Что скрывали в биографии революционера Валериана Куйбышева

Вожди революции. Герои без страха и упрека, так нам говорили. Их именами называли города. Но всегда ли они оправдывали легенды о себе?

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Для истории СССР Валериан Куйбышев является знаковой фигурой. Он был старым большевиком, вступившим в РСДРП(б) еще в 1905 году. Активно участвовал в подготовке революции. Его неоднократно арестовывали, и он четыре раза был сослан в Сибирь. Во время Гражданской войны занимал руководящие должности. После победы стал верным сподвижником И.В. Сталина. Возможно, если бы он дожил до сталинских репрессий 1937 года, то погиб бы там или, наоборот, запятнал бы себя активным участием в терроре. Однако Куйбышев умер рано, всего в 46 лет, в 1935 году. И остался чистым – ни жертвой, ни палачом.

Сразу после его смерти старинный русский город Самара был назван его именем. Но почему именно Самара? Как связан Валериан Куйбышев, родившийся в Омске и учившийся в Санкт-Петербурге, с этим городом?

В Самару Куйбышев попал в марте 1916 года. Это произошло почти случайно. Во время ссылки он познакомился с Бертой Перельман, большевичкой из Самары, и это знакомство сыграло важную роль в выборе места пребывания. В городе жил дядя Берты, который работал главным бухгалтером на предприятии и мог помочь Куйбышеву устроиться на новом месте, тем более что он перебрался в Самару не один, а с женой. В дальнейшем этот период в советской историографии стал предметом мифов. Считалось, что Куйбышев руководил всей подпольной деятельностью местных большевиков и успехи Самарской организации были в основном его заслугой. Однако свидетели и участники событий критиковали эту трактовку, утверждая, что Куйбышев был малоизвестен и малоактивен. Документы из архивов жандармского управления Самары подтверждают этот факт.

Правоохранители тщательно отслеживали деятельность большевиков при помощи информаторов и агентов, но, судя по документам, они не знали о пребывании в городе такого известного большевика. Информацию о нем они получили только после его ареста осенью 1916 года. Его арест был случайным – он был арестован как сожитель участницы подполья Стяжкиной.

После ареста его снова выслали в Сибирь, но после февральской революции 1917 года Куйбышев вернулся в Самару. В это время он действительно входил в руководство Самарской ячейки РСДРП(б), но не занимал высоких должностей. К тому же он склонялся к меньшевистским и эсеровским взглядам и стремился к сотрудничеству с временным правительством. Позже историки и сам Куйбышев старались замалчивать этот эпизод, но факт остается фактом. Однако именно Куйбышев объявил об установлении Советской власти в Самаре в ноябре 1917 года, но это произошло случайно, поскольку он был председателем заседания совета в порядке очереди. Далее, до июня 1918 года Куйбышев занимал должность председателя Губисполкома. Однако именно в июне того года произошли события, которые потом старательно умалчивались в его биографии. Весь самарский период также упоминался очень мало, вероятно, из-за событий того лета.

В начале июня 1918 года к Самаре подошли части восставшего Чехословацкого корпуса – так называемые «белочехи». Руководить обороной города должен был Валериан Куйбышев. Сил в городе было достаточно – более 5 тысяч. Была и артиллерия и боеприпасы. Конечно, были некоторые проблемы с квалифицированными военными кадрами, но вполне решаемые. Строго говоря, оборонительные позиции были обустроены, и город подготовился к защите. Вот тут и произошли странные события, которые потом старательно пытались вычеркнуть из биографии. В ночь на 4-5 июня чехи начали обстрел позиций красноармейцев, те ответили, и завязалась артиллерийская перестрелка. Заметим, что не штурм или иные активные действия, а обычная предварительная перестрелка. Однако партийным руководителям города этого хватило. Они перепугались, и был отдан приказ о немедленной эвакуации. Все руководство города во главе с Куйбышевым в срочном порядке бежало на пристань, погрузилось на пароход, и уже вечером было в Симбирске. Однако там не оценили подвиг самарцев и приказали немедленно вернуться, иначе их объявят дезертирами. Они вернулись, но было уже поздно. Части защищавшие город, узнав о бегстве командиров и оставшись без руководства, не смогли оказать эффективного сопротивления. И вернувшиеся начальники, не пробыв в городе и дня, снова побежали в Симбирск. Позорный эпизод в биографии Куйбышева. Правда ему простили это и из советских вариаций описания жизни это событие просто вычеркнули. Но факт остается фактом.