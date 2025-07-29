Как плюшевый монстр завоевал мир

Фантастического персонажа Лабубу — плюшевого монстрика с зубастой улыбкой и заячьими ушками — придумал в 2015 году иллюстратор из Гонконга Касинг Лунг, с детства проживающий в Нидерландах. Главным импульсом к созданию «зубастика» послужили сюжеты из скандинавской мифологии: сказки о троллях, гномах и эльфах. Почему игрушка буквально заполонила полки коллекционных магазинов, интернет и даже мир моды — в материале MIR24.TV.

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Кто вы, Лабубу?

Изначально Лабубу — это девочка-монстр, живущая в волшебном лесу. Она стала героиней серии рассказов «The Monsters», которая вышла из-под пера Касинга Лунга ровно десять лет назад. Из рассказов следует, что у Лабубу добрый характер, но, «несмотря на желание помочь, она случайно добивается противоположного результата».

Гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс отметила, что Лабубу удалось стать символом эстетики «милой уродливости» (creepy-cute).

Анна Лебсак-Клейманс Гендиректор Fashion Consulting Group «Это нарочито странный персонаж, который одновременно вызывает умиление и легкое беспокойство. С одной стороны, это отказ от глянцевых стандартов красоты и стремление к естественности, в том числе в ее несовершенстве. А с другой — способ самоиронии, возможность обыграть внутреннюю неуверенность».

Отметим, что оригинальная игрушка Лабубу имеет гладкую матовую поверхность мордочки с плавной покраской, симметричными глазами и аэрографическим румянцем. У нее 9 зубов разного размера и формы, а мех выполнен бесшовной строчкой.

Спасибо Pop Mart

Впервые персонаж был выпущен в виде игрушки компанией How2Work в 2015 году, однако не снискал особой популярности ни у покупателей, ни у коллекционеров. Этот факт не помешал Касингу через три года заключить контракт с другим производителем игрушек — компанией Pop Mart, базирующейся в Пекине. Кстати, создателю компании Ван Нину на тот момент было всего 23 года. До плюшевого монстрика компания успешно продавала несколько серий игрушек (Molly и Sonny Angels). Именно Pop Mart и сделала из Лабубу хорошо знакомые нам сегодня коллекционные фигурки, которые к середине текущего года уже начали опережать по востребованности продукцию Apple среди российских покупателей.

Сегодня куклы-зубастики продаются в двух форматах: в виде брелоков — маленьких игрушек размером от 8 до 17 сантиметров, а также в виде плюшевых игрушек — больших версий монстров, размеры которых достигают 80 сантиметров.

Кстати, бизнес-модель Pop Mart построена на формате «слепой коробки»: продажа фигурок осуществляется в слепых боксах (blind box), благодаря чему покупатель до последнего момента не знает, куклу с каким дизайном он покупает.

Другие виды Лабубу

Сингапурский журнал Prestige среди самых популярных базовых версий монстрика называет следующие:

Time to Chill — Лабубу в синем вельветовом комбинезоне;

Jump for Joy — Лабубу в куртке с надписью «Монстры»;

Dress be Latte — Лабубу в свитере и шарфе кофейных оттенков;

Flip with Me — Лабубу в джинсовом комбинезоне и панаме;

Let’s Checkmate — «шахматная» серия игрушек.

Из материалов сервиса по заказу товаров из-за рубежа CDEK.Shopping следует, что отечественные покупатели чаще всего интересовались Big Into Energy (серия из шести эмоциональных игрушек), Tasty Macarons (Лабубу, стилизованные под пирожные макароны) и Lazy Yoga (Лабубу, выполняющие разные спортивные упражнения).

Также популярность набирает серия Pop Mart с другим персонажем «The Monsters» — Зимомо. Внешне он напоминает Лабубу, однако у Зимомо присутствует хвост с шипами.

Бум на Лабубу

Глобальное распространение игрушка получила в 2025 году. Во многом тренду способствовали вирусности в социальных сетях, а также поддержка персонажа Лабубу со стороны знаменитостей и инфлюенсеров. Одной из первых звезд, которая появилась на публике с куклой-зубастиком, стала тайская певица Лиса из Blackpink, в шутку назвавшая игрушку «своей дочкой». Позже брелоки с Лабубу украсили сумки певицы Рианны, Дуа Липы и Мадонны. Вскоре их примеру последовала и модель Амелия Грей.

Также в начале текущего года самые разные платформы и сервисы просмотра коротких видео заполонили ролики с распаковками коробок blind box с Лабубу, обзорами коллекций и редких экземпляров игрушек. Следующий шаг — проникновение Лабубу в мир высокой моды. Игрушки появлялись в показах на подиумах: Simone Rocha — в Лондоне, Coach — в Нью-Йорке, и Bottega Veneta — в Милане.

Ряд психологов подчеркивают, что бум на Лабубу (и на подобные нестандартные игрушки) также связан с желанием людей размыть привычные идеалы красоты и найти что-то более аутентичное. Кроме того, покупатели ищут эмоциональную компенсацию в условиях социальной и экономической нестабильности по всему миру.