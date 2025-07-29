Как успешная женщина бросила жениха и карьеру ради воина масаи

Эта странная и невероятная история о любви началась около сорока лет назад. Швейцарская предпринимательница Коринна Хофманн во время своего предсвадебного путешествия в Кению внезапно и навсегда изменила ее судьбу. Это произошло после того, как она встретила воина из племени масаи, в которого влюбилась без памяти. Чувство оказалось настолько сильным, что Коринна, не раздумывая, разорвала помолвку со своим женихом. Так она сознательно отказалась от комфортной европейской жизни, финансовой стабильности и перспективной карьеры – и все ради того, чтобы построить семью с человеком из другого мира. Читайте далее, чтобы узнать подробности этой удивительной истории...

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О свои любовных приключениях с иноземцем Хофманн написала автобиографическую книгу «Белая масаи». Произведение оказалось популярным и заслуженно стало мировым бестселлером: его перевели на 30 языков и продали тиражом более четырех миллионов экземпляров.

Итак, Коринна Хофманн – типичная европейка, дочь француженки и немца, выросла в Швейцарии, где получила великолепное образование и успешно строила карьеру в бизнесе. К 26 годам у нее был собственный салон подержанных свадебных нарядов и стабильные отношения с женихом по имени Марко. В преддверии свадьбы пара решила устроить себе незабываемый отдых в Кении. Так оно по сути в итоге и вышло – незабываемо...

Путешествие только начиналось, когда на пароме Марко обратил внимание своей невесты на колоритного местного жителя. Он хотел лишь показать ей «экзотику», но для Коринны этот момент стал роковым, как собственно и для него самого.

«Я увидела его и словно молния пронзила меня, — вспоминает она в своей книге. — Высокий, статный, темнокожий красавец в традиционных одеяниях, с косичками и браслетами. В лучах закатного солнца он казался мне молодым божеством».

В этот момент весь мир для Коринны буквально замер: она не могла отвести взгляд от красавца воина. В свою очередь, он с не меньшим любопытством рассматривал европейскую женщину. В итоге, не выдержав и преодолев смущение, она подошла и узнала его имя: Лкетинга:

«Боже мой, подумала я, какой же он красивый, таких я еще никогда не видела»

© Личный архив Коринны Хофманн

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Казалось, эта короткая встреча могла бы остаться в памяти в качестве яркого фрагмента путешествия, однако в итоге она буквально перевернула сознание Хофманн. Никто не ожидал такого, но вернувшись в Швейцарию, она разорвала помолвку с Марко и продала процветающий бизнес. Как говориться, сожгла все мосты. Теперь перед ней стояла только одна цель: вернуться в Африку и найти мужчину, завладевшего ее сердцем.

Единственное, что она знала — это его имя, что нисколько не пугало Коринну. В попытках отыскать мужчину всей свой жизни, она преодолела сотни километров по кенийской саванне. Ведомая безумной любовью, она в конце концов нашла своего воина.

Их первая встреча стала настоящим культурным шоком для Лкетинги: когда вечером Коринна поцеловала его, он отпрянул от нее в ужасе. Дело в том, что в культуре масаи поцелуи и прикосновения к лицу не приняты. Однако этот факт не остановил упорную швейцарку, и она решила «зайти с другой стороны»: покинув отель, она поселилась в скромной хижине Присциллы (знакомая воина) и стала изучать традиции своего возлюбленного.

© Личный архив Коринны Хофманн

Когда дело дошло до свадьбы, оформление брака превратилось в настоящую борьбу с бюрократией: чиновники с трудом скрывали смех при виде европейки, желающей выйти замуж за воина масаи. Но Коринна была непреклонна и очень счастлива. Спустя два года после знакомства она стала его женой, сменив фамилию на Лепарморийо.

«Я гордо стояла перед ними и мужественно сносила их наглые насмешки. Наконец, на одну из страниц паспорта опустилась печать, я получила визу. Я вежливо поблагодарила служащую, и мы вышли из здания», – поделилась своими воспоминаниями Хофманн.

Реальность совместной жизни

Бесспорно, жизнь с туземцем оказалась, мягко говоря, непростой. Но Коринна стойко принимала все вызовы: например, ей пришлось привыкать к отсутствию нежности и специфике интимной близости, которая сильно отличалась от ее представлений. Бытовые условия оказались также весьма жесткими: воду приходилось добывать, еда была непривычной и скудной, а ближайший туалет представлял собой опасную конструкцию в виде хижины за пределами деревни.

Тяжелейшим испытанием стало и отсутствие медикаментов. Хофманн перенесла малярию и анемию, и в итоге похудела до критических 49 кг при росте 180 см. Немного спасал ситуацию ее собственный автомобиль, на котором она ездила в город за продуктами и товарами первой необходимости.

К слову говоря, тяга и способности к бизнесу давали о себе знать и в этой чужой стране: Коринна открыла небольшой магазинчик, чтобы обеспечить семью и соседей самым нужным.

Интересно, что ради Коринны Лкетинга отказался от многоженства, что было нормой для его племени. Вскоре у пары родилась дочь Напираи. Никаких домов и комфортабельных квартир в этом краю, конечно же, не было, и в итоге больше года семья вместе со свекровью жила в маленьком шалаше, площадь которого составляла два на два метра.

© Личный архив Коринны Хофманн

Конец сказки и вынужденный побег

Увы, но рождение дочери, которое должно было укрепить семью, стало началом конца. Лкетинга превратился в одержимого ревнивца, который постоянно закатывал скандалы. Ситуацию подогревали и местные женщины, которые объясняли ей, что масаи всегда берут вторых жен, и это нормально:

«Дорогая, все мужчины такие, поэтому надо радоваться, когда муж берет вторую жену».

Последней каплей, заставившей Коринну действовать, стал страх за будущее дочери. Нервы были на пределе, и в попытках справится с ними, она увлеклась марихуаной, за употребление которой в Кении можно сесть в тюрьму. В какой-то момент она поняла, что жизнь идет «под откос», и надо срочно уезжать из этого места.

В итоге, в 1990 году, пойдя на хитрость, Коринна получила от мужа разрешение на вывоз 15-месячной дочери в Швейцарию под предлогом знакомства внучки с бабушкой. Вернувшись на родину, Коринна написала Лкетинге письмо, в котором сообщила, что ее чувства угасли и она не вернется. Она пожелала ему счастья, новой жены и много детей, пообещав помогать его семье финансово, и сдержала свое слово.

Сегодня Коринна Хофманн счастливо живет на юге Швейцарии со вторым мужем. Ее дочь Напираи выросла в Европе и уже взрослой, в возрасте 20 лет, смогла встретиться со своим отцом в Кении. Дело в том, что если бы она приехала раньше, то ее насильственно могли бы выдать замуж и сделали бы обрезание – таковы традиции племени масаи. Что касается Лкетинги, то у него тоже сложилась новая жизнь, появилась другая семья и дети.