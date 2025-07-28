Какие фамилии носят потомки незаконнорожденных детей

В прошлые века способы формирования фамилий для незаконнорожденных детей значительно отличались от способов формирования фамилий для детей, рожденных в браке. Это позволяло легко отличить незаконнорожденного человека от остальных. Однако со временем такие фамилии постепенно исчезли среди других.

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Фамилии от родителей

Долгое время на Руси незаконнорожденные дети не имели право ни на отчество, ни на фамилию. Подобное положение вещей было обусловлено негативным отношением общества к таким детям. Однако позже внебрачные дети стали получать фамилии отца или матери, благодаря чему проследить происхождение фамилии представлялось невозможным.

Впрочем, ребенку, родившемуся от родителей, не состоявших в браке между собой, присваивали фамилию матери нечасто. Как утверждает Борис Унбегаун, автор издания «Русские фамилии», метронимическая фамилия образовывалась от крестильного имени или прозвища матери. Например, Катин, Ленин, Аннушкин. Именно этим, по мнению русского лингвиста и филолога, объясняется сравнительная редкость метронимов во всех типах русских фамилий.

Фамилии, образованные от имен

Намного чаще младенцы, ставшие плодом интимных отношений лиц, не являвшихся супругами, награждались фамилиями благодаря своим восприемникам. Имена крестных отцов нередко превращались в фамилии незаконнорожденных детей. К примеру, мальчик мог получить фамилию Андреев, если его восприемника звали Андреем. Понятно, что в таких случаях потомки внебрачных детей вряд ли узнают о тайне рождения их предков.

Однако предки многих наших современников, носящих фамилию Богданов, наверняка относились к разряду незаконнорожденных. Нина Чижова в своем труде «Генеалогия четырех крестьянских родов ХVIII-ХХ веков» сообщает о том, что «нежеланных» детей в России называли Богданами, то есть «Богом данными». Именно из этого некрестильного имени образовывались и фамилии таких детей. Так что у части обладателей подобных фамилий точно был в роду внебрачный предок.

Усеченные и измененные фамилии

Носители так называемых усеченных фамилий тоже являются потомками детей, появившихся на свет от побочной любовной связи. В основном подобными фамилиями славились внебрачные дети аристократов. Правда, такие фамилии не так-то просто распознать. Так, биологическим отцом знаменитого литератора Пнина был князь Репнин. Сын другого князя, Голицына, носил фамилию Лицын. Сын князя Трубецкого был награжден сокращенной фамилией отца — Бецкой.

Бывало, что представители русской знати не просто убавляли из своей фамилии букву или слог, но и полностью ее перекраивали. К примеру, сын прибалтийского немца, князя фон Остен-Сакена получил уменьшительную форму фамилии отца — Остенек. Мало того, фамилии внебрачных детей писались задом наперед. Известно, что потомок некоего Шубина стал владельцем фамилии Нибуш. Камердинер Грибоедова носил фамилию Грибов, которая предполагала определенную степень родства.