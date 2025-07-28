Кошка выжила после обрушения здания и стала помогать бездомным животным

В Таиланде рыжая кошка прославилась в интернете после обрушения здания и стала помогать собирать деньги для приютов. Об этом пишет Thaiger.

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Кошка выжила в землетрясении магнитудой 7,7, которое произошло в Бангкоке 28 марта. На нее обрушилось здание Управления генерального аудитора Таиланда. Кошку среди обломков нашли служебные собаки. Ее передали ветеринару. Врач с удивлением обнаружил, что кошка осталась невредима, и дал ей кличку Сатонг. Это слово переводится с тайского языка как «сильный».

Позже Сатонг приютил мужчина по имени Чакрит — руководитель частной больницы Sinphaet. Фотографии кошки выложили в интернет, они завирусились, и ее историю стали использовать при сборе средств для других бездомных животных.

Недавно Сатонг и Чакрит приняли участие в акции по доставке тканевых сумок. Все вырученные средства они передали благотворительному проекту «Кошки в ожидании любви».

«Мы благодарны Сатонг и ее хозяину за поддержку нуждающихся кошек», — отметили организаторы благотворительной кампании.

Ранее сообщалось, что в штате Квинсленд, Австралия, хозяева случайно постирали девятимесячного котенка по кличке Пабло. Ему пришлось провести внутри машины 55 минут, за которые он пережил 3000 оборотов в холодной мыльной воде.