлился, а "Иван Иванович" катапультировался".

"Но ведь такие раритеты должны храниться в музеях, а не идти с молотка. Кто их продает?", - допытывалась я у Олега Ивановского. "Вот этот вопрос самый сложный, - сказал он. - Были для нашей страны очень тяжелые годы, когда зарплаты не выдавали, и люди пользовались любой возможностью, чтобы заработать какие-то деньги. Но вообще это вопрос к фирме, которая могла иметь в своем распоряжении эти спускаемые аппараты.

Вообще первый подобный аукцион "Сотбис" состоялся в Hью-Йорке еще в декабре 1993 года. И сразу одним из самых дорогих лотов стал спускаемый аппарат корабля "Союз ТМ-10" с автографами космонавтов: он был продан за 1,65 млн долларов. Другой раритет - возвращаемая капсула корабля-спутника "Космос-1443" - обошелся покупателю в 552,5 тысячи долларов.

На одной из "распродаж" выставлялись скафандры "Сокол", в которых летали наши космонавты - за 55-60 тысяч евро. Позже выставлялась капсула корабля "Союз ТМ-26". Нарасхват шли образцы лунного грунта, доставленные автоматической станцией "Луна-16". Один из любителей космоса даже не пожалел 11,5 тысячи долларов за два прототипа космического туалета.

И всегда был большой спрос на личные вещи космонавтов: скафандры, перчатки, часы, авторучки...

Так, с аукциона в Нью-Йорке был продан скафандр, в котором Алексей Леонов летал на "Союзе-19". Об этом корреспонденту "РГ" в свое время рассказал сам Алексей Архипович. "Как он туда попал? Вы знали об этом?". На этот вопрос Алексей Леонов ответил так: "Нет, это не моя собственность. Это собственность государства. Меня и не спрашивали. Скафандр, в котором я выходил в открытый космос, находится на "Звезде", где делают скафандры. Там же хранятся скафандры Терешковой и Гагарина. А скафандры некоторых других космонавтов были проданы частным лицам на аукционах. Это было время, когда людям зарплату нечем было платить. И на предприятии пошли на вынужденный шаг. Их никто не осуждал".

Как попадали на аукционы те же скафандры? Трудно сказать. "Нам скафандры сейчас не отдают, - делился с корреспондентом "РГ" летчик-космонавт, Герой Советского Союза Виктор Афанасьев, который четыре раза летал на орбиту. - Но раньше такое было: знаю, у Юрия Романенко его скафандр остался. Мы же можем забрать только перчатки. После своего первого приземления я дал подержать их кому-то из встречающих. "Держит" до сих пор. Потом уже поступал по-умному: все - перчатки, часы, зеркало - отдавал на хранение врачу, а потом забирал. Правда, одну перчатку подарил сам замечательному конструктору скафандров Гаю Северину. Остальные храню".

Кстати, дочь погибшего космонавта Владимира Комарова Ирина когда-то поделилась с "РГ": представители "Сотбис" обращались к ее матери с предложением продать что-то из личных вещей мужа. Но она ответила: "Нет. Я не собираюсь торговать памятью мужа".

Много шума наделала в свое время информация о том, что на аукционе "Кристи" продается бортовой журнал Юрия Гагарина. Эксперты переполошились: неужели бесценная для России реликвия пойдет с молотка, у кого поднялась рука продать ее на Запад?! "Не исключены разные источники, - сказали "РГ" в Мемориальном музее космонавтики в Москве. - Если какой-то документ не передают на государственный учет, то он может храниться где угодно".

Потом оказалось, что на аукцион попал все-таки не бортжурнал, а лишь отчет Гагарина о полете, сделанный перед Государственной комиссией и содержащий рукописные правки. Вроде не одно и то же. Но все равно не легче. Почему? Считается, что существует от двух до четырех копий данного отчета. Одна была передана в Международную федерацию астронавтики, одна хранится в музее. Остальные - в частных коллекциях. Но, как утверждалось, именно этот документ был с подлинной подписью Гагарина.

Была и своя история, связанная с затоплением в 2001 году в Тихом океане станции "Мир": спустя несколько дней после того, прямо скажем, нерадостного события, на онлайн-продажу был выставлен якобы обломок орбитального комплекса. Кусок обшивки с проводкой - за 100 долларов. Специалисты отреагировали моментально: история с продажей обломка - мистификация. В месте падения останков "Мира" огромная глубина, выловить там что-либо невозможно. Кроме того, обломки при входе в атмосферу разогревались до 2-3 тысяч градусов, и проводка точно выгорела. И что вы думаете? В интернете сразу замелькали другие предложения: купить спекшиеся кусочки металла от "Мира" уже всего... за десять долларов…

Честно говоря, всякий раз, когда мы узнавали о распродаже космических раритетов, связанных с именами людей, которые составляют славу и гордость России, появлялась надежда: вот найдется бизнесмен-меценат, который купит и вернет реликвии на родину. Возможно, подарит Музею космонавтики.

Представители "Роскосмоса" в свое время признавались: само агентство не располагает средствами на покупку исторических документов. Принимаются меры, отмечали они, чтобы документы с автографами Сергея Королева и других главных конструкторов оставались вечно на государственном хранении, с передачей этих документов в ведение Министерства культуры, а именно - Федерального архивного агентства, которое ведет государственный реестр уникальных документов.

Словом, Дмитрий Баканов обратил внимание на одну из важнейших сторон "незвездной" звездной реальности. Она связана с историей нашей космонавтики, нашей страны. И это, думается, очень правильно.