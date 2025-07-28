Женщина не смогла прокатиться на горках и похудела на 108 килограммов

Британка по имени Рэйчел Пэшли сбросила 108 килограммов благодаря шунтированию желудка. Об этом пишет Cambridgeshire Live.

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По словам Пэшли, у нее начались проблемы с лишним весом, когда ее сыну Дженсону диагностировали нейробластому. Из-за частых визитов в больницу ей было некогда готовить и заниматься спортом. Также еда стала для женщины утешением. Пэшли вспомнила, что в тот период тратила на доставку еды по 100 фунтов стерлингов (10,5 тысячи рублей) в неделю.

Через некоторое время ее сын вышел в ремиссию, и она поехала с детьми в парк аттракционов. Там она и поняла, что ей нужно похудеть: из-за веса она не смогла прокатиться даже на американских горках. Вскоре после этого Пэшли случайно встретила на улице бывшую коллегу. Та поделилась с ней радостной новостью: она смогла сбросить лишние килограммы благодаря операции.

В мае 2021 года женщина тоже сделала шунтирование. После операции она вновь начала готовить сама и записалась в зал. В январе 2025 года она сделала подтяжку кожи на руках и груди. В сентябре Пэшли планирует подтянуть кожу на животе. Сейчас она весит 76 килограммов.

По словам женщины, с момента похудения она стала проводить больше времени с сыновьями. Вместе они плавают, катаются на велосипедах, много гуляют и ходят в парки аттракционов.

«Мы были в парижском Диснейленде, и мне не нужно было беспокоиться о том, чтобы попасть на аттракционы. Это было потрясающе», — рассказала она.

Ранее сообщалось, что жительница Манчестера, Великобритания, похудела на 51 килограмм, испугавшись за свою жизнь. Женщина изменила свой образ жизни, стала чаще готовить дома и вскоре увидела результаты.