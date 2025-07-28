Шушенская ссылка Ленина: сколько денег он заработал во время неё

В декабре 1895 года молодой революционер Владимир Ульянов, тогда ещё не придумавший себе псевдонима Ленин (обычным его псевдонимом в это время был Тулин), был в первый и последний раз в своей жизни арестован и предан суду в России.

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Ленин в 25 лет стал одним из ведущих членов марксистского кружка «Союз борьбы за освобождение рабочего класса» в Санкт-Петербурге. Этот кружок вёл агитационную работу и сумел подбить рабочих некоторых предприятий на забастовки. С помощью провокатора Михайлова, внедрившегося в «Союз», агитаторы были разоблачены полицией. Всего было тогда арестовано 57 человек, что составляло практически весь актив «Союза».

Следствие тянулось долго. В Российской империи не существовало ограничений сроков предварительного заключения, особенно для арестованных по политическим преступлениям. Ленин просидел в тюрьме пятнадцать месяцев. Однако режим заключения был довольно мягкий. Агитаторы-марксисты расценивались властями как менее опасные, чем террористы-народники. Кроме того, арестованные политические заключённые считались «господами», так как часто происходили из богатых и знатных семей, и у них были влиятельные родственники. Были они и у Ильича: прежде всего, его мать Мария Александровна, вдова действительного статского советника. Ленин регулярно встречался с родными и со своей невестой Надеждой Крупской, получал письма и книги. Доставлялись ему и конспиративные послания, написанные молоком или лимонным соком между строчками пересылаемых ему книг.

В феврале 1897 года Владимира Ульянова приговорили к трём годам «свободного поселения», то есть сибирской ссылки. Мария Александровна и тут оказала помощь своему сыну, пустив в ход свои связи. Ленину разрешили отправиться на юг Енисейской губернии, отличавшийся своим наилучшим климатом от всех мест сибирской ссылки, и выбрать место для поселения. Ильич не пожелал жить среди множества других сосланных, в городе Минусинске, а выбрал расположенное поодаль село Шушенское. Мать дала Ленину деньги на дорожные расходы, так что будущий вождь революции ехал к месту ссылки с комфортом. Он даже умудрился потребовать в Самаре от начальника вокзала прицепить к поезду дополнительный вагон, чтобы ему и другим пассажирам было свободнее ехать.

Жизнь в ссылке

Царское правительство выделяло на каждого ссыльного восемь рублей в месяц. Это была достаточная сумма, чтобы снять жильё, питаться, одеваться и иметь ещё карманные деньги на разные расходы. Ленин снял просторную меблированную комнату в крестьянской избе. Через год была арестована Надежда Крупская и тоже приговорена к ссылке. Оба ссыльных потребовали от властей, чтобы им было разрешено жить в ссылке вместе. Власти пошли навстречу просьбам молодых, но поставили условием официально зарегистрировать брак. В июле 1898 года в Шушенском состоялось венчание Ульянова и Крупской. Новобрачные после этого сняли целую половину дома и даже наняли прислугу – местную крестьянскую девочку, которая готовила им еду и прибирала в доме.

С местными властями у Ленина установились наилучшие отношения. Он быстро подружился с приставленным к нему полицейским – военным унтер-офицером в отставке – и они даже начали вместе охотиться. У Ленина нашлись деньги и на ружьё, и на охотничью собаку. Не всё это были средства из правительственного пособия ссыльному, Ленин добавлял и личные средства, которые он имел возможность заработать, живя в ссылке.

Струве

Режим ссыльного не препятствовал Ленину участвовать в интеллектуальной жизни своего времени. Он регулярно получал газеты и новые книги. Особое внимание Ильича вызывали новинки социал-демократической литературы. И не только по причине революционного интереса, но и из чисто материальных соображений.

Ещё на свободе близким товарищем Ильича стал его ровесник, экономист Пётр Бернгардович Струве. Впоследствии Ленин будет обзывать Струве последними словами, клеймить его званием «ренегата» марксизма и очень захочет его расстрелять. В 1920 году Струве станет премьер-министром белогвардейского правительства генерала Врангеля в Крыму. Но тогда, в самом конце XIX века Струве был марксистом по убеждениям и даже немного занимался революционной деятельностью. В 1896 году он участвовал в конгрессе Интернационала и написал для Георгия Плеханова, признанного вождя русских заграничных марксистов, раздел его доклада по аграрному вопросу.

Со Струве Ленин сошёлся на почве критики народничества. Народники отрицали, что в России развивается капитализм. Они рассматривали русскую крестьянскую общину как панацею от капитализма. Ленин в своих первых работах подверг обоснованной критике эти идиллические воззрения, и в этом он нашёл союзника в лице Струве. Правда, уже во время ленинской ссылки Струве начал проявлять, по мнению Ленина, «оппортунизм». Он считал, что революционную роль на текущем историческом этапе должна играть либеральная буржуазия, а за рабочими признавал право только на создание организаций, отстаивающих экономические интересы пролетариата. Этот уклон был назван Лениным «экономизмом», и здесь началось полное расхождение во взглядах Ленина и Струве.

Месячная зарплата министра

Но в начале своей ссылки в Шушенском Ленин ещё сильно нуждался в Струве, в том числе по материальным соображениям. Струве достал своему товарищу работу по переводу книги английских историков Сиднея и Беатрисы Вебб «Теория и практика тред-юнионизма». Интересно, что эту книгу Ленин переводил не с английского оригинала, так как не владел английским языком, а с немецкого перевода.

Книга супругов Вебб по своему духу больше подходила взглядам Струве, чем Ленина. Но отказаться от такой работы было сложно. Ведь за перевод обещали тысячу рублей!

Чтобы понять, что такое была тысяча рублей в России 1900 года, надо сравнить эту сумму с заработками и ценами того времени. В 1900 году, по данным фабрично-заводской инспекции, средняя зарплата промышленного рабочего в России составляла 194 рубля в год. Конечно, эта заработная плата очень сильно колебалась по специальностям и опыту работы. Чернорабочие получали не больше 10 рублей в месяц. Самые высокие заработные платы были у металлистов. Например, на Путиловском заводе они получали больше 50 рублей в месяц.

Чёрный хлеб стоил тогда 5 копеек за килограмм, белый хлеб – 12 копеек, мясо высшего сорта – 50 копеек за кило, пара сапог – 7 рублей. Комнату можно было снять за 1 рубль в месяц. Понятно, что комната комнате рознь – аренда хорошей квартиры стоила от 10 рублей и выше. Ещё для сравнения можно сказать, что гонорар Ленина за перевод книги составил месячную зарплату тогдашнего царского министра.

Это была основная, хотя и не вся работа Ленина в ссылке. Он перевёл – также по заказу, доставленному ему Струве – книгу видного немецкого социал-демократа Карла Каутского «Аграрный вопрос». Сколько стоила эта работа – в источнике, которым мы пользуемся (книга американского историка Адама Улама «Большевики»), не упомянуто. Несомненно, этот перевод доставил Ленину дополнительный доход.